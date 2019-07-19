Цыганова пережила много лет назад клиническую смерть

Яркая исполнительница Вика Цыганова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что много лет назад чудом не умерла от орнитоза. Это попугайная болезнь — острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.

«Я подхватила болезнь от попугая вместе с мамой. В результате пережила клиническую смерть. Меня только каким-то чудом выходили врачи. Попугай оказался больным», — рассказала звезда.

Это далеко не единственный случай в жизни Цыгановой, когда она балансировала на грани жизни и смерти. Дело в том, что в девяностых годах она вместе со своим мужем, продюсером Вадимом Цыгановым, очень часто ездила с концертами в горячие точки, в частности, в Чечню. Тогда ситуация на Северном Кавказе была очень напряженной.

«Я считаю, что нужно быть со своим народом. Именно молодые ребята давали мне силы. Я взяла и из шоу-бизнеса рванула на фронт. Несколько раз меня могли убить. Прямо над нами, к примеру, сбивали вертолет. Я видела смерть. Дикую несправедливую смерть молодых ребят. Я расписывалась у них в военных билетах и видела, что многие из них сироты. Снимала клипы, а потом узнавала, что многие из героев моих клипов погибли. Чечня меня сильно подорвала. Я захотела уйти в монастырь. Отчаялась просто. Но батюшка сказал, что я должна еще попеть. Ну вот и пою уже двадцать лет», — заявила звезда.