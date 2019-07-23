Заложник одной роли: что стало с актёром, сыгравшим Гарри Поттера

23 июля ровно 30 лет назад родился Дэниел Рэдклифф, который стал кумиром для огромного количества детей на всей планете.

Дэниел Рэдклифф мечтал с самых юных лет выбиться в артисты, но не везло. И хоть у него были все шансы: в пять лет он сыграл обезьяну в школьном спектакле, — дело шло туго.

Мама водила ребенка на все кастинги, но безуспешно

Только спустя пять лет кастингов в десятилетнем возрасте мальчика заметили, и ему удалось сняться в фильме с Пирсом Броснаном. Тогда же была роль в фильме «Дэвид Копперфильд» — она-то и стала для мальчика путевкой в жизнь.

В этом фильме Дэниелу довелось сниматься вместе Мегги Смит, которая позже играла профессора Макгонагалл в саге о Гарри Поттере. Также в фильме можно увидеть исполнительниц ролей Долорес Амбридж и мадам Трюк.

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Так что к моменту участия в первом фильме о Гарри Поттере у Дэниела уже сложилась целая компания знакомых лиц. Может быть, поэтому он выглядит в кадре так естественно.

Не все полюбили персонажа Дэниэла. После того, как он снялся в первом же фильме «Гарри Поттер и Философский камень», мальчику пришлось бросить школу: его затравили одноклассники. Зависть – страшное чувство, а дети – жестоки.

А вы знаете что…

В части «Гарри Поттер и Принц Полукровка» Джинни Уизли завязывает шнурок Гарри. На самом деле, Дэниел Рэдклифф действительно не умеет завязывать шнурки. Все из-за его болезни – диспраксии (расстройство координации — Прим.Авт.).

Но отсутствие образования совсем не отразилось на Дэниеле. Ему предстояли еще 7 лет съемок – было не до учебников. Но считать мальчика научили. Когда заключался контракт на работу во второй части «Поттера», актер запротестовал: ему предложили всего 125 000 фунтов стерлингов.

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И это при том, что в прокате фильм собрал почти миллиард долларов, так что глупо было бы не возмутиться. Помог профсоюз актеров, правильно оформивший документы и 125 тысяч плавно превратились в 2 миллиона фунтов (это около 3 млн долларов).

Вложили миллион – получили миллиард

С тех пор и повелось: что ни серия, то – почти миллиард прибыли. Но ни одна из частей не могла преодолеть этот рубеж до тех пор, пока не была запущена в прокат последняя: «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Она заработала 1,3 миллиарда – скорее всего, из-за того, что было объявлено, что это последний фильм франшизы.

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Участие в Потерриане сделало Дэниела Редклиффа самым высокооплачиваемым актером 2011 года. Да и вообще скопившееся состояние в 23 миллиона фунтов – неплохой финансовый задел для 21-летнего парня.

Как-то в интервью Рэдклифф признался, что он, наверное, единственный в мире ребенок, который не хочет, чтобы Дж.К. Роулинг написала еще одну книгу о Гарри Поттере.

Родители – (мама кастинг-агент и папа литературный агент) понимали, что сколько бы ни было частей у Гарри Поттера, все равно этот проект закончится. Поэтому продвигали сына в другие кино- и театральные проекты. Не особо получалось – весь мир видел в Дэниеле Гарри Поттера. И режиссеры тоже.

Вдобавок, на волне популярности актер запил. Причем, всеобъемлюще и от души. Говорили, что в его жизни появились и наркотики, впрочем, дальше слухов и невнятных фотографий дело не пошло. Тем не менее, актер в 2010 году признал существующую проблему с зеленым змием и сумел взять себя в руки.

За себя Рэдклиффу приходится бороться

Все время после окончания Поттерианы Дэниел доказывает, что он – не мальчик-волшебник, а разноплановый актер. В 2016 году он сыграл уже очень взрослого бородатого компьютерного гения в фильме «Иллюзия обмана 2». В том же 2016 году в фильме «Абсолютная власть», играя агента ФБР, Дэниел побрился налысо.

А в картине «Человек- перочинный нож» и вовсе играл странную роль. Он был трупом, который вынесло на необитаемый остров, где сходил с ума от отчаяния молодой парень. Дэниелу пришлось играть смешную роль на грани фола – черный юмор приветствуется далеко не многими.

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Как и вокруг любой другой знаменитости, вокруг Рэдклиффа ходит масса слухов. Ему даже пришлось начать публично встречаться с девушкой, чтобы развеять сомнения поклонников в нетрадиционной ориентации. Избранницей стала Рози Кокер – ассистентка режиссера.

Встречи не продлились и года, но зато рядом с Рэдклиффом появилась его нынешняя девушка – актриса Эрин Дарк. Пусть она и старше Дэниела на несколько лет, но союз оказался на удивление продолжительным – пара вместе с момента, как они познакомились на съемочной площадке фильма «Убей своих любимых» в 2012 году.

Теперь Дэни строит из себя ангелочка

Сейчас Дэниел Рэдклифф снимается в комедийном сериале вместе со Стивом Бушеми, где тот играет бога. В достаточно скандальном сюжете у бога есть куча родственников, а сам бог, наигравшись своим детищем – Землей – решает ее уничтожить. Персонаж Дэниела – не имеющий власти ангел низшего звена, который пытается спасти Землю от разрушения.

Проект называется «Чудотворцы» и был настолько успешен, что продлен на второй сезон. Вообще, если посмотреть на фильмографию Рэдклиффа, можно увидеть, что его буквально преследуют роли, связанные с колдовством, волшебством и чудесами. Ну, что же, значит, обучение в Хогвартсе с 11 лет даром не проходят.

