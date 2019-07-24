Яковлева вспомнила, как ради Ростоцкого согласилась на эпизодическую роль

Актриса Марина Яковлева в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как начинался ее роман с актером и режиссером Андреем Ростоцким. Это сын прославленного кинорежиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой. В 1980 году она закончила работу в картине «Тайны семейной жизни». В тот день Яковлева шла по павильонам, когда вдруг мимо нее пронесся молодой человек с перевязанной головой в зеленой куртке болотного цвета. Это и был Андрей Ростоцкий, который торопился на съёмки картины «Эскадрон гусар летучих», где он сыграл главную роль гусара Дениса Давыдова.

Как призналась звёздная актриса, она влюбилась с первого взгляда. По иронии судьбы скоро ее позвали в эту же картину в массовку на роль одной из барышень на балу. Она согласилась, чтобы еще раз увидеть Ростоцкого. Любопытно, что в то лето звезда сыграла три главных роли в разных картинах, а здесь довольствовалась эпизодом в обычной групповой сцене.

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«Он тогда на съемках танцевал с другой, но я видела, что между нами загорелась искра. Там вообще было много красивых девочек, но почему-то ему приглянулась я. Андрюша ворвался в мою жизнь, как некий принц на белом коне», — сказала актриса.

Вскоре Андрей Ростоцкий позвал Яковлеву к себе домой, познакомил с родителями. Месяца через три он предложил ей стать его женой. «Я тогда его еще спросила: «Ты хоть меня любишь?» Он ответил утвердительно, после чего я согласилась, не думая ни минуты», — вспомнила Марина Яковлева.