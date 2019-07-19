Звездные истории

Цыганова пережила много лет назад клиническую смерть

Певица подхватила орнитоз, который только чудом ее не сгубил.

Цыганова пережила много лет назад клиническую смерть
Цыганова едва не умерла от орнитоза/globallookpress.com

Яркая исполнительница Вика Цыганова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что много лет назад чудом не умерла от орнитоза. Это попугайная болезнь — острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.

Цыганова едва не умерла
Цыганова сильно заболела орнитозом/globallookpress.com

«Я подхватила болезнь от попугая вместе с мамой. В результате пережила клиническую смерть. Меня только каким-то чудом выходили врачи. Попугай оказался больным», — рассказала звезда.

Это далеко не единственный случай в жизни Цыгановой, когда она балансировала на грани жизни и смерти. Дело в том, что в девяностых годах она вместе со своим мужем, продюсером Вадимом Цыгановым, очень часто ездила с концертами в горячие точки, в частности, в Чечню. Тогда ситуация на Северном Кавказе была очень напряженной.

«Я считаю, что нужно быть со своим народом. Именно молодые ребята давали мне силы. Я взяла и из шоу-бизнеса рванула на фронт. Несколько раз меня могли убить. Прямо над нами, к примеру, сбивали вертолет. Я видела смерть. Дикую несправедливую смерть молодых ребят. Я расписывалась у них в военных билетах и видела, что многие из них сироты. Снимала клипы, а потом узнавала, что многие из героев моих клипов погибли. Чечня меня сильно подорвала. Я захотела уйти в монастырь. Отчаялась просто. Но батюшка сказал, что я должна еще попеть. Ну вот и пою уже двадцать лет», — заявила звезда.

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Вадим ЦыгановВика ЦыгановаПрограмма "Судьба человека"Чечня

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Цыганова пережила много лет назад клиническую смерть
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