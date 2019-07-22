Звездные истории Анна Плетнева: «Интуиция меня предупредила о ЧП в самолете»
Звездные истории

Анна Плетнева: «Интуиция меня предупредила о ЧП в самолете»

Анна Плетнева

Солистка группы «Винтаж» ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Существует огромное число определений, что такое интуиция. Кто-то считает, что это наше подсознание, успевшее проанализировать за долю секунды гегабайты информации, дает нам подсказку, а кто-то думает, что это уникальная возможность подключаться к базе данных Вселенной.

Но, к сожалению, для большинства людей интуиция остается невостребованным ресурсом. И мы сокрушаемся: мол, точно знали, как надо сделать, а поступили наоборот…

Поэтому, на мой взгляд, правы те, кто называет интуицию сигналом, идущим от попы в мозг. (Смеётся.) Думаю, сейчас у вас в голове всплыла поговорка о той самой пятой точке, которой мы предчувствуем многие события или находим приключения…

Анна Плетнева. Фото
Анна Плетнева. Фото: Личный архив

Сразу скажу, я отношусь к людям, которые доверяют своей интуиции. В моей жизни были сотни случаев, подтверждающих, что это не вымысел, а способность, заложенная в нас природой.

Приведу конкретный пример – вспомните мой трэк «Знак водолея». Сейчас даже трудно представить, что этой песни могло бы не быть в моем репертуаре. Когда я ее записала, то все в один голос говорили, что она никогда не станет хитом, не надо снимать клип и даже не надо пытаться поставить ее на радио… И только мой внутренний голос повторял мне, что все получится.

Анна Плетнева. Фото
Анна Плетнева. Фото: Личный архив

Еще одна интересная история: недавно я была участницей программы «Кто хочет стать миллионером». Большинство вопросов были очень сложные, причем из таких разных сфер, что знать это просто невозможно! Не могу объяснить, что со мной происходило, но из 15 вопросов я ответила на 13! И пусть победить не получилось — на большинство ответов я ответила чисто интуитивно.

Но и это еще не все. Однажды мы возвращались с гастролей из Краснодара и в самолете я почувствовала что-то не то. Люк закрыть еще не успели, трап не отогнали. Ни секунды не сомневаясь, я встала и вышла из самолета прямо на взлетную полосу. Стюардессы кричали мне в спину, что я саботирую вылет и они сейчас вызовут полицию. Но я их не послушала.

Анна Плетнева. Фото
Анна Плетнева. Фото: Личный архив

Я вернулась в здание аэропорта, а через 20 минут самолет, из которого я вышла, вернулся обратно, потому что в нем обнаружили технические неисправности.

Кстати, только этот факт убедил полицию не возбуждать в отношении меня дела о хулиганстве на борту.

Вообще, я считаю, что лучший способ понять, что вы сделали правильный выбор – прислушаться к своим эмоциям. Если вам легко, вы на эмоциональном подъеме – значит, задан нужный вектор. Негативные мысли, плохое настроение – это верный знак, что вы движетесь не туда. И вот тут как раз самое время обратиться к своей интуиции, услышать ее тоненький голосок. Как только ваше настроение поменяется с минуса на плюс – значит, вы поймали нужную волну. И вообще, хвалите себя почаще!

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Анна ПлетнёваГруппа "Винтаж"

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Анна Плетнева: «Интуиция меня предупредила о ЧП в самолете»
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