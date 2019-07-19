Как Виндзоры могут выглядеть в старости: принц Уильям — копия деда Филиппа

Мы «состарили» королевское семейство и окончательно убедились, что с морщинами и сединой принцы, принцессы и герцогини выглядят по-прежнему великолепно!

Приложение FaceApp, позволяющее менять возраст людей на фотографиях, сейчас находится на пике своей популярности. Миллионы людей уже выкладывали в Instagram фото себя «в старости», причем это были не только ваши реальные и виртуальные друзья, но и знаменитости — актёры, певцы, спортсмены.

А как же члены Британской королевской семьи? Им ведь королевский протокол запрещает выкладывать в Сеть смешные картинки. Если они и «состаривали» себя с помощью этого приложения, то никому, кроме родственников, даже показать это не могли.

Мы решили исправить положение и с помощью FaceApp позаботились о самых обсуждаемых членах семьи английской королевы. И о ней самой, конечно же. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Королева Елизавета II

Елизавета II — это один из символов Великобритании. Она занимает пост королевы уже более 65 лет, однако старается не показывать, что возраст сильно влияет на её способность принимать участие в общественной деятельности. Кстати, Англия славится своими долгожителями и у Елизаветы II есть все шансы перешагнуть столетний рубеж в здравом уме и при памяти.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп — главный весельчак Букингемского дворца и настоящий «король троллинга». Каким бы старым он ни был внешне, в душе этому забавному деду всё ещё 20 лет. Надеемся, что он еще много лет будет радовать окружающих своим сарказмом и жизнелюбием.

Чарльз, принц Уэльский

Сына британской королевы Чарльза, с его красным носом и обвисшими щеками даже сейчас трудно назвать красавцем, а по прошествии лет он может стать совсем несимпатичным. Если его родителям старость идёт, то про Чарльза такого не скажешь.

Камилла Паркер-Боулз

Леди Камилла на фото после обработки в FaceApp видимо постарела на три десятка лет. По крайней мере, с этими морщинами она выглядит куда старше, чем Елизавета II в её 93 года.

Уильям, герцог Кембриджский

Благодаря тому, что сейчас на лице Уильяма не слишком много морщин, его портрет в старости тоже получился довольно-таки гладким и моложавым. А взгляните на эту улыбку! Никого не напоминает? Попробуйте поискать в сети фотографии улыбающегося принца Филиппа и вы увидите, как эти двое похожи.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Кейт Миддлтон в свои 37 лет выглядит превосходно. Если она не будет ничего в себе менять (мы не знаем, делают ли королевские особы пластику и колют ли ботокс), то и бабушка из неё получится просто очаровательная.

Джордж Александр Луи, принц Кембриджский

Принц Джордж, занимающий третье место в списке наследников британского престола, после обработки в FaceApp стал похож вовсе не на своего отца, как в жизни, а на нынешнюю королеву. Ну, либо на её ровесницу — 93-летнюю актрису Анджелу Лэнсбери из популярного в 1980-1990-х годах сериала «Она написала убийство».

Принцесса Шарлотта Кембриджская

Глядя на постаревшую малышку Шарлотту, невольно вспоминаешь «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца, вернее, иллюстрации к ней. И кажется, будто принцесса тоже теряла время понапрасну, чем и воспользовались злые волшебники, превратившие её в старушку. Но платье на ней осталось детское, и голубой ободок с бантиком — тоже.

Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский

Младший сын Уильяма и Кейт, Луи, к сожалению, еще очень мал, а состарить гладкую кожу младенцев FaceApp, как ни пыжится, никак не может. По этой же причине мы даже не пытаемся изменять возраст его двоюродного брата Арчи Харрисона.

Гарри, герцог Сассекский

Белые ходоки существуют! Об этом наверняка подумают многие фанаты «Игры престолов», посмотрев на фотографию старого Гарри. У него есть все атрибуты: голубые глаза, белые волосы, борода, что-то загадочное во взгляде. И даже конь!

Меган, герцогиня Сассекская

Меган, как известно, отличается от остальных членов королевской семьи. Мама герцогини — афроамериканка, а папа — белый. Если верить картинке, которую выдало нам приложение, то в старости она будет даже симпатичнее, чем Кейт.

Напомним, ранее наш портал уже «состаривал» и «омолаживал» звёзд российской эстрады с помощью FaceApp. Оставайтесь с нами — мы будет продолжать эти забавные эксперименты с внешностью знаменитостей.