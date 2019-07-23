Звездные истории

Доктор Мясников вспомнил, как рисковал жизнью в Африке

Телеведущий не раз оказывался на волосок от смерти.

Доктор Мясников вспомнил, как рисковал жизнью в Африке
Мясников чудом не погиб в Африке/Кадр из программы "Судьба человека"

Врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в студии передачи «Судьба человека» рассказал Борису Корчевникову о времени, которое он провел в охваченном войной Мозамбике. По его признанию, в Африке он много раз был на волоске от смерти.

Александр Мясников
Мясников едва не погиб в Мозамбике/кадр из программы «Судьба человека»

«Я даже не знал, что там воюют, когда отправлялся в Африку. Конечно, мне хотелось заработать денег. После девяноста тысяч рублей, которые зарабатывал здесь, там платили примерно в двадцать раз больше. Хотел оттуда вернуться богатым человеком. Каждый день подсчитывал свои заработки и понимал, что неплохо получу», — рассказал Александр Мясников.

По его признанию, каждый день он видел жуткие сцены убийства людей. «В первый же день ко мне принесли человека без ног. А я не знал, что мне делать с ним. Начал слушать ему сердце. Слышу, оно стучится. Только через минуту понял, что это бешено колотится мое. Даже испытал облегчение, когда понял, что человек умер», — заметил он.

Как отметил Мясников, часто в него стреляли. Да и он сам ходил всегда с оружием. Многие его знакомые и друзья погибли, подорвавшись на минах. «В один из дней местные обезглавили пять шведов, которые жили через три дома от меня. Я жене говорил, чтобы она никогда не открывала дверь. Научил супругу пользоваться оружием», — заявил Александр Мясников.

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Тэги:

Александр МясниковАфрикаБорис КорчевниковМозамбикПрограмма "Судьба человека"

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Доктор Мясников вспомнил, как рисковал жизнью в Африке
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