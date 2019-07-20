Анна Калашникова: «Если у Прохора и правда родился сын – Виталине будет сложно простить»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Добрый день, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro. С вами вновь я — певица и ведущая Анна Калашникова. Пока я занималась съемками и продвижением своего нового клипа на песню «По любви», я немного выключилась из общего потока новостей и пропустила радостную новость в жизни моего бывшего бойфренда Прохора Шаляпина – у него родился сын…

И я знаю, как Прохор мечтал о том, чтобы стать отцом. Мысли о продолжении рода у него появились еще до брака с Ларисой Копенкиной. Он фанатично искать себе женщину, способную дать ему потомство, и даже планировал прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Но потом в его жизни появилась я, а потом Таня Гудзева. Со мной Шаляпин действительно планировал жить долго и счастливо, был даже период, когда он хотел вернуться ко мне, несмотря на результаты ДНК. А вот в отношениях с Таней он поставил точку задолго до известия о ее беременности.

Для тех, кто пропустил – напомню: с Таней Шаляпин стал встречаться около 2-х лет назад. Она показалась ему милой, скромной, домашней девушкой. Однако как только Прохор вывел Таню в свет, сделав их love-story достоянием общественности, сразу же стали выявляться нелицеприятные детали.

Во-первых, у Татьяны есть старшая дочь, отец которой в какой-то момент начал сомневаться в своем отцовстве. И не зря. ДНК-экспертиза подтвердила, что ребенок не его. Все это время у Татьяны был другой мужчина. Хотя Гудзева изначально говорила, что верна ему.

Теперь такая же ситуация повторяется и с Прохором. Таня утверждает, что ребенок, которого она родила — от него. Но кто знает, как там будет на самом деле. Все-таки они год практически не виделись, общаясь урывками. Я думаю, для Шаляпина будет правильно сделать сейчас еще один ДНК.

Кроме того, мне очень жаль Виталину. Пусть в наших отношениях сейчас не все гладко, но я искреннее ей сочувствую. Ведь как бы не развернулась ситуация, Цымбалюк -Романовской в любом случае будет больно.

Если этот ребенок и правда Прохора, то он будет с ним общаться. И Виталине придется с ситуацией мириться. Но каждая встреча с малышом будет напоминать ей об измене Шаляпина. Так что я желаю Виталине счастья и сил.

Ну, а Прохора просто поздравляю. Теперь его жизнь выйдет на новый уровень.