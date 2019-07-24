Ольга Казаченко – Вадиму Казаченко: «Я выиграла очередной суд! Оставьте меня в покое!»

Бывшая супруга певца Вадима Казаченко, коуч Ольга Казаченко, ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! Давно я не писала о своих судебных делах и вот опять… Вчера мы одержали очередную победу в суде по иску от Вадима Казаченко и Ирины Аманти. Ох, как тяжело мне это все далось: четыре часа ругани, я даже чуть посочувствовала Вадиму, как он живет в такой атмосфере… Чего я только не услышала о себе — от того, что у меня десятки фейковых профилей в соцсетях до «женщины с низкой социальной ответственностью».

На этот раз поводом для суда послужила передача на одном из федеральных телеканалов, где я, как показалось Ирине, чем-то ее оскорбила, хотя я просто процитировала ее слова. Я, конечно же, показала суду заверенную нотариусом переписку, где она не только пишет обо мне нелицеприятные вещи, но и просит некую женщину, чтобы меня довели до психиатрической больницы. А в тот момент я была беременна, к слову. А потом и кормящей мамой. И я считаю, что подобные деяния можно расценить, как призыв к преступлению.

К счастью, очередной ад в моей жизни временно закончился. Мы с Катей Гордон выиграли этот процесс, как и все остальные, которые возбуждали против меня Вадим и Ирина. Я уже не верю, что когда-нибудь это закончится. Ирина Аманти продолжает мне угрожать все новыми и новыми исками, вчерашний суд — не исключение!

И да, отдельно хочу ответить Ирине Аманти, которая постоянно интересуется, почему же я не подаю на них в суд — хотя бы за вчерашнюю грязь. Ира, у меня нет на это ни желания, ни денег, ни времени, поверь. Такое впечатление, что вы вдвоем живете только этими судами. Оставьте меня в покое! И зачем ты стравливаешь меня и отца моего сына, призывая подавать на него в суд? Я никогда не хотела с ним войны, он сам ее начал в 2016 году, и третий год я лишь обороняюсь от исков и нападок.

А ты при этом призываешь еще и меня с ним судиться, зачем? Неужели все ради того же пресловутого пиара? Я не хочу поддерживать вашу пиар-компанию новых альбомов или чего-то там еще. Не ждите.