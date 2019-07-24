Как сложилась судьба актеров фильма «Не могу сказать «Прощай» 

24 июля – день рождения Анастасии Ивановой, актрисы, исполнившей главную роль в культовом фильме «Не могу сказать «прощай» 1982 года.

Сегодня этот фильм может показаться наивным и чересчур «индийским», но в 1982 году трогательная мелодрама режиссера Бориса Дурова стала одним из самых популярных фильмов: за год его посмотрели больше 34 миллионов человек. Без сомнения, главный секрет такой популярности – невероятно талантливая игра обаятельной Анастасии Ивановой.

Как сложились судьбы актеров из «Не могу сказать «прощай»?

Анастасия Иванова – убита в 35 лет

Милая девушка Лида, бросившаяся за любимым в глухую деревню, чтобы спасти его, запала в душу зрителям. Анастасия Иванова сумела так тонко и проникновенно воплотить на экране образ девушки, умеющей любить по-настоящему, что многие в кинозале вытирали слезы.

Казалось, перед молодой актрисой – огромные перспективы. Но, увы, Анастасия Иванова так и осталась актрисой одной роли. А спустя 11 лет после съемок в «Не могу сказать «прощай», 3 июня 1993 года, муж актрисы нашел ее мертвой в собственной квартире. Анастасию дважды ударили ножом, после чего задушили.

Виновным был признан Сергей Просветов. У них с Настей был общий приятель – актер Александр Савченко, он скончался еще в начале 90-х году. Просветов явился к Ивановой, чтобы помянуть друга, и Анастасия без всякого страха впустила знакомого. А он жестоко расправился с ней. К тому времени он уже отсидел 10 лет – за похожее убийство женщины.

Наказать по закону его не удалось – вскоре Просветов сам был убит. Его прикончил сын его сожительницы. А Анастасия Иванова так и осталась в памяти зрителей нежной, но сильной Лидой, выхаживающей любимого.

У актрисы осталась дочь Полина – ей тогда было всего 8 лет. Повзрослев, девушка хотела поступить в театральный вуз, но ее отговорил отец – актер Борис Невзоров. Тогда Полина отнесла документы в медицинский институт и стала врачом.

Сергей Варчук – работал дворником и таксистом

Его героя тоже звали Сергеем. Король местной танцплощадки, любимчик девушек, передовик производства, крепкий плечистый парень с открытой улыбкой, — все это осталось в прошлом, когда герой фильма получил травму позвоночника. И только самоотверженная любовь кроткой хрупкой Лиды помогла ему встать на ноги и стать счастливым.

Эта роль стала первой в биографии молодого актера, и отнесся он к работе очень ответственно: в течение месяца буквально жил в Институте костно-спинной травматологии.

Сергей Варчук продолжал сниматься, окончив школу-студию МХАТ. Вскоре пришли безжалостные 90-е. Он соглашался на любые роли – надо было как-то зарабатывать. К тому же на руках у Варчука была маленькая дочь. Жена, устав от трудностей перестройки, уехала в США. После напряженного рабочего дня в театре или на съемочной площадке Варчук нередко подрабатывал таксистом, подметал улицы…

Такой славы, как «Не могу сказать «прощай», ему, впрочем, не принес ни один фильм из нескольких десятков, в которых он снялся.

Сегодня артисту 63 года. Он по-прежнему выходит на театральную сцену, его дочь Александра стала взрослой и работает дизайнером. Когда Александре было 17 лет, а Сергею – хорошо за 40, его познакомили с Ольгой – у нее была похожая история, муж уехал в Европу и не вернулся. Скоро Сергей и Ольга решили пожениться. Они до сих пор вместе, у них растет 15-летний сын Иван.

Татьяна Паркина давно не получала ролей

Расчетливая красавица-блондинка Марта, жена Сергея Ватагина, которую сыграла Татьяна Паркина, получилась в фильме настоящим сгустком зла. Рассказывали, что актриса, посмотрев готовый фильм, не выдержала и расплакалась – до того отвратительной она показалась сама себе на экране. Зато эта роль открыла ей двери и к другим режиссерам, ее стали часто снимать в кино. Кроме того, Татьяна, наделенная от природы сильным красивым голосом, пела в 80-х в различных ансамблях. А в начале 2000-х она снялась в нескольких сериалах.

Затем актриса покинула кинематограф: по ее мнению, он стал жалкой пародией на то кино, которое было раньше. И все же 67-летняя Паркина не ставит на себе крест как на актрисе: она мечтает, что ей еще предложат хорошую роль. Хотя бы одну.

Александр Коршунов – успешная карьера в театре

Сыгравший в фильме сотрудника ГАИ Василия, влюбленного в Лиду и ради нее помогающего Сергею Ватагину, Александр Коршунов не так уж много снимался в кино – он известен, главным образом, как театральный артист. Сейчас ему 65 лет, с 2014 года он – главный режиссер московского театра «Сфера».

Александр Викторович женат, у них с супругой – двое взрослых детей, которые тоже стали актерами.

Александр Савченко – ранняя смерть

Александр Савченко сыграл в фильме Михаила – того самого директора лесохозяйства, который уговорил своего приятеля Сергея выйти на работу в туман и который потом решил снять с себя всякую ответственность. Подлый персонаж, что тут говорить.

После съемок в «Не могу сказать «прощай» актер работал в московских театрах, а в возрасте 46 лет скончался в результате сердечного приступа.

Владимир Антоник – озвучивал Сталлоне и Ричарда Гира

Владимир Антоник исполнил роль друга Сергея – Кости, счастливого отца семейства с двумя малышами. Роль второстепенная, но получилась очень симпатичной. Он снялся еще в паре десятков фильмов, но основная его деятельность всегда была связана с дубляжом.

Это его голосом говорят экранные Ричард Гир, Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон, Ален Делон и другие зарубежные звезды.

Софья Павлова умерла от рака

Евдокию Семеновну, маму главного героя, сыграла талантливая актриса театра и кино Софья Павлова. Ее первой работой в кино стала роль в знаменитом фильме «Коммунист» (1957 г.). А всего на ее счету – четыре десятка картин и множество театральных ролей.

В фильме «Не могу сказать «прощай» Софья Павлова снималась уже в почтенном возрасте – ей было 53 года. А меньше чем через 10 лет ее не стало – женщина не смогла справиться с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее последняя роль – Любовь Сергеевна в фильме «В городе Сочи темные ночи».

Сегодня снимается очень много новых фильмов – со сложными спецэффектами, использованием компьютерных технологий, дорогостоящими декорациями… И все же для многих зрителей по-прежнему особой ценностью обладают такие простенькие на первый взгляд, но заставляющие много размышлять и переживать фильмы, как «Не могу сказать «прощай». Они – о вечном: о любви, преданности, дружбе.

А вам нравится этот фильм?