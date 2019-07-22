Бондарчук о браке Гигинеишвили и Оболенцевой: «Надеюсь, это по-настоящему»

На свадьбе невеста в коротком платье отплясывала с Глюкозой, а жених пел грузинские песни и играл на барабане.

«Бог Троицу любит», — говорят у нас, имея в виду, что совершать какие-то действия необходимо трижды, и тогда наверняка всё получится. Именно на это искренне надеются друзья режиссера Резо Гигиниешвили и бизнес-леди Надежды Оболенцевой, которые в это воскресенье, 21 июля, отмечали бракосочетание в одном из столичных ресторанов.

Напомним, Резо и Надежда впервые увидели друг друга аж в 2000 году, но любви с первого взгляда между ними не случилось. С тех пор Надежда успела два раза побывать замужем — за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым. Резо тоже был женат дважды — первой его супругой в 2005 году стала выпускница «Фабрики звёзд» Анастасия Кочеткова, но вскоре, оставив её с двухлетней дочкой Машей, он ушел к актрисе Надежде Михалковой. Брак с Надей из «Утомленных солнцем» продлился семь лет и подарил Резо ещё двоих детей — Нину и Ваню, но и эта история в итоге закончилась разводом.

Летом прошлого года на фестивале «Кинотавр» Гигиниешвили появился с новой возлюбленной — Оболенцевой. Прожив вместе целый год, пара убедилась в том, что «созрела» для загса. По словам Резо и Надежды, наконец-то они сделали правильный выбор и третий раз непременно будет последним для каждого из них.

Невеста удивила всех своим необычным платьем

Свадьбу Гигинеишвили и Оболенцевой праздновали в ресторане BURO TSUM в центре Москвы. Отметить это радостное событие и поздравить молодоженов съехался весь столичный бомонд — от деятелей киноискусства до политиков. Тосты в честь молодых произносили коллега Резо по режиссерскому цеху Фёдор Бондарчук и его бывшая супруга Светлана Бондарчук. Кстати, Фёдор приехал на свадьбу со своей девушкой — актрисой Паулиной Андреевой, а Светлана — с новым ухажером по имени Сергей. Все вышеперечисленные выглядели счастливыми и присутствие рядом «бывших» никого не смущало.

— Друзья, за нас! – произнес тост Бондарчук. — Сегодня здесь много людей, которые действительно искренне переживали, сопереживали и принимали участие в этом. Сегодня это уже не процесс, — ответил он на подсказку кого-то из гостей.

Светлана, произнося свою поздравительную речь, выразила надежду на то, что «это всё по-настоящему».

Кроме Бондарчуков на свадьбе также присутствовали продюсер Яна Рудковская, режиссер Кирилл Серебренников, бывший глава департамента культуры столицы Сергей Капков (кстати, недавно расставшийся со своей женой), главный редактор PeopleTalk Лаура Джугелия, дизайнер Вика Газинская, модель Ксения Лукаш, бизнесвумен Оксана Лаврентьева и прочие знаменитости.

В центре внимания в этот вечер, конечно же, была невеста. Надежда выбрала для вечеринки оригинальное платье-трансформер от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. В какой-то момент она отстегнула пышный подол платья, поменяла туфли на высокие черные ботинки и в таком виде продолжила танцевать и веселиться вместе со своими гостями.

Жених пел песни вместе с грузинской певицей

Судя по многочисленным постам и Stories со свадьбы режиссера и его избранницы, праздничный вечер выдался действительно веселым и в то же время очень душевным. Именитые гости говорили о том, как долго Резо и Надя шли к этому важному событию, а приглашенные артисты радовали всех отличной музыкой.

На сцене для новобрачных и их друзей выступали Сергей Мазаев, Василий Зоркий и Глюкоза, вместе с которой Надежда в своем шикарном платье вышла на сцену и исполнила зажигательный танец. Гигинеишвили тоже не упустил возможности проявить свои таланты — он успел поиграть на барабане, немало удивив тем самым Надежду, и спеть песню на родном грузинском языке вместе с певицей Мирандой Мирианашвили.

Teleprogramma.pro поздравляет Резо и Надежду с началом семейной жизни, желает им безграничного счастья и взаимопонимания! А вам, дорогие наши читатели, мы предлагаем подборку свадебных фотографий, опубликованных гостями этой свадьбы.