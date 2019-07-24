Марина Яковлева объяснила, почему рассталась со вторым мужем

Актриса Марина Яковлева в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», заявила, что ее второй брак с актером театра и кино Валерием Сторожиком сгубили измены супруга.

«Я наступила на те же грабли, что и в браке с Андреем Ростоцким. Муж мне изменил. Кроме того, у него было очень агрессивное поведение по отношению ко мне. В те годы я была кормилицей в семье. Ездила по стране с творческими встречами. Он меня сильно ревновал», — заявила звезда. Отметим, что именно от Валерия Сторожика актриса родила двоих сыновей — Федора и Ивана.

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По словам Марины Яковлевой, пережить измену и расставание со вторым супругом ей очень помогла близкая подруга Вера Глаголева. Она говорила коллеге по творческому цеху, чтобы та плюнула и забыла Сторожика. Но самой Яковлевой это сделать было нелегко. Мужа она все-таки любила.

«Я всегда восхищалась Глаголевой. Она родила двух дочерей от первого брака и при этом еще успевала сниматься в картинах. Я, кстати, по ее примеру родила двух детей. Одного за другим. Жалко вот только, что муж этого не оценил. Сейчас он даже не общается с сыновьями», — заявила Марина Яковлева.