Алкоголь и семейные трагедии: как сложились судьбы актеров фильма «Офицеры»

В жизни актеров фильма «Офицеры» произошло многое: у кого-то судьба сложилась вполне удачно, а у кого-то – по-настоящему трагично.
Георгий Юматов – алкоголь и тюрьма
Режиссер Владимир Роговой долго возражал против назначения Георгия Юматова на главную роль – Алексея Трофимова. Ни для кого не было секретом пристрастие актера к алкоголю, и режиссер попросту опасался рисковать съемочным графиком. И все же ему пришлось подчиниться: кандидатуру Юматова утвердил худсовет.
После «Офицеров», имевших ошеломляющий успех, Юматов стал настоящим народным героем. Зрители буквально штурмовали кассы кинотеатров, чтобы посмотреть этот фильм еще раз.
А Юматов, между тем, после этого фильма почти не снимался: в 80-х у него были еще три заметных фильма, но потом – как отрезало. Режиссеры прекратили его приглашать, о нем пошла нехороша слава. Дело в том, что однажды Юматов, разозлившись, застрелил человека. Из охотничьего ружья. Это произошло в 1994 году. Как рассказывали свидетели, роковой выстрел раздался после слов собеседника актера о том, что ему жаль, что в войне победила не Германия.
Актера судили. Поначалу дали срок в 10 лет, но, учитывая всенародную любовь и заслуги, сократили до 3 лет, в итоге Юматов отсидел всего 2 месяца и попал под амнистию. Все эти переживания, усугубленные алкоголем, сильно подорвали его здоровье, и осенью 1997-го артиста не стало. Ему был 71 год.
Василий Лановой – много наград и интересных ролей
Василий Лановой к моменту съемок «Офицеров» был уже известным артистом. Он сыграл Ивана – близкого друга Алексея Трофимова, который всю жизнь тайно любил его жену.
Василий Семенович и сегодня активно снимается в кино, выходит на театральную сцену, а еще пишет книги и ведет общественную работу, он – Народный артист СССР и Герой труда РФ. Несмотря на возраст – Лановому уже 85 лет – он полон энергии и с готовностью участвует в различных проектах.
Алина Покровская – мало снималась, предпочитая театр
Алина Покровская исполнила роль преданной супруги Алексея Трофимова, Любочки, которая без страха и сомнений следовала за мужем-офицером повсюду, не испугавшись военных тягот и опасностей.
Интересно, что Любу могла сыграть совсем другая актриса – Елена Добронравова. Ее называли одной из красивейших актрис Советского Союза. Два месяца она была «Любочкой». Дальнейшая работа сделалась невозможной из-за спора Елены и сценаристов – она доказывала, что Люба обязательно должна была ответить на чувства влюбленного Ивана и что режиссер и автор сценария ничего не понимают в женщинах. Устав от споров, ее отстранили от съемок.
В жизни Покровская оказалась такой же верной женой. В 2010 году умер ее муж – Герман Юшко. Умирал долго и тяжело, от рака печени. Алина была рядом с супругом до его последней минуты, скрашивая его страдания, сама делала уколы. Актриса не настолько известна кинозрителям, как ее экранные партнеры. Дело в том, что она всегда отдавала предпочтение театру и снялась всего в 12 картинах.
Андрей Громов – стал экономистом
Кем стал мальчик Ванечка из «Офицеров»? Ведь он запомнился зрителям чуть ли не больше, чем главные герои. Сыгравший внука Любочки и Алексея, суворовца Ваню, юный актер Андрей Громов был уже не новичком в кино. До «Офицеров» он успел сняться в «Приключениях желтого чемоданчика» и детском фильме «Валерка, Рэмка +…».
Он проявил безусловный актерский талант, и многие думали, что мальчик непременно станет артистом. Но после «Офицеров» Андрей Громов больше не снимался. Он решил, что съемки сильно мешают учебе, и отказывался от всех последующих предложений. А после окончания школы поступил в МГИМО и стал экономистом. Ему уже 60 лет, у него есть жена и взрослый сын. Конечно, иногда Андрей Громов с ностальгической улыбкой пересматривает три фильма, в которых снялся мальчишкой.
Александр Воеводин – снимался в «Возвращении Мухтара»
По сюжету фильма, взрослый сын Трофимовых, Егор, погибает на войне. Его крошечного сына Ваню воспитали бабушка и дед. Взрослого Егора сыграл Александр Воеводин. После «Офицеров» актер снимался довольно много, например, зритель мог увидеть его в нескольких сезонах популярного сериала «Возвращение Мухтара».
Сегодня 69-летний актер продолжает играть в театре.
Наталья Рычагова и семейная трагедия
Актриса и прежде снималась в кино, но роль жены молодого Трофимова – Маши Белкиной – принесла ей настоящую славу. «Офицеры» стали пропуском в мир кино, ее активно приглашали режиссеры… Так продолжалось до 1993 года. А потом востребованность актрисы плавно сошла на нет.
Она продолжала ждать и надеяться, но напрасно – тогда вообще кино переживало тяжелые времена. А затем в семье актрисы случилась трагедия – сначала умерла единственная дочь, а за ней муж, актер Алексей Инжеватов. Натальи Рычаговой не стало в 2011 году. Ей не было и 70 лет, и все знакомые говорили, что она ушла из жизни не от болезней, а от горя и собственной ненужности.
Как бы там ни было, а «Офицеры» и сегодня остается одним из самых правдивых, романтических и пронзительных фильмов о войне, а песня «О героях былых времен…» неизменно звучит в День Победы, вызывая слезы гордости за нашу страну и наших героев.