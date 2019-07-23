Что известно о мужчине, с которым может крутить роман Анастасия Волочкова

Совсем скоро балерина и её Малик отпразднуют 10 месяцев совместной жизни, но она до сих пор скрывает парня от всего мира.

Анастасия Волочкова — бывшая балерина Мариинки и Большого театра, Заслуженная артистка РФ, обладательница множества других званий и наград. Несмотря на это, имя её сейчас больше ассоциируется со скандалами, да и хейтеров у неё в разы больше, чем поклонников — из-за её шпагатов, из-за тяги к публичности, из-за примера, который она подаёт 13-летней дочери, и, конечно же, из-за её мужчин.

Их в жизни Анастасии было немало. Начинала она, что интересно, с солидных и уважаемых, вроде уведённого из-под носа Собчак молодого бизнесмена Вячеслава Лейбмана и олигарха Сулеймана Керимова и доктора юридических наук Игоря Вдовина. От последнего в 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну, а в 2007-м даже вышла за него замуж.

После развода со Вдовиным балерина перешла на варианты попроще. В списке её ухажёров отметились житель Приморья Бахтияр Салимов, осетин Чермен Дзотов, водитель волочковского «Майбаха» Александр Скиртач, звукорежиссер Театра Надежды Бабкиной Михаил Борисовский и программист (по другим данным — слесарь) Михаил Логинов, он же Лагин. Иногда Анастасия «троллит» своих подписчиков, якобы признаваясь им в связи с очередным темноволосым красавцем, а потому в этот список можно внести даже Никиту Джигурду, который много раз появлялся с ней на фото и во время конфликта со Скиртачом даже ходил с Настей по телешоу в качестве моральной поддержки и защитника.

Всё изменилось в сентябре 2018 года. Именно тогда Волочкова начала встречаться с кем-то новым. Упоминая его в своих постах, звезда писала лишь букву М с точкой, но полное имя этого человека не называла и не показывала его лица. По её признанию, это любовь и загадочный «М.» — действительно тот, кого она всю жизнь искала, и она всем его покажет, как только дело дойдет до свадьбы.

Так кто же он? Teleprogramma.pro собрал всё, что на сегодняшний день известно о женихе Волочковой.

Особые приметы: полосатые носки, Rolex и ремень

В отдельных постах, комментариях и телеисповедях Анастасией было озвучено, что её мужчине 38 лет (день рождения — 13 апреля), он никогда не был женат и не имеет детей. При этом он человек благородный, знает несколько языков и долгое время жил в Европе.

Оставляя лицо возлюбленного за кадром, балерина всё же выставляла в Instagram другие части его тела, главным образом, ноги в теплых носках или ботинках. Находя это забавным, она фотографировала конечности то в одном уголке своего особняка, то в другом, то вытаскивала жениха в сад посреди зимы, то украшала его носками новогоднюю ёлку.

Позже на её странице появлялись фотографии с рукой этого мужчины и на руке этой красовались массивные часы. Мы выяснили, что часики, скорее всего, Rolex Submariner, но вот оригинальные они или нет — большой вопрос. Оригинал этой модели стоит 8,5 тысячи долларов, точную копию в столичных Интернет-магазинах можно приобрести за 1290 рублей, а для «пущего антуражу» взять ещё и подходящую коробочку за 500 рублей.

На Новый год она похвасталась подарком от любимого — кольцом с огромным рубином в виде капли или сердца. Впрочем, после праздников этого роскошного украшения на её пальчике никто не видел. Может быть, не ко всем нарядам подходит, а может, просто попросила чек и вернула в магазин, поменяв на что-то менее громоздкое.

Кстати, парень мог бы и вовсе не дарить Насте колец, а ограничиться цветами, ведь в качестве основного подарка у него каждый день припасено для любимой нечто куда более ценное и приятное. Об этом она сама рассказала в очередном телеинтервью.

— Мне с моим повезло. Ребята, даже не буду говорить, по сколько раз в день. Но это очень круто, — гордо сообщила Волочкова.

Краснодарский миллионер Марченко не при делах

По одной из версий, обсуждаемых в Сети, «любовной любовью» звезды русского балета мог оказаться бизнесмен из Краснодара, владелец сети отелей Андрей Марченко. Этот мужчина, активно занимающийся благотворительностью, некоторое время назад помогал организовывать выступления Волочковой в Краснодарском крае. Вместе со своей командой она жила в его отеле и нахваливала хозяина за радушный приём.

Отношения испортил пресловутый денежный вопрос. Анастасия ждала, что Андрей заплатит ей деньги за рекламу его сети отелей. Когда этого не случилось, на миллионера посыпались оскорбления («олигарх из трущоб», «колхозник» и т. д.), обвинения в сексуальных домогательствах и прочих грехах.

Но фамилия краснодарца всё же начинается на букву М, а потому многие наблюдатели не исключали, что как раз он может оказаться тем самым женихом. А ну как они с Настей помирились и воспылали любовью, или даже и не ссорились, а лишь совместными усилиями рекламировали его отели.

Мы связались с Андреем, чтобы узнать, какие же отношения связывают его с Волочковой в данный момент. Оказалось, что никакие.

— Вместо того, чтобы пиариться мелкими интрижками, Волочковой уже давно надо выйти замуж, взяться за ум, заняться спортом. И всё у неё будет хорошо. Если она выйдет замуж, родит ещё детей, я очень за неё порадуюсь, — сказал Марченко.

В разгар скандала, когда в эфире Первого канала бывшая прима Большого театра рассказывала о том, как в Краснодаре её обогрели и обобрали, она упоминала и о намерении подать на бизнесмена в суд и добиться материальной компенсации.

— Это мне с ней судиться надо было из-за оскорблений в мой адрес. Но она этого недостойна, это очень неблагодарный человек, — заявил собеседник Teleprogramma.pro.

Кстати, если внимательно рассмотреть руки Марченко в его Instagram-аккаунте и сравнить их с руками любимого Волочковой, то они не совпадают — у её тайной пассии кисть руки больше и кожа выглядит моложе.

Но по деньгам этот кандидат вполне подходил, ведь Волочкова недавно говорила, что с нищим оборванцем встречаться не будет. Марченко же вполне может позволить себе и настоящий Rolex, и ремень Louis Vuitton, и хоть три вагона полосатых носков.

Охранник из SPA-салона

Очень интересный поворот случился в этой истории в декабре 2018-го, когда некая девушка в одном из пабликов со сплетнями объявила, что парень Волочковой — это её парень, чеченец по национальности. Зовут его якобы Малик и он работает начальником службы охраны SPA-салона в районе Новорижского шоссе, куда частенько заглядывает и Настя.

По словам девушки, Малик завел себе страницу в Instagram, она проверила его подписки, увидела там аккаунт Волочковой и обнаружила на фотографиях балерины вещи своего благоверного, вернее, его носки и ремень на брюках.

Но сама Волочкова вновь всех огорчила: заявила, что никакой он не охранник. Хотя рация, присутствующая на её картинках в Instagram, свидетельствовала об обратном. Кроме того, девушка-аноним поделилась с общественностью его фотографиями. На фото мы увидели высокого темноволосого мужчину с суровым выражением лица. И это действительно был он…

Малик, но не охранник

Увидеть саму Волочкову вместе с её любовью все любопытные смогли в январе, когда журналистка и блогер Наталья Радулова опубликовала видео с празднования дня рождения Анастасии. Тот самый стройный высокий брюнет в темной одежде с ремнем Louis Vuitton на празднике периодически появлялся рядом с именинницей и отпираться здесь было бессмысленно.

В феврале информацию о парне-чеченце подтвердил и друг Анастасии Никита Джигурда. В интервью одному из телеканалов он говорил про Настю, про их совместный проект, и упомянул также её любимого. Если верить артисту, то с мужчиной по имени Малик балерина встречалась на тот момент уже четыре месяца. По национальности он чеченец, жил в Европе и был женат, но жена его скончалась от онкологии. И вот теперь он делает счастливой Анастасию Волочкову.

— Как она признаётся, она ни одного мужчину не любила так, как нынешнего своего парня, — поведал Джигурда.

Рассказывая о Малике, он мимоходом приписал ему ещё и звание Народного артиста Чеченской Республики. В списках обладателей этого почетного звания, размещённых в Сети, ни одного человека с именем Малик мы не нашли. Так что либо этот Малик вешает балерине лапшу на уши, либо Джигурда просто неправильно всё понял.

Надеемся, что второй вариант верен, ведь Волочкову и впрямь хочется видеть счастливой и довольной. Если вытащить её из шпагатов удастся 38-летнему европейцу-полиглоту, пусть и не Народному артисту Чечни, почему бы и нет. Счастья и любви вам, Анастасия Юрьевна!