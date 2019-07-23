Босиком по пляжу и с мобильным на встречах: как Маркл нарушает королевский протокол

Герцогиню Сассексскую часто ругают за несоблюдение традиций.

Вы помните сколько раз жену принца Гарри ругали за нарушение королевского протокола, несоблюдение традиций и правил? Много. Настолько много, что можно сбиться со счета.

В очередной раз Меган Маркл досталось за то, что в Instagram она обратилась к имениннику, принцу Джорджу, без указания титула «ваше королевское высочество». Портал Teleprogramma.pro вспомнил и другие нарушения, за которые досталось бедняжке Меган.

Меган нельзя держать мужа за руку

Когда пресса обсуждает наряды герцогини или ее манеру держаться, то чаще всего — это банальные придирки, а не нарушение протокола. Злосчастный протокол, которым так умело бравируют таблоиды, включает в себя правила поведения на мероприятиях разного сорта. Фасон и цвет платьев он не предписывает.

Члены королевской семьи на людях не могут прикасаться друг к другу. Речь не только о демонстрации чувств — поцелуи, объятия. Даже за руку взять вторую половинку нельзя. Эти правила Меган и Гарри нарушают с завидной регулярностью.

Нельзя дотрагиваться до членов королевской семьи

Можно сказать, что Меган — герцогиня не по крови, поэтому это правило не для нее. Не совсем так. Кейт Миддлтон (супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская — Прим. ред.) тоже не родилась в королевской семье, но когда американский баскетболист Леброн Джеймс приобнял ее на фото, то в Британии разразился скандал.

Маркл не обращает внимание на протокол и в этой части. Она часто фотографируется с людьми на улице, раздает автографы и обнимается, что делать категорически запрещено!

Нельзя ходить босиком

В октябре 2018 года Меган и Гарри отправились в тур по Австралии, Новой Зеландии и островам Океании. Во время этого путешествия они умудрились нарушить правило королевского протокола, нарушить которое очень сложно.

Герцоги Сассекские разулись и прошлись босиком по белоснежному песку. Все бы ничего, но членам королевской семьи категорически запрещено появляться на публике босыми. Меган может и не знала про это, а Гарри забыл или забил?

Никаких телефонов на важных встречах

Это случилось во время все той же поездки в Австралию. Когда членов королевской четы встречали в аэропорту Сиднея, папарацци подловили герцогиню с телефоном. По протоколу Меган не имеет право появляться с мобильным на важных встречах, а в Австралии Маркл выходила из самолета и прятала телефон в карман макинтоша. С виду мелочь, а по факту — большое нарушение.

Приезжать позже всех

Во время мировой премьеры фильма «Король Лев» в Лондоне в очередной раз был нарушен королевский протокол. Хотя критики еще не разобрались, кто виноват больше: Меган и Гари или Бейонсе и Джей Зи.

Американская певица, которая озвучила львицу Налу, прилетела на премьеру из США вместе с мужем. Правда, на ковровой дорожке исполнительница оказалась после того, как по ней прошлись герцоги Сассекские, что тоже нарушает протокол.

Вот мы все же думаем, что британские критики откровенно придираются к Меган. Она — красавица, умница и старается соотвествовать требованиям, хоть и не всегда удачно. А вы как относитесь к герцогине?