Звездные истории На каких машинах ездят Пугачева, Билан, Рудковская и другие звезды 
Звездные истории

На каких машинах ездят Пугачева, Билан, Рудковская и другие звезды 

Ирина Викторова

Свой автопарк звезды обновляют регулярно, и машины эти к экономклассу явно не относятся. Мы выяснили их цену.

Этим летом певице Надежде Кадышевой муж и сын на 60-летие подарили Мercedes Maybach. «Золотистого цвета, как она сама!» — рассказал муж певицы Александр Костюк. Возит звезду «Золотого кольца» личный водитель. До юбилея певица ездила на Rolls-Royce. 

Мереседес Майбах. Фото
Фото: Инстаграм

По Москве Дима Билан чаще всего ездит с водителем. А вот на трассе за городом любит порулить сам на MercedesBenz SClassКупить «мерс», как у Билана, могут лишь те, кому не жалко выложить минимум 7 720 000 рублей. 

Дима Билан со своим автомобилем. Фото
Дима Билан со своим автомобилем. Фото: Инстаграм 

Недавно Ксения Бородина приобрела новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class, который в народе называют «гелик». Словечко игривое, а вот цена совсем нешуточная — 14 млн руб. Бородина может заработать на такой автомобиль примерно за три месяца съемками на ТВ (она ведет «Дом-2» и «Перезагрузку» на ТНТ) а также рекламой и размещением коммерческих публикаций в соцсетях

Ксения Бородина в новом автомобиле. Фото
Ксения Бородина в новом автомобиле. Фото: Инстаграм

Белый Porsche Panamera на этом фото принадлежит Яне Рудковской, черный Porsche Cayenne - Евгению Плющенко. Когда общественность раскритиковала супругов за машины стоимостью от 8 млн руб., Евгений ответил: «Все, что имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Не отжал, не украл, заплатил все налоги государству!» 

Евгений Плющенко на фоне семейных автомобилей. Фото
Евгений Плющенко на фоне семейных автомобилей. Фото: Инстаграм

Если у Кадышевой «Майбах» золотой, то у Аллы Пугачевой — черный. Недавно он стал героем новостей: водитель подвез на нем певицу прямо к вагону на Рижском вокзале. Автомобиль стоимостью 9 млн руб. - подарок Примадонне от мужа Максима Галкина. 

Майбах Пугачевой. Фото
Тот самый автомобиль, который подвез Аллу Борисовну Пугачеву к поезду. Фото: Инстаграм
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Алла ПугачеваДима БиланЕвгений ПлющенкоКсения БородинаНадежда Кадышева

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На каких машинах ездят Пугачева, Билан, Рудковская и другие звезды 
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