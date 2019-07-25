Как сложились судьбы актеров одиозного фильма «Маленькая Вера»

Режиссер Василий Пичул хотел снять продолжение картины, но не успел.

«Маленькая Вера» — фильм 1988 года, за билетами на который выстраивались километровые очереди. Впрочем, многие выбегали из зала уже в середине сеанса, бормоча: «Позор!», «Как не стыдно!». Советских зрителей буквально шокировала откровенность некоторых сцен, ведь раньше ничего подобного в нашей стране не показывали, тем более – на большом экране.

Снявшиеся в «Маленькой Вере» актеры мгновенно стали знаменитыми. Что стало с ними за прошедшие 30 с лишним лет?

Наталья Негода после съемок в «Плейбое» и жизни в Америке вернулась в Москву

Режиссер Василий Пичул долго выбирал актрису на главную роль. Маленькую Веру могли сыграть Ирина Апексимова или Яна Поплавская. Однако окончательный выбор он остановил на молодой актрисе Наталье Негоде – и ни разу об этом не пожалел.

Наталья Негода стала секс-символом Советского Союза. Ее пригласили позировать для обложки эротического журнала Playboy – и девушка не отказалась. После этих съемок она стала знаменитой и в США. Решив «ковать железо, пока горячо», Наталья уехала в Америку. Там она снялась в нескольких фильмах, но повторить популярность «Маленькой Веры» ей так и не удалось. После солнечного Лос-Анджелеса Наталья вернулась в Москву.

Это было в середине 2000-х. Талантливую актрису сразу же пригласил в свой фильм «Бубен, барабан» режиссер Алексей Мизгирев. Было и еще несколько фильмов, но в последние годы Негода нигде не снимается и почти не появляется на ТВ-экране, предпочитая вести уединенный образ жизни.

Андрей Соколов – пишет романы и стихи

Невероятную популярность принесла «Маленькая Вера» и Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного Веры. Ему было уже 24 года, когда он поступил в Щукинское училище, и уже спустя год Андрея пригласили сняться в «Маленькой Вере». А после фильма он, как и Негода, проснулся знаменитым. В красивого, фактурного, эпатажного актера влюбилась вся женская половина страны, да и как иначе – голубые глаза, светлые кудри, стройная фигура, а главное – неотразимое обаяние!

Рассказывая позднее о съемках той самой постельной сцены, из-за которой «Маленькая Вера» стала своеобразным «взрывом бомбы», Андрей признавался, что не испытывал никакого неудобства. Вот он – настоящий артист!

Андрей Соколов и сегодня – востребованный актер, за его плечами – десятки работ в известных фильмах. Кроме того, Соколов – худрук театра «Монолог XXI век». Его энергии хватает и на многое другое – он написал роман и выпустил сборник своих стихов, а еще занялся туристическим бизнесом.

Юрий Назаров был в ужасе от роли алкоголика

Юрий Назаров уже был к тому времени известным актером. Вот только снимался он в основном в военных фильмах и предложение сыграть отца Веры – работягу-алкоголика – поначалу ему не понравилось. Он говорил: «Вроде бы все как в жизни, и придраться не к чему. Только вот после такой роли хочется или удавиться, или напиться…».

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Что поделаешь, режиссер старался показать реальную жизнь. Именно такой она и была в нашей стране в то время. А Юрию Назарову сейчас уже 82 года. На его счету – две сотни ролей в фильмах, он Народный артист РФ.

Людмила Зайцева – почти перестала сниматься

Людмилу Зайцеву знают меньше, чем ее экранного «мужа». В «Маленькой Вере» актриса сыграла мать Веры – замученную работой и пьянством мужа женщину, изо всех сил старающуюся жить «как люди». Она долго сомневалась, стоит ли участвовать в создании такого «сомнительного» фильма. Образ ее экранной героини очень далек от ее реальной жизни – Людмила Зайцева была замужем за Геннадием Ворониным, успешным режиссером. Они прожили в браке более 30 лет, вырастили дочь. В 2001 году Геннадия Воронина не стало.

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Кроме «Маленькой Веры», в фильмографии Зайцевой есть еще несколько картин, которые сделали ее узнаваемой. Она обычно играла несчастливых женщин с трудной судьбой. Другие роли были не настолько яркими, а после перестройки она почти не снималась, считая, что главное в ее жизни – семья, а не работа.

Сегодня Людмила Зайцева снимается очень редко, зато она активно занимается общественной работой.

Александра Табакова – единственная яркая роль

Дочь Олега Табакова, Александра, сыграла в фильме развеселую подругу Веры – Чистякову, девушку без комплексов. К тому времени Александра уже была выпускницей Школы-студии МХАТ. После «Маленькой Веры» актриса снялась еще в двух фильмах – «В городе Сочи темные ночи» и «Другой район», затем некоторое время работала теле- и радиоведущей.

больше по теме Старшая дочь Олега Табакова так и не смогла пережить предательство отца Александра в свое время болезненно восприняла развод родителей, в результате чего ее отношения с отцом практически прекратились.

А потом Александра вышла замуж за немца и переехала вместе с ним в Германию. Там она родила дочь Полину, а с мужем через какое-то время рассталась. Роль Чистяковой стала практически единственной, по которой запомнили Александру. Во всяком случае, ее фразочки в фильме точно запомнились: «Я тащусь от него, как удав по пачке дуста!», «Беззащитный человек утопает в море. Хоть улыбка на лице, а какое горе!».

Василий Пичул – хотел снять продолжение «Маленькой Веры»

«Маленькая Вера» была не дебютной, но одной из первых работ молодого режиссера, после которой его имя узнал весь мир. Позднее Василий Пичул снимал такие картины, как «В городе Сочи темные ночи», «Мечты идиота», он стал режиссером музыкального фильма «Старые песни о главном-3», снимал документальное кино и телепередачи («Куклы», «Розыгрыш», «Мульт личности»).

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Спустя много лет после «Маленькой Веры» режиссер загорелся идеей сделать продолжение и назвать его «Маленькая Вера. Next time». Пичул хотел собрать всех актеров, снявшихся в нашумевшей когда-то картине. Но не успел – он умер в 2015 году от рака легких.

А интересно было бы посмотреть фильм о дальнейшей судьбе Веры и других героев. Может быть, за продолжение возьмется кто-нибудь другой?