Экс-король Малайзии может забрать ребенка у своей бывшей русской жены

Брошенная султаном штата Келантан Мухаммадом V россиянка Оксана Воеводина вместе с двухмесячным ребенком поселилась в Подмосковье.

После того, как в британской королевской семье появились сперва Кейт Миддлтон, а затем Меган Маркл, вся жизнь Виндзоров превратилась будто в реалити-шоу: они женятся, заводят детей, ссорятся, нарушают правила, а весь мир с интересом за этим наблюдает. Однако, если перевести взгляд с Запада на Восток и посмотреть на то, что происходит сейчас с семьей бывшего короля Малайзии, султана штата Келантан Мухаммада V, становится очевидно, что британские монархи живут очень скучно.

Вышеупомянутый Мухаммад V, как мы уже писали, внезапно развелся со своей русской женой Оксаной Воеводиной, причем это случилось через месяц после рождения их сына. Представители короля заявляют, что нет оснований полагать, что маленький Тенгку Исмаил Леон Петра является биологическим сыном, а представители Оксаны предлагают решить этот вопрос с помощью ДНК-экспертизы.

В эти дни на странице Оксаны в Instagram многие малазийцы пишут слова поддержки и советуют не затевать споров с экс-королем, ведь если мальчик действительно окажется его сыном, султан постарается забрать его у матери, оставив бедняжку у разбитого корыта — вдали и от власти, и от ребенка.

«Талак! Талак! Талак!»

Мухаммад V и модель Оксана Воеводина (по отцу — Горбатенко) — обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и бывшая участница телепроекта «Каникулы в Мексике» — поженились всего год назад. Ради своей любви он отрекся от престола, так как по закону король не может быть женат на женщине, рожденной не в Малайзии. Оксана, в свою очередь, из весьма распущенной девицы превратилась в скромную леди, приняла Ислам и взяла себе мусульманское имя — Рихана.

Новоиспеченная семья казалась идеальной, на счастье Риханы-Оксаны и её Фариса (домашнее имя султана) не влияла даже большая разница в возрасте — 22 года. Но после того, как в мае 2019 года русская красотка родила сына, что-то произошло в её отношениях с мужем. Стало известно, что султан в одностороннем порядке развелся с любимой — еще 22 июня в Сингапуре в присутствии свидетелей он произнес слово «Талак», что по мусульманским традициям означает полный и безвозвратный развод.

Теперь Оксана и её малыш находятся в Москве, муж — в Майлайзии. Новость о разводе для неё самой стала шоком и она вместе с адвокатами долгое время пыталась утверждать, что это всё ложь и инсинуации политических противников Мухаммада V. Но слова представителя самого экс-короля и предоставленные журналистам документы не оставляют места для сомнений: развод действительно состоялся.

Султан мог заподозрить жену в неверности из-за фото в газетах

Когда Рихана забеременела, бывший король был просто счастлив. Он мечтал о ребенке и даже развелся со своей первой женой из-за того, что на протяжении четырех лет в браке она так и не сделала его отцом.

Что же произошло? Почему 49-летний Фарис внезапно решил, что молодая жена нагуляла этого ребенка?

Не исключено, что его люди вдруг обнаружили в российском сегменте Интернета некий компромат на девушку и султан узнал некие грязные факты из её биографии, о которых раньше не был уведомлен. О том, что в Сети подобной информации хватает, многие наши коллеги уже не раз писали — про секс в бассейне на проекте «Каникулы в Мексике», про грубые переписки, которые она вела с Сети под другим именем.

Кроме того, масла в огонь могли подлить снимки, сделанные в Москве в марте, когда жена султана находилась на последних месяцах беременности. Одно из СМИ тогда сообщило, что девушка с молодым красивым парнем ходила по столичному супермаркету, периодически хватая его за руку, а затем он увёз Оксану на белом Porsche Cayenne. Статью иллюстрировали фотографии, на которых были хорошо видны и Оксана, и тот самый парень.

В отличие от всех нас, Мухаммад V мог знать, кто это, либо догадаться, когда ему показали эти картинки в российских газетах. И это вполне тянет на повод для ревности, не правда ли?

ДНК-экспертиза может лишить Оксану ребенка

Сейчас Воеводина вместе со своими родителями и сынишкой живет в в загородном доме в Подмосковье. На своей странице в Instagram она продолжает грустить по своему мужу, выкладывая то видео с его участием, то фото. Недавно она даже решилась опубликовать фото, где стоит вместе с Леоном на руках, хотя всего за три дня до этого в ответ на чей-то комментарий написала, что покажет всем сына, как только ему исполнится три месяца.

Подписчиков девушка благодарит за поддержку, они же в ответ советуют ей быть сильной, растить ребенка правоверным мусульманином и не разрешать Фарису проводить экспертизу на отцовство.

«Если он сын султана, тот наверняка заберет его к себе после вашего развода», — предупреждают малазийцы.

Сама Оксана, напомним, не идет на контакт с прессой и ничего не комментирует. Как рассказала KP.RU её близкая подруга, Леон уже сейчас удивительно похож на султана и никаких сомнений в отцовстве быть не может.

Портал Teleprogramma.pro продолжает внимательно следить за происходящим и надеется лишь на одно: в этой истории маленький ребенок не должен стать инструментом борьбы за деньги или власть…