Наталья Сенчукова: «От рака мы излечились, но избегаем солнца»

Певица рассказала о браке с Виктором Рыбиным, личной жизни 20-летнего наследника и борьбе с онкологией.

Певица Наталья Сенчукова и ее супруг, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, в последнее время стали главными героями светской хроники. Заголовки «Рыбин рассказал, почему не разводится» или «Рыбин и Сенчукова отказались от отпуска из-за рака» то и дело мелькают в новостных лентах. Почему журналисты спрашивают про развод? Может быть, мы что-то пропустили… Об этом Наталья Сенчукова рассказала читателям портала Teleprogramma.pro.

«Не разводимся, потому что не хотим»

— Наталья, недавно ваш супруг пошутил, сказав, что не разведется с вами, потому что вы не сможете поделить имущество. Скажите, а что вас удерживает от развода?

— Мы не разводимся, потому что не хотим развозиться. Я понимаю, что этот вопрос Вите был задан в теории, но это глупость! Просто у моего мужа хорошее чувства юмора и он так ответил. В семейной жизни так же, поэтому живем мы весело.

Если честно, я действительно не понимаю этого вопроса, даже в теории. Ладно, если бы были слухи. Но мы даже разговоров на подобную тему не ведем. Конечно, в жизни может случиться, но у нас все хорошо, зачем нам разводиться?

— Вы вместе с Виктором Рыбиным почти 30 лет. В чем секрет семейного счастья?

— В самом начале отношений, когда я еще была совсем юной 19-летней девчонкой, я на что-то обиделась и замолчала. Витя был уже умным 27-летним мужчиной, это как раз тот возраст, когда мужчина становится ответственным. И он мне сказал: «Что мы в пионерский лагерь играем? Давай поговорим». С тех пор мы больше не играем в молчанку.

Секрет нашего семейного счастья в том, что мы разговариваем друг с другом, а не копим обиды. Это очень важно, потому что накопленные обиды могут уничтожить чувства. Дойдет до того, что любовь исчезнет и спасать будет нечего.

Часто у молодых людей встречается такой подход: «Ой, не мое, разведусь и найду себе лучше». Найдешь, но ведь все мы не идеальны, и не факт, что с новым партнером не будет аналогичных проблем или даже хуже. Над отношениями нужно работать, но только в том случае, если есть чувства. А если их нет, то и разговаривать не о чем.

«Сын любит скандинавскую мифологию и мечтает о свадьбе в Исландии»

— Вашему сыну Василию 20 лет. У него уже есть девушка?

— Да, Вася уже 5,5 лет встречается с очень хорошей девочкой, которую зовут Даша. В самом начале у них были проблемы. Ну знаете, гормоны играют, а опыта еще нет, но они хотели быть вместе и пришли за советом к нам.

Дело в том, что мы с Витей выросли, как личности в своей семье и старались всегда быть примером для сына. И когда начались проблемы, Вася пришел к Вите, а Даша — ко мне. Сейчас у них все хорошо. Они живут то у нас, то у родителей Даши. Кстати, мы знакомы с ее семьей. Это хорошие люди, что очень важно.

— Вася и Даша планируют свадьбу?

— Про свадьбу говорим, но все на уровне разговоров. Для них это праздник, чтобы красиво нарядится и погулять. Но ведь погулять мы можем и без свадьбы. Да и нарядиться тоже. У Васи есть мечта сыграть свадьбу в Исландии, потому что он очень любит скандинавскую мифологию. Даже учит норвежский язык. Я ему говорю: «Только давай летом!». Исландия ведь холодная страна! Но пока это просто мечты…

— А о внуках уже задумываетесь?

— Что касается внуков, то мы не против. Но детям сказали: «Родите, на нас вешать малышей не надо». Мы готовы быть бабушкой и дедушкой, помогать и нянчить, но сидеть круглосуточно не будем. Поэтому Вася с Дашей и не торопятся.

Конечно, не нужно смотреть на Европу, когда первого ребенка заводят в 40. Мне вот, например, приятно, когда я иду с сыном и хотя бы сзади похожа на молодую девушку. Но и торопиться не стоит. Всему свое время.

«Мы заметили рак рано и смогли вылечиться»

— Наталья, в октябре 2018 года вы напугали всю страну, заявив, что у вас с супругом рак кожи. Как вы чувствуете себя сейчас?

— До сих пор мы пугаемся, когда видим страшные заголовки «Рыбин и Сенчукова не поехали в отпуск из-за рака». Рак — это очень серьезное заболевание, от которого никто не застрахован — мои родители умерли от онкологии. Именно поэтому мы и решили рассказать всем о проблеме.

К счастью, у нас все не так плохо — не меланома, а базалиома. Эта форма онкологии пожирает клетки. Если на лице — то деформирует лицо. Но не дает метастазы. Мы заметили рано и смогли вылечиться.

— Сейчас вам требуется соблюдать какие-то меры предосторожности?

— Самые элементарные, которые мы должны были соблюдать и до того, как узнали о своем диагнозе. Мы, конечно, сами виноваты. Купили солярий и весь год загорали без защитных кремов. На гастролях или в отпуске тоже загорали в самые опасные часы и ничем не мазались. Считали, что загар — это красиво, а что красивого? Как минимум кожа стареет.

Теперь живем без солярия, защищаем кожу средствами с SPF-защитой, не загораем в часы активного солнца. Стараемся помочь людям, которые столкнулись с аналогичной бедой. Я отвечаю на сообщения тех, кому нужен совет или поддержка, даю контакты нашего доктора, который уже рекомендует, к какому врачу обратиться в своем регионе — нам же пишут не только люди из Москвы и Московской области.

— Вы сами процитировали заголовок из СМИ про отказ от отпуска на море из-за рака. Это правда?

— Мы прошли курс лечения, и нас вылечили. Сейчас мы не ограничиваем себя в отпуске на море. Мы можем купаться в море, лежать под навесом. В этом году летний отпуск пришлось перенести, но это не связано с заболеванием, которое мы победили.

Раньше мы действительно всегда ездили в июне, когда у сына были летние каникулы. В этом году у нас не получилось, потому что в июне Вася сдавал сессию, а в июле в Европе началась такая жара, что ехать не захотелось. Мы планируем отпуск осенью: в сентябре поедем в Грецию, потому что я хочу на Крит, или в октябре — в Италию, которую я очень люблю. А летом мы будем на гастролях, кататься на нашем теплоходе. А еще я люблю просто почитать книжку в саду.