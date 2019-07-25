Рутгер Хауэр страдал от редкой болезни, которая привела его в актеры

24 июля состоялась церемония прощания с легендарным европейским актером Рутгером Хауэром. Об этом сообщил его агент Стив Кенис

Актер ушел из жизни еще 19 июля, но широкой публике об этом стало известно только после похорон. Родные не хотели, чтобы на церемонии присутствовали чужие люди.

«О чем вы мечтаете?» — «Амстердам» (с) Рутгер Хауэр , интервью 2001 года

Жизнь актера и началась, и закончилась в любимых им Нидерландах. Во время съемок в фильме «Ключ Саламандры», которые проходили в Санкт-Петербурге, он сказал, что это стало бы для него идеальным окончанием жизни. Как планировал – так и получилось.

Рутгер Хауэр не мог вырасти в обычного человека. С самого детства он жил среди творческих людей. Его родители, Аренд и Тенке преподавали в театральном колледже нидерландского городка Брекелен. Отец был преподавателем актерского мастерства, мама преподавала драматургию.

Даже то, что большую часть времени Рутгер с сестрами проводили с няней, не уберегло его от выхода на сцену. В пять лет мальчик впервые вышел на театральные подмостки, а в 11 уже получил роль в трагедии Софокла «Аякс».

Школьное образование Х ауэра тоже не было традиционным

Родители были сторонниками антропософизма – мистического учения, которое сам автор и его последователи определяли как «наука о духе», опирающееся на учение Гете. Поэтому Рутгера отдали в школу с вальдорфской системой преподавания.

Никаких учебников, никаких оценок, никаких ограничений. Вместо этого развитие тела, духа, души и самосознания. Возможно, именно этот подход позволил Хауэру обнаружить способности к языкам, а заодно приобрести силу духа и тягу к познанию окружающего мира.

Редкий подросток решится в 15 лет, сбежав из дома, появиться перед дедом и настоять на том, чтобы дед не вернул его домой, а нанял матросом на принадлежащий ему торговый корабль. Уйти в плавание на год, да еще и выкладываясь на тяжелой работе – серьезное решение для подростка.

Вернувшись из практически кругосветного плавания, юноша был закален физически, а заодно уже умел изъясниться на нескольких языках, которые позже выучил досконально.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Мир бы никогда не узнал того великолепного актера, каким спустя годы стал Рутгер Хауэр, если бы не его болезнь. Развившаяся неспособность различать цвета, попросту – дальтонизм, не позволила ему остаться «на большой воде». Карьера моряка, о которой он так мечтал, закончилась после первого же путешествия.

Пришлось сойти на берег и как-то продолжать жить. Нужно было закончить обучение, и Рутгер снова пошел в школу. По вечерам он сидел за партой, а днем работал. Для подростка выбор мест работы не так уж и велик: парню пришлось таскать тяжелые декорации, работать на мойке машин, выполнять работу плотника, которая не требовала особой квалификации.

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Потом было поступление в Базельский театральный институт, но через два года Рутгера снова потянуло на приключения: он ушел в армию. А еще через два года службы в десантных войсках парень понял, что армия – не его история.

Гнездо кукушки по-хауэровски

Для того чтобы прервать контракт, Хауэр пустился на хитрость: симулировал психическую нестабильность и даже некоторое время провел в психлечебнице. Он был настолько убедителен в роли душевнобольного, что сумел провести маститых психиатров и вышел из клиники со справкой о непригодности к дальнейшей службе в армии.

После этого он все же окончил институт в Базеле, потом актерскую школу в Амстердаме, и дальнейший его путь уже был предопределен: талантливый парень не мог остаться незамеченным.

Путь в кинематограф пролег через постель

Как это часто бывало, актера вначале сняли в эротическом кино. Фильм «Турецкие наслаждения» стал первым в многолетнем сотрудничестве с режиссером Полом Верховеном. Пол, снимая Хауэра в совершенно разных жанрах, видел в нем только положительных персонажей. Хауэр же хотел играть и плохих парней.

Эти разногласия привели к тому, что сотрудничество, длившееся с 1973 по 1987 год и принесшее обоим мировую известность, прекратилось как раз тогда, когда Верховен хотел снять Хауэра в своем первом голливудском фильме «Робот-полицейский».

Для избавления от акцента Хауэр нанял дорогого специалиста

Если Верховен в 87 году был в Голливуде дебютантом, то Хауэр к тому времени прочно там обосновался. Он не только снялся в нескольких известных фильмах, но и успел избавиться от своего европейского акцента, купить дом на побережье и построить дом на колесах, предпочитая его гостиницам в поездках по стране.

А ездить приходилось много. После того, как в 1981 году Рутгер Хауэр снялся с Сильвестром Сталлоне в фильме «Ночные ястребы», предложения начали поступать одно за другим. В 1982 году Хауэру посчастливилось получить роль в фильме «Бегущий по лезвию», хоть поначалу и провалившемся в прокате, но потом ставшем культовым.

Рутгер Хауэр был единственным, кого видели в роли лидера репликантов

Режиссер Ридли Скотт не то чтобы не провел кинопроб, он даже не встретился с Рутгером Хауэром лично, заочно утвердив актера на одну из главных ролей – предводителя роботов-андроидов Роя Батти. А автор романа, по которому сняли «Бегущего», Филип Дик вообще считал, что Рутгер Хауэр – идеальное воплощение сверхчеловека.

Хауэр и сам был в восторге от этой своей роли, называя ее самой значимой из всех своих работ. В процессе общения с поклонниками на своем сайте Хауэр написал о фильме «Бегущий по лезвию»:

«Быть частью настоящего шедевра, меняющего мировоззрение – это круто».

Потом было еще много фильмов

И кого только Хауэру не приходилось играть! Еще один фильм, который в американском прокате не добрал даже потраченных на его производство денег, зато мгновенно стал культовым в СССР – «Попутчик», где Хауэр сыграл маньяка.

Причем, сыграл так убедительно и настолько вжился в образ, что его партнер по съемочной площадке Си Томас Хауэлл опасался оставаться с Хауэром один на один.

Играл Хауэр и русских

В 1987 году он снялся в роли Александра Печерского, который организовал единственное успешное восстание и массовый побег из нацистского лагеря уничтожения «Собибор». Тогда еще жив был сам Печерский. Но власти СССР не выпустили его из страны на премьеру фильма. А вот Хауэр за эту роль получил премию «Золотой глобус».

Кинематографисты не единожды еще обращались к этому событию. Последней экранизацией стала дебютная работа Константина Хабенского «Собибор», увидевшая свет в 2018 году.

22 года назад вышел фильм о катастрофе русской подлодки

26 июля 1997 года состоялся первый показ фильма «Враждебные воды», где режиссер попытался осветить события, произошедшие в октябре 1986 года, когда в Саргассовом море чуть не взорвалась советская атомная подводная лодка, под завязку набитая ядерными боеголовками.

Тогда капитан Игорь Британов, которого в фильме сыграл Рутгер Хауэр, практически спас Америку от крупномасштабной катастрофы, а мир от ядерной войны. Он принял решение затопить лодку, предварительно заглушив реактор.

Британов консультировал создателей фильма, но позже подал на них в суд, заявив, что Warner Brothers не оплатила консультации, при этом исказив ряд фактов и использовав его образ без его согласия. Дело Британов выиграл. Известно, что речь шла о нескольких десятках тысяч долларов.

Что ни фильм – то известный

Если начать перечислять фильмы с участием Рутгера Хауэра, то практически все они окажутся на слуху. «Баффи – истребительница вампиров», «Слепая ярость», «Достучаться до небес», «Мерлин», «Десятое королевство», «Город грехов», «Дракула3: Наследие», «Бэтмен: Начало», «Царь скорпионов 4: Утерянный трон» и множество других.

16 августа 2019 года на экранах России и Китая будет впервые показан фэнтезийный триллер «Тайна печати дракона», где Рутгер Хауэр сыграл роль английского посла. Странно: человека уже нет, а фильмы с его участием продолжают выходить.

Портал Teleprogramma.pro грустит вместе со всеми, кто будет помнить и любить великолепного актера, режиссера и сценариста Рутгера Улсена Хауэра.