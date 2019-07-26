Алкоголь и семейные трагедии: как сложились судьбы актеров фильма «Офицеры»

26 июля исполнилось ровно 48 лет со дня выхода знаменитой картины.

В жизни актеров фильма «Офицеры» произошло многое: у кого-то судьба сложилась вполне удачно, а у кого-то – по-настоящему трагично.

Георгий Юматов – алкоголь и тюрьма

Режиссер Владимир Роговой долго возражал против назначения Георгия Юматова на главную роль – Алексея Трофимова. Ни для кого не было секретом пристрастие актера к алкоголю, и режиссер попросту опасался рисковать съемочным графиком. И все же ему пришлось подчиниться: кандидатуру Юматова утвердил худсовет.

После «Офицеров», имевших ошеломляющий успех, Юматов стал настоящим народным героем. Зрители буквально штурмовали кассы кинотеатров, чтобы посмотреть этот фильм еще раз.

больше по теме «Битва за Севастополь», «Подвиг разведчика» и другие фильмы о реально существовавших героях войныНередко за персонажами героических лент о войне стоят невымышленные люди, славные своими подвигами. В день великой Победы портал Teleprogramma.pro напоминает о некоторых из них.

А Юматов, между тем, после этого фильма почти не снимался: в 80-х у него были еще три заметных фильма, но потом – как отрезало. Режиссеры прекратили его приглашать, о нем пошла нехороша слава. Дело в том, что однажды Юматов, разозлившись, застрелил человека. Из охотничьего ружья. Это произошло в 1994 году. Как рассказывали свидетели, роковой выстрел раздался после слов собеседника актера о том, что ему жаль, что в войне победила не Германия.

Актера судили. Поначалу дали срок в 10 лет, но, учитывая всенародную любовь и заслуги, сократили до 3 лет, в итоге Юматов отсидел всего 2 месяца и попал под амнистию. Все эти переживания, усугубленные алкоголем, сильно подорвали его здоровье, и осенью 1997-го артиста не стало. Ему был 71 год.

Василий Лановой – много наград и интересных ролей

Василий Лановой к моменту съемок «Офицеров» был уже известным артистом. Он сыграл Ивана – близкого друга Алексея Трофимова, который всю жизнь тайно любил его жену.

Василий Семенович и сегодня активно снимается в кино, выходит на театральную сцену, а еще пишет книги и ведет общественную работу, он – Народный артист СССР и Герой труда РФ. Несмотря на возраст – Лановому уже 85 лет – он полон энергии и с готовностью участвует в различных проектах.

Алина Покровская – мало снималась, предпочитая театр

Алина Покровская исполнила роль преданной супруги Алексея Трофимова, Любочки, которая без страха и сомнений следовала за мужем-офицером повсюду, не испугавшись военных тягот и опасностей.

Интересно, что Любу могла сыграть совсем другая актриса – Елена Добронравова. Ее называли одной из красивейших актрис Советского Союза. Два месяца она была «Любочкой». Дальнейшая работа сделалась невозможной из-за спора Елены и сценаристов – она доказывала, что Люба обязательно должна была ответить на чувства влюбленного Ивана и что режиссер и автор сценария ничего не понимают в женщинах. Устав от споров, ее отстранили от съемок.

В жизни Покровская оказалась такой же верной женой. В 2010 году умер ее муж – Герман Юшко. Умирал долго и тяжело, от рака печени. Алина была рядом с супругом до его последней минуты, скрашивая его страдания, сама делала уколы. Актриса не настолько известна кинозрителям, как ее экранные партнеры. Дело в том, что она всегда отдавала предпочтение театру и снялась всего в 12 картинах.

Андрей Громов – стал экономистом

Кем стал мальчик Ванечка из «Офицеров»? Ведь он запомнился зрителям чуть ли не больше, чем главные герои. Сыгравший внука Любочки и Алексея, суворовца Ваню, юный актер Андрей Громов был уже не новичком в кино. До «Офицеров» он успел сняться в «Приключениях желтого чемоданчика» и детском фильме «Валерка, Рэмка +…».

Он проявил безусловный актерский талант, и многие думали, что мальчик непременно станет артистом. Но после «Офицеров» Андрей Громов больше не снимался. Он решил, что съемки сильно мешают учебе, и отказывался от всех последующих предложений. А после окончания школы поступил в МГИМО и стал экономистом. Ему уже 60 лет, у него есть жена и взрослый сын. Конечно, иногда Андрей Громов с ностальгической улыбкой пересматривает три фильма, в которых снялся мальчишкой.

Александр Воеводин – снимался в «Возвращении Мухтара»

По сюжету фильма, взрослый сын Трофимовых, Егор, погибает на войне. Его крошечного сына Ваню воспитали бабушка и дед. Взрослого Егора сыграл Александр Воеводин. После «Офицеров» актер снимался довольно много, например, зритель мог увидеть его в нескольких сезонах популярного сериала «Возвращение Мухтара».

Сегодня 69-летний актер продолжает играть в театре.

Наталья Рычагова и семейная трагедия



Актриса и прежде снималась в кино, но роль жены молодого Трофимова – Маши Белкиной – принесла ей настоящую славу. «Офицеры» стали пропуском в мир кино, ее активно приглашали режиссеры… Так продолжалось до 1993 года. А потом востребованность актрисы плавно сошла на нет.

Она продолжала ждать и надеяться, но напрасно – тогда вообще кино переживало тяжелые времена. А затем в семье актрисы случилась трагедия – сначала умерла единственная дочь, а за ней муж, актер Алексей Инжеватов. Натальи Рычаговой не стало в 2011 году. Ей не было и 70 лет, и все знакомые говорили, что она ушла из жизни не от болезней, а от горя и собственной ненужности.

Как бы там ни было, а «Офицеры» и сегодня остается одним из самых правдивых, романтических и пронзительных фильмов о войне, а песня «О героях былых времен…» неизменно звучит в День Победы, вызывая слезы гордости за нашу страну и наших героев.