Доктор Мясников вспомнил, как рисковал жизнью в Африке

Врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в студии передачи «Судьба человека» рассказал Борису Корчевникову о времени, которое он провел в охваченном войной Мозамбике. По его признанию, в Африке он много раз был на волоске от смерти.

«Я даже не знал, что там воюют, когда отправлялся в Африку. Конечно, мне хотелось заработать денег. После девяноста тысяч рублей, которые зарабатывал здесь, там платили примерно в двадцать раз больше. Хотел оттуда вернуться богатым человеком. Каждый день подсчитывал свои заработки и понимал, что неплохо получу», — рассказал Александр Мясников.

больше по теме Борис Корчевников раскрыл подробности перенесенной трепанации черепа Телеведущий рассказал об этом в эфире своей программы «Судьба человека».

По его признанию, каждый день он видел жуткие сцены убийства людей. «В первый же день ко мне принесли человека без ног. А я не знал, что мне делать с ним. Начал слушать ему сердце. Слышу, оно стучится. Только через минуту понял, что это бешено колотится мое. Даже испытал облегчение, когда понял, что человек умер», — заметил он.

Как отметил Мясников, часто в него стреляли. Да и он сам ходил всегда с оружием. Многие его знакомые и друзья погибли, подорвавшись на минах. «В один из дней местные обезглавили пять шведов, которые жили через три дома от меня. Я жене говорил, чтобы она никогда не открывала дверь. Научил супругу пользоваться оружием», — заявил Александр Мясников.