Королевский любимчик: как отпразднует день рождения принц Джордж

Родители наследника британского престола держат подробности празднования в тайне. Что удалось узнать порталу Teleprogramma.pro.

Самому известному мальчику в мире и наследнику британской короны принцу Джорджу в понедельник, 22 июля, исполнилось шесть лет. Как пройдет празднование дня рождения неизвестно. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не раскрывают тайны, но прессе удалось раскопать некоторые факты…

Праздничный обед с членами королевской семьи

Британские таблоиды сообщают, что королевский обед пройдет в резиденции герцогов Кембриджских Анмер-Холл. На него приглашены прабабушка и прадедушка именинника — королева Елизавета II и принц Филипп — дедушка, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз.

Многие теряются в догадках — что же подарит внуку королева. По слухам, она души не чает в юном принце: любит проводить свободное время в компании мальчика, балует его милыми подарками, которые тщательно выбирает, и позволяет называть себя «Ган Ган».

Семья герцогов Сассекских будет присутствовать на празднике в полном составе — принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи (мальчик появился на свет 6 мая 2019 года — Прим. Ред.) получили приглашения. Кстати, дети Кейт и Уильяма очень любят выпечку, которую готовит Меган. В честь праздника она обещала приготовить для принца что-то особенное.

Журналисты сделали предположение, что Кейт позвала и своих родителей: отца Майкла и мать Кэрол Миддлтон. Обычно праздники юного Джорджа не обходятся без участия его родной тетушки — младшей сестры Кейт, Пиппы Миддлтон, которая прибудет на торжество с мужем Джеймсом Мэттьюзом и сыном Артуром.

Праздник продолжится на частном острове

У британских СМИ есть основания полагать, что герцоги Кембриджские после праздничного обеда улетят в отпуск и продолжать отмечать шестилетие Джорджа на частном острове. По другой версии, Кейт, Уильям, Джордж, Шарлотта и Луи уже там. В смысле на острове.

Первые сомнения посеяли представители Кенсингтонского дворца. Они опубликовали фотографии юного Джорджа, которые сделала его мать, и поздравили мальчика с днем рождения. При этом представители тактично промолчали о том, где сейчас находятся члены монаршей семьи.

Некоторые таблоиды уверяют, что Кейт и Ульям с детьми уже отдыхают на острове Мустик. Это частный остров, который входит в состав государства Сент-Винсент и Гренадин и омывается Карибским морем. На участке суши находятся всего 144 дома. Это место идеально подходит для единения с природой. Кстати, в таком выборе нет ничего удивительного — герцоги Кембриджские часто отдыхают на Мустике.

Самые популярные вопросы про день рождения Джорджа

Из-за того, что Кейт в этот раз решила не афишировать день рождения юного принца, в сети обсуждают самые невероятные версии и задают миллионы вопросов. Портал Teleprogramma.pro собрал самые популярные.

Люди часто спрашивают, правда ли, что Уильям и Джордж не могут летать одним самолетом. Правда. Действительно протокол подразумевает разделять наследников престола во время перелетов, чтобы в случае катастрофы не допустить прерывание линии. Однако если взять разрешение у королевы, то можно нарушить протокол. С благословения Елизаветы II, Уильям и Джордж на одном самолете посещали такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Польша и Германия.

Правда. Действительно протокол подразумевает разделять наследников престола во время перелетов, чтобы в случае катастрофы не допустить прерывание линии. Однако если взять разрешение у королевы, то можно нарушить протокол. С благословения Елизаветы II, Уильям и Джордж на одном самолете посещали такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Польша и Германия. Правда ли, что принц Джордж может позволить себе все? В теории, конечно, но но на практике — вряд ли. Королева Елизавета II контролирует расходы членов своей семьи. Например, чтобы не огорчать бабушку излишними тратами принц Уильям часто пользуется помощью своего друга миллиардера Хью Гросвенора: на его частном самолете летает в отпуск. Скорее всего, и в этот раз герцоги аналогичным образом добрались до Мустика.

В теории, конечно, но но на практике — вряд ли. Королева Елизавета II контролирует расходы членов своей семьи. Например, чтобы не огорчать бабушку излишними тратами принц Уильям часто пользуется помощью своего друга миллиардера Хью Гросвенора: на его частном самолете летает в отпуск. Скорее всего, и в этот раз герцоги аналогичным образом добрались до Мустика. И третий вопрос посвящен шортам принца Джорджа — «Почему мальчик и зимой, и летом в шортах?» и «Когда ему разрешат носить брюки?». Уже скоро. Через два года юный принц будет появляться на светских мероприятиях в брюках. Пока по королевскому протоколу он носит только шорты.

Напомним, принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года. Еще до рождения ребенок стал самым популярным мальчиком в мире, а информация о нем появилась на страницах Википедии на разных языках. Принц появился на свет в госпитале Святой Марии (Кейт рожала там же, где и принцесса Диана — Прим. Ред.).

Джордж стал первенцем у своих родителей и первым правнуком королевы. Он стоит третьим в очереди на престол — после деда Чарльза и отца Уильяма.