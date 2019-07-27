На каких машинах ездят Пугачева, Билан, Рудковская и другие звезды 

Свой автопарк звезды обновляют регулярно, и машины эти к экономклассу явно не относятся. Мы выяснили их цену.

Этим летом певице Надежде Кадышевой муж и сын на 60-летие подарили Мercedes Maybach. «Золотистого цвета, как она сама!» — рассказал муж певицы Александр Костюк. Возит звезду «Золотого кольца» личный водитель. До юбилея певица ездила на Rolls-Royce.

По Москве Дима Билан чаще всего ездит с водителем. А вот на трассе за городом любит порулить сам на Mercedes—Benz S—Class. Купить «мерс», как у Билана, могут лишь те, кому не жалко выложить минимум 7 720 000 рублей.

Недавно Ксения Бородина приобрела новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class, который в народе называют «гелик». Словечко игривое, а вот цена совсем нешуточная — 14 млн руб. Бородина может заработать на такой автомобиль примерно за три месяца съемками на ТВ (она ведет «Дом-2» и «Перезагрузку» на ТНТ) а также рекламой и размещением коммерческих публикаций в соцсетях.

Белый Porsche Panamera на этом фото принадлежит Яне Рудковской, черный Porsche Cayenne - Евгению Плющенко. Когда общественность раскритиковала супругов за машины стоимостью от 8 млн руб., Евгений ответил: «Все, что имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Не отжал, не украл, заплатил все налоги государству!»

Если у Кадышевой «Майбах» золотой, то у Аллы Пугачевой — черный. Недавно он стал героем новостей: водитель подвез на нем певицу прямо к вагону на Рижском вокзале. Автомобиль стоимостью 9 млн руб. - подарок Примадонне от мужа Максима Галкина.