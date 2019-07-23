Звездные истории

Александр Мясников рассказал о внебрачной дочери

Как заявил телеведущий, супруга смогла простить его измену.

Александр Мясников рассказал о внебрачной дочери
Мясников рассказал о внебрачной дочери/Кадр из программы "Судьба человека"

Телеведущий и известный доктор Александр Мясников в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей внебрачной дочери Полине. Он ни о чем не жалеет. Супруга Наталья смогла много лет назад простить его измену, за что он ей благодарен.

Александр Мясников
Мясников рассказал о своей внебрачной дочери/Кадр из программы «Судьба человека»

«Наташа – умная женщина. На свете порой случаются такие ситуации. Все это, конечно, произошло не на ровном месте. При этом некоторые вещи я не могу объяснить. Что касается Полины, то она копия моей мамы. Очень похожа на нее как две капли воды по внешности. Она у меня прекрасно рисует», — заявил Александр Мясников.

Отметим, что Полина пишет сказки. Несколько лет назад даже вышла ее книга «Полинины сказки» тиражом 70 экземпляров.

Как сказал Александр Мясников, они с женой многое пережили за прошедшие годы. При этом он заметил, что не признать дочь он просто не имел права. Телеведущий придерживается точки зрения, что чем больше детей – тем лучше.

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Тэги:

Александр МясниковБорис КорчевниковНаталья МясниковаПрограмма "Судьба человека"

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Александр Мясников рассказал о внебрачной дочери
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