Звездные истории Из брюнетки в блондинку: как Надежда Кадышева изменилась за 30 лет
Звездные истории

Из брюнетки в блондинку: как Надежда Кадышева изменилась за 30 лет

Юлия Тодорович

Певица не скрывает, что уже дважды находилась на грани жизни и смерти, но в свои 60 лет она продолжает давать концерты и экспериментировать с имиджем.

Надежда Кадышева этим летом отпраздновала юбилей. Народной артистке России и Мордовии, солистке ансамбля «Золотое кольцо», исполнилось 60 лет. Больше половины жизни она живет в браке с композитором Александром Костюком, с которым обвенчалась в свое время в главном православном храме Сан-Франциско. Они воспитали сына Григория, который уже подарил им внука Алексея и теперь является концертным директором своей мамы.

Вскоре после дня рождения Кадышевой в Сети появились снимки, на которых она позирует с поклонниками. Как оказалось, звезда села на строгую диету и смогла похудеть.  Платье в цветочек смотрелось мешковатым на постройневшей фигуре артистки. При этом известная исполнительница никогда в своей жизни не прибегала к уколам красоты, поэтому на ее лице можно увидеть множество морщин. Такой же стройной она была, пожалуй, в самом начале своей карьеры.

На снимках из фотосессии 1988 года Кадышева позирует в концертном костюме, сшитом в народном стиле. В 29 лет у певицы была идеально гладкая кожа, а ее волосы были натурального темного цвета.

Кадышева 1988 год
Кадышева в 29 лет. фото: globallookpress.com

В то время артистка уже пережила смерть своей мамы Анны Андреевны, а чуть позже и смерть отца Никиты Михайловича. Это не помешало ей поступить в училище в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова и познакомиться в общежитии  со своим будущим мужем Костюком, студентом Гнесинки. Именно в 1988 году она стала солисткой его ансамбля «Золотое кольцо».

Со временем коллектив стал популярен и давал концерты как в России, так и за границей. К 2000-м годам Надежда Никитична уже была знаменита. В то время она начала экспериментировать с имиджем. Сначала певица подстригла волосы, сделав каре, а потом немного осветлила тон.

Кадышева 2006 год
Кадышева, 2006 год. фото: globallookpress.com

Отметим, что в возрасте 30 лет врачи ошибочно диагностировали у Кадышевой рак груди. Когда же пришлось делать операцию, диагноз не подтвердился. Спустя почти 20 лет артистку спасли врачи, когда она едва не умерла от острой тахикардии. Примечательно, что все переживания по поводу здоровья звезде удавалось скрывать. На сцене она выкладывалась на все 100%. В 2008 году она уже стала блондинкой. На сцене Надежда Никитична выступала в красочных платьях с узорами и вышивкой.

Кадышева и Басков 2008
Кадышева и Басков 2008. фото: globallookpress.com

С каждым годом наряды артистки становились все экстравагантнее. Позже в интервью она призналась, что имидж ей придумали стилисты.

Кадышева 2010 год
Кадышева, 2010 год. фото: globallookpress.com

За последние три года Кадышева не раз меняла прическу. В 2016 году она носила прямые светлые локоны, которые не касались плеч.

Позже певица предпочла покрасить волосы в более натуральный светлый цвет волос. Локоны она снова стала закручивает в объемные кудри. Морщинок на лице женщины почти не было.

Стоит отметить, что возрастные изменения стали проявляться не так давно. Скорее всего, сказался тот факт, что в 2018 году она перенесла операцию. Теперь Кадышева регулярно проходит обследования. «Конечно, это все оставляет след, но я оптимист, наслаждаюсь каждым мгновением. Никакая грусть не подчинит меня себе», — заявила она в одном из последних интервью.

Любопытно, что в социальных сетях солистка «Золотого кольца» размещает только снимки, которые прошли специальную обработку. Увидеть, как на самом деле выглядит звезда, можно на страничках ее многочисленных поклонников. На фото с фан-странички звезды датированной 9 июня  Кадышева не только очень стройная, но также на ее бледном лице видны мешки под глазами. А лишь год назад  певица выглядит посвежевшей, а на ее лице был заметен румянец.

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Из брюнетки в блондинку: как Надежда Кадышева изменилась за 30 лет
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