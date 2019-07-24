Звездные истории Как сложилась судьба актеров фильма «Не могу сказать «Прощай» 
Звездные истории

Как сложилась судьба актеров фильма «Не могу сказать «Прощай» 

Ольга Моисеева

24 июля – день рождения Анастасии Ивановой, актрисы, исполнившей главную роль в культовом фильме «Не могу сказать «прощай» 1982 года. 

Сегодня этот фильм может показаться наивным и чересчур «индийским», но в 1982 году трогательная мелодрама режиссера Бориса Дурова стала одним из самых популярных фильмов: за год его посмотрели больше 34 миллионов человек. Без сомнения, главный секрет такой популярности – невероятно талантливая игра обаятельной Анастасии Ивановой.   

Как сложились судьбы актеров из «Не могу сказать «прощай»? 

Анастасия Иванова – убита в 35 лет 

Анастасия Иванова в фильме «Не могу сказать «прощай». Фото
Анастасия Иванова. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Милая девушка Лида, бросившаяся за любимым в глухую деревню, чтобы спасти его, запала в душу зрителям. Анастасия Иванова сумела так тонко и проникновенно воплотить на экране образ девушки, умеющей любить по-настоящему, что многие в кинозале вытирали слезы. 

Казалось, перед молодой актрисой – огромные перспективы. Но, увы, Анастасия Иванова так и осталась актрисой одной роли. А спустя 11 лет после съемок в «Не могу сказать «прощай», 3 июня 1993 года, муж актрисы нашел ее мертвой в собственной квартире. Анастасию дважды ударили ножом, после чего задушили. 

Виновным был признан Сергей Просветов. У них с Настей был общий приятель – актер Александр Савченко, он скончался еще в начале 90-х году. Просветов явился к Ивановой, чтобы помянуть друга, и Анастасия без всякого страха впустила знакомого. А он жестоко расправился с ней. К тому времени он уже отсидел 10 лет – за похожее убийство женщины. 

Наказать по закону его не удалось – вскоре Просветов сам был убит. Его прикончил сын его сожительницы. А Анастасия Иванова так и осталась в памяти зрителей нежной, но сильной Лидой, выхаживающей любимого. 

У актрисы осталась дочь Полина – ей тогда было всего 8 лет. Повзрослев, девушка хотела поступить в театральный вуз, но ее отговорил отец – актер Борис Невзоров. Тогда Полина отнесла документы в медицинский институт и стала врачом. 

Сергей Варчук – работал дворником и таксистом 

Сергей Вакарчук в фильме «Не могу сказать «прощай». Фото
Сергей Вакарчук. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Его героя тоже звали Сергеем. Король местной танцплощадки, любимчик девушек, передовик производства, крепкий плечистый парень с открытой улыбкой, — все это осталось в прошлом, когда герой фильма получил травму позвоночника. И только самоотверженная любовь кроткой хрупкой Лиды помогла ему встать на ноги и стать счастливым. 

Эта роль стала первой в биографии молодого актера, и отнесся он к работе очень ответственно: в течение месяца буквально жил в Институте костно-спинной травматологии. 

Сергей Варчук продолжал сниматься, окончив школу-студию МХАТ. Вскоре пришли безжалостные 90-е. Он соглашался на любые роли – надо было как-то зарабатывать. К тому же на руках у Варчука была маленькая дочь. Жена, устав от трудностей перестройки, уехала в США. После напряженного рабочего дня в театре или на съемочной площадке Варчук нередко подрабатывал таксистом, подметал улицы… 

Сергей Варчук сейчас, фото с дочерью Александрой.
Сергей Варчук с дочерью Александрой. Фото: Инстаграм

Такой славы, как «Не могу сказать «прощай», ему, впрочем, не принес ни один фильм из нескольких десятков, в которых он снялся.  

Сегодня артисту 63 года. Он по-прежнему выходит на театральную сцену, его дочь Александра стала взрослой и работает дизайнером. Когда Александре было 17 лет, а Сергею – хорошо за 40, его познакомили с Ольгой – у нее была похожая история, муж уехал в Европу и не вернулся. Скоро Сергей и Ольга решили пожениться. Они до сих пор вместе, у них растет 15-летний сын Иван. 

Татьяна Паркина давно не получала ролей 

Татьяна Паркина в картине «Не могу сказать «прощай». Фото
Татьяна Паркина. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Расчетливая красавица-блондинка Марта, жена Сергея Ватагина, которую сыграла Татьяна Паркина, получилась в фильме настоящим сгустком зла. Рассказывали, что актриса, посмотрев готовый фильм, не выдержала и расплакалась – до того отвратительной она показалась сама себе на экране. Зато эта роль открыла ей двери и к другим режиссерам, ее стали часто снимать в кино. Кроме того, Татьяна, наделенная от природы сильным красивым голосом, пела в 80-х в различных ансамблях. А в начале 2000-х она снялась в нескольких сериалах. 

Затем актриса покинула кинематограф: по ее мнению, он стал жалкой пародией на то кино, которое было раньше. И все же 67-летняя Паркина не ставит на себе крест как на актрисе: она мечтает, что ей еще предложат хорошую роль. Хотя бы одну. 

Александр Коршунов – успешная карьера в театре 

Александр Коршунов в фильме «Не могу сказать «прощай». Фото
Александр Коршунов. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Сыгравший в фильме сотрудника ГАИ Василия, влюбленного в Лиду и ради нее помогающего Сергею Ватагину, Александр Коршунов не так уж много снимался в кино – он известен, главным образом, как театральный артист. Сейчас ему 65 лет, с 2014 года он – главный режиссер московского театра «Сфера». 

Александр Викторович женат, у них с супругой – двое взрослых детей, которые тоже стали актерами. 

Александр Савченко – ранняя смерть 

Александр Савченко. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай». Фото
Александр Савченко. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Александр Савченко сыграл в фильме Михаила – того самого директора лесохозяйства, который уговорил своего приятеля Сергея выйти на работу в туман и который потом решил снять с себя  всякую ответственность. Подлый персонаж, что тут говорить. 

После съемок в «Не могу сказать «прощай» актер работал в московских театрах, а в возрасте 46 лет скончался в результате сердечного приступа. 

Владимир Антоник – озвучивал Сталлоне и Ричарда Гира 

Владимир Антоник. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.
Владимир Антоник. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Владимир Антоник исполнил роль друга Сергея  Кости, счастливого отца семейства с двумя малышами. Роль второстепенная, но получилась очень симпатичной. Он снялся еще в паре десятков фильмов, но основная его деятельность всегда была связана с дубляжом. 

Это его голосом говорят экранные Ричард Гир, Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон, Ален Делон и другие зарубежные звезды. 

Софья Павлова умерла от рака 

Софья Павлова в фильме «Не могу сказать «прощай». Фото
Софья Павлова. Кадр из фильма «Не могу сказать «прощай», 1982 г.

Евдокию Семеновну, маму главного героя, сыграла талантливая актриса театра и кино Софья ПавловаЕе первой работой в кино стала роль в знаменитом фильме «Коммунист» (1957 г.). А всего на ее счету – четыре десятка картин и множество театральных ролей.  

В фильме «Не могу сказать «прощай» Софья Павлова снималась уже в почтенном возрасте – ей было 53 года. А меньше чем через 10 лет ее не стало – женщина не смогла справиться с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее последняя роль – Любовь Сергеевна в фильме «В городе Сочи темные ночи». 

Сегодня снимается очень много новых фильмов – со сложными спецэффектами, использованием компьютерных технологий, дорогостоящими декорациями… И все же для многих зрителей по-прежнему особой ценностью обладают такие простенькие на первый взгляд, но заставляющие много размышлять и переживать фильмы, как «Не могу сказать «прощай». Они – о вечном: о любви, преданности, дружбе. 

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Александр КоршуновАлександр СавченкоАнастасия ИвановаВладимир АнтоникНе могу сказать "прощай"Сергей ВарчукСофья ПавловаТатьяна Паркина

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Как сложилась судьба актеров фильма «Не могу сказать «Прощай» 
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