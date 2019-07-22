Психолог о нападках Бородиной на фанатов: «Хамство — не диагноз, а недостаток воспитания»

Телеведущая пошла на скандал с подписчиками, которые критиковали ее внешность.

Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз стала героиней скандала в социальных сетях. Звезде не понравилось, как поклонницы комментируют ее внешность и она написала о «недостатках» комментаторов. Это далеко не первый раз, когда Бородина переходит на личности: защищая себя, она отвечает хамством на хамство. Нормальная реакция или расстройство? Психолог Анна Завгороднева прокомментировала ситуацию.

«Это нормальная реакция»

Завгороднева считает, что в реакции Бородиной нет ничего странного. Негативные эмоции любого выводят из себя. Конечно, в зависимости от воспитания, характера и других факторов, люди действуют по-разному. Кто-то промолчит, а Бородина — ответит.

— Нет диагноза, в котором хамство — это основной симптом. Конечно, в силу воспитания, у каждого есть свои способы ответа на хамские претензии, но в ответе Бородиной нет ничего странного. Это здоровая реакция.

Нужно понимать, на колкости мы получаем колкие ответы. Если человек умеет владеть словом, эмоциями и у него хорошее чувство юмора, то ответ будет более сдержанным. Например, если написать колкость юмористу, то велик шанс в ответ получить шутку.

Когда люди сталкиваются с хамством в Интернете, то те, кто могут за себя постоять, отвечают. Более беззащитные отправляют хамов в черный список. Не имеет разницы знаменитость перед нами или нет, — считает Завгороднева.

«Ладно мои губы, а вот твои брови — провал»

Предметом споров стала фотография к посту, посвященному взаимоотношениям женщины и мужчины. Вместо того, чтобы обсуждать информацию для размышления, которой поделилась Ксения, поклонники решили покритиковать внешность Бородиной.

Догадаетесь, что не понравилось подписчицам? Правильно, губы. Девушки забросали Бородину вопросами из серии: «Что с губами?». Ксения посчитала вопросы бестактными и ответила, как умеет:

«Вам можно хамить, а мне – нет?»

Это уже не первый раз, когда Ксения отвечает поклонникам хамством на хамство. В феврале 2018 года Ксения отправилась в отпуск и на отдыхе, как это часто бывает набрала пару лишних килограммов. Своей проблемой ведущая поделилась с поклонниками, сообщив, что по возвращению домой она перейдет на правильное питание и начнет усиленно тренироваться.

Однако не все подписчики поддержали Бородину. Многие оставили нелестные комментарии, что она запустила себя и что публичному человеку постоянно нельзя полнеть. Ксения ответила на хамские комментарии в той же манере и заслужила репутацию злюки.

«И кто решил, что вам можно хамить, а мне – нет? Моя защита была расценена, как вселенское зло», — ответила Бородина на критику.

Дала по голове участнице «Дома-2»

В апреле 2018 года Ксения позволила себе, мягко говоря, странный поступок на съемках шоу «Дом-2». Она стукнула папкой по голове участницу проекта Елену Хромину. Этот момент попал на видео и вошел в эфир.

Участница шоу оскорбляла и коллег по съемочной площадке, и гостей шоу. Бородина не выдержала и слегка дала по голове Хроминой. Многие зрители восприняли поведение ведущей, как еще один звоночек того, что она «зазвездилась» и стала «злой и агрессивной».

«Бестактные и наглые люди»

В 2016 году Ксения с размахом праздновала седьмой день рождения старшей дочери Маруси. Когда поклонники стали засыпать телеведущую вопросами: «Где Айза» (бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина — Прим. Ред.), «Почему не позвала Бузову?», Ксения разозлилась. Она написала поклонникам, что они «бестактные и наглые люди», которые лезут не в свое дело.

Так, что жесткие ответы Ксении Бородиной вполне объяснимы. И причина их кроется не агрессии телеведущей, которая возомнила себя звездой, а в том, что ей не хочется гадости про свою внешность и личную жизнь.

Психолог Анна Завгороднева