Алексей Воробьев: «У Дайнеко – лучшая попа в российском шоу-бизнесе»

Артист рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, почему у него не сложились отношения с финалисткой шоу «Холостяк», исполнительницей Викторией Дайнеко и что он делает в Америке.

Музыкант, актер и просто красавчик Алексей Воробьев уже не первый год успешно работает за океаном. Однако и в России рейтинги артиста не падают: Алексей успевает записывать песни, выпускать клипы и сниматься в кино. О карьере и личной жизни Воробьев рассказал порталу Teleprogramma.pro.

— Алексей, в 2011 году была информация, что вы подписали контракт с музыкальным продюсером RedOne, известным по работе с Lady Gaga, Энрике Иглесиасом, Ашером и другими звездами мировой величины. Продолжаете сотрудничество? Какие успехи?

— У меня готов к выпуску англоязычный альбом, записанный в соавторстве с RedOne и его командой, но наши взгляды на развитие и продвижение разошлись. RedOne решил углубиться с работу с музыкальным рынком в его родном Марокко, а меня интересует мировой музыкальный рынок. Так что я собрал новую команду в Европе и Америке и продолжаю путь, направленный на завоевание мирового музыкального Олимпа.

И это дает свои результаты: несколько дней назад на знаменитом американском портале «Hollywood Life» состоялась премьера моего нового клипа «Never be Friends».

Это еще один маленький шаг к моей цели. Вы же знаете, что в здании самое главное — фундамент. Он должен быть прочным, крепким и долговечным, иначе можно стать одним из тысяч артистов, которые появлялись на одну песню и пропадали навсегда.

— Сейчас вы больше поете или снимаетесь в кино? Расскажите о творческих планах на ближайшее время.

— 2019 год я полностью посвятил музыке. Я отказался от многих очень интересных кинопроектов и главных ролей, для того, чтобы сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. Иногда крайне важно уметь расставлять приоритеты, чтобы не распыляться, пытаясь охватить сразу все, что идет в руки.

В ближайшее время будет еще больше песен на английском и русском языках, больше моих клипов и клипов, которые я снимаю для других артистов.

— Почему вы уехали из России? Отечественных поклонниц стало недостаточно или причина в другом?

— Из России я никуда не уезжал. В первую очередь, я — российский артист. Просто часто нахожусь в «зарубежных командировках». Я убежден, что надо быть там, где живет твоя мечта, для того, чтобы она могла сбыться. Моя мечта и цель, к которой я иду — стать артистом, популярным во всем мире. Для этого надо петь на языке, который понимает большая часть планеты, и находиться там, где зарождаются музыкальные тренды, а также вручаются главные музыкальные награды.

Но каждый раз, при первой же возможности, я, сломя голову, мчусь на сцены концертных площадок по всей России, чтобы увидеться с людьми, которые первыми поверили в меня, и верили на протяжении многих лет, невзирая ни на что. Я пою песни на своем родном языке вместе со своими зрителями, которым благодарен как семье за эту невероятную веру в меня и мотивацию, которая дала мне силы не останавливаться, даже когда казалось, что моя мечта нереальна.

Мои поклонники и друзья верят, что я добьюсь поставленной цели, потому что всегда шел до конца, и именно таким они меня полюбили. Так что я просто не могу остановиться и перестать быть тем человеком, которого они знают. Тем сумасшедшим мальчишкой из Тулы, который приехал в Москву без гроша в кармане, но с верой в себя и свое предназначение.

— Алексей, вы не раз завязывали яркие романы, даже участвовали в шоу «Холостяк», чтобы найти невесту, но до сих пор свободны. Почему?

— Я пришел к выводу, что лучше буду засыпать один, чем с тем, с кем не вижу своего будущего. Люди ищут себе вторые половинки, вместо того, чтобы сначала самим для себя стать «целым». Целым, которое не надо дополнять, чтобы оно ощущало полноту жизни.

Я предпочитаю найти такое же полноценное «целое». Человека, такого же самодостаточного и сильного, как я, чтобы мы вместе радовались жизни, а не пытались совместить свои «половинки», притирая неподходящие «выступы», которые не входят в «пазы». Надеюсь, вы понимаете мою метафору.

— Почему не вышло с финалисткой шоу Горожановой? Вы говорили, что она разбила вам сердце. Как смотрите на ситуацию спустя время?

— Считаю, что если бы нам было суждено быть вместе, это случилось бы и после проекта. А предлагать ей «попробовать», «построить вместе любовь» я не мог, потому что любовь — это не мороженое с огуречным повидлом. Не надо ее пробовать, чтобы знать, как она вам. Это не дом, чтобы его «строить». Она или есть, или ее нет. Когда вы любите — вы это знаете. Это так же кристально ясно, как 2+2.

— Зимой вы возобновляли отношения с Викторией Дайнеко. Поклонники были рады, вы тоже казались счастливым. Вы все еще вместе? Если да, то какие планы на будущее? Если нет, то почему? Сердце свободно?

— Нет, мы не вместе. Я всегда восхищался и восхищаюсь ее талантом, голосом и красотой. Но это восхищение не может и не должно заменить истинную любовь, которая звучит, даже когда человек ничего не говорит. Мы через многое пошли вместе с Викой и многое поняли вместе, разбираясь в себе и в людях. Уверен, мы сможем с ней сохранить самые теплые и дружеские отношения на долгие годы. Но, как бы мы ни дружили, попа у Вики, я вам скажу, лучшая попа российского шоу-бизнеса. Вот сейчас из-за вашего вопроса мозг мой, в отличие от сердца, занят мыслью о попе Вики.

— В минувшие выходные отгремел молодежный фестиваль KFC BATTLE в парке Сокольники. Вы принимали участие в проекте в качестве наставника по направлению «Волонтерство». Почему вы выбрали именно это направление? Что для вас значит участие в таком масштабном проекте?

— Проект реализует бренд KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. На мой взгляд, это отличная площадка для саморазвития, где каждый участник может получить шанс стать популярным, реализовать себя, встретиться с единомышленниками и обрести новых друзей.

Сегодня волонтерство — один из главных трендов среди молодежи, поэтому мне было важно принять участие и подарить заряд энергии участникам, без которой просто невозможно изменить наш мир к лучшему. Я рад, что прошел путь наставника в проекте KFC BATTLE в такой важной номинации. Ведь, чтобы делать добро, не нужно обладать суперспособностями. Мне важно, что на своем примере я смог показать, что любое хорошее дело начинается с идеи, с простого желания помочь и веры человека в то, что это – правильно. Делайте добро, друзья, и тогда мир станет немного светлее!

— Алексей, спасибо за интересные ответы. Желаем вам, чтобы у вас все получилось!