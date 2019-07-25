Анна Калашникова: «В отпуске на шопинг могу потратить несколько миллионов рублей»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! Лето — пора отпусков, и именно этому времени года я решила посвятить свою новую колонку. Обычно я выбираю активный отдых, но и люблю просто позагорать на пляже.

Для меня важно – отдыхать вместе с любимой семьей, а она у меня большая. Поэтому на совместный отпуск я обычно трачу более одного миллиона рублей. Сами посудите: отель, питание, досуг, билеты. Все стоит денег.

Очень люблю Испанию, даже купила там квартиру, чтобы отдыхать чаще. Мне нравится в этой стране климат, жители и еда. Испания – идеальное государство для жизни и отдыха.

Если поедите отдыхать именно в Испанию — советую попробовать паэлью, хамон, тортилью, тапас. Ничего оригинального, эти названия у всех на слуху, но оно того точно стоит. Главной национальной сладостью является churros con chocolate (чурросы c шоколадом). Это жареные колечки или палочки из заварного теста, напоминающее пончики. Стоят 3-4 евро (200-300 рублей). Обожаю.

В целом цены в Испании приемлемые, но зависит все от выбора кафе или ресторана. Например, комплексный бизнес-ланч (menu del dia) стоит 8-12 евро (до 1000 рублей). На туристических улицах и в модных кафе — от 12 евро (от 1000 и выше).

Ужин – чуть дороже. За горячее блюдо можно заплатить около 700 рублей, а если сюда добавить бокал вина, то выйдет ещё дороже. А теперь посчитайте, что вас, например, четыре человека. Итого выходит, что один ужин может обойтись около 5 тысяч рублей на наши деньги.

Если говорить об отелях, то я предпочитаю, конечно, 5 звёзд. Обычно такие гостиницы расположены в центре курорта, где есть все необходимое. Ведь для меня очень важен комфорт, сервис. Неделя в таких отелях обойдётся от 200 000 до 700 000 рублей (и это только лишь с завтраком). Поэтому я не шучу, когда говорю про миллион. Обычно выходит даже больше.

Люблю также Дубай. Была там много раз и по работе, и в отпуске. Но сейчас цены на Объединенные Арабские Эмираты выросли, поэтому если вы хотите отправиться в бюджетный отдых, то лучше выбирать Таиланд, Кипр, Черногорию.

В последнее время я предпочитаю немного отходить от совсем уж туристических маршрутов. Хотя от проживания на вилле на воде на Мальдивах не откажусь никогда (7 ночей примерно выходит около 250 — 300 000 рублей). Также мне очень понравились острова в Италии — Капри, Амальфи. Они хоть и туристические, но не самые банальные. Не Рим, Флоренция, где туристов куда больше. И красота неимоверная!

Еще отдельной главой выделю шопинг. Это самая затратная часть. На сумки и одежду семье могу потратить несколько миллионов (особенно если речь о брендовых вещах). Из Италии, Франции вообще невозможно вернуться без покупок, согласитесь. Милан, например, — столица моды. Быть там и не привезти новые вещи — абсурд. Последний раз потратила там 5 миллионов рублей, но качеством довольна на все 100%.

В общем, собираюсь в отпуск обычно с готовностью потратить целое состояние. А вы где отдыхаете этим летом? Давайте обсудим!