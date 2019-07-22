Что связывало прорицательницу Джуну и певца Игоря Талькова 

22 июля – день рождения Джуны Давиташвили: прорицательницы и целительницы, имя которой гремело когда-то на весь Советский Союз и которой приписывали романы с самыми известными людьми страны, даже с Игорем Тальковым.

В 90-х страна рушилась, экстрасенсы становились главными ориентирами для растерянных людей. И одной из главных стала Джуна. К ней прислушивались, ей верили, ею восхищались.

В Москве вокруг нее быстро образовался круг почитателей и друзей, состоящий из таких известных людей, как Игорь Матвиенко, Игорь Тальков, Михаил Муромов, Михаил Державин. В ее квартире был настоящий музыкальный салон: здесь постоянно звучали песни, велись задушевные разговоры. Она притягивала к себе внимание не только как уникальный творческий человек со сверхъестественными способностями, но и как обаятельная женщина.

Был ли роман с Игорем Тальковым?

Вообще, Джуне приписывали множество романов, и до сих пор доподлинно неизвестно, какие из этих слухов – правда, а какие – просто выдумка. Сама она комментировала их по настроению: могла все подтвердить, а могла опровергнуть. Говорили, что она питала нежные чувства к Игорю Талькову. Впрочем, хорошо знающие Игоря и Джуну люди утверждали, что они были только друзьями, зато очень близкими и преданными друг другу.

Джуна оборудовала в своем доме звукозаписывающую студию – в подарок Игорю. Она называла его «рыцарем России», очень уважала его творчество и даже пела дуэтом с Тальковым. Сегодня принято считать, что Игорь Тальков тоже был в некотором роде предсказателем, во всяком случае – сакральной личностью, так что у них с Джуной наверняка было много общего.

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Она же предсказала и его смерть. Рассказывали, что, когда они виделись в последний раз, прорицательница не хотела его отпускать, кричала – «Не уезжай!», говорила, что его убьют.

Так же уверенно она предрекла смерть Высоцкого. Он попал к Джуне незадолго до рокового дня, и Джуна, взглянув на него, сказала: «Ничего не вижу, он уже мертвый, и ничего сделать нельзя».

К Джуне прислушивался даже Ельцин

Джуну помнят все, кто жил в то время: таинственная женщина в черной одежде, с множеством тяжелых украшений и густыми темными волосами, а главное — с пронзительными черными глазами, которые, казалось, смотрят прямо в душу.

Ее приглашали в самые влиятельные семьи – поручали исцелять политиков, звезд шоу-бизнеса и даже священников. Широкую дорогу к известности открыл Джуне тогдашний президент СССР – Борис Ельцин, который, как известно, вообще с большим уважением и доверием относился к экстрасенсам, магам и знахарям.

Высокие чины разлучили ее с мужем

Совсем юной девушкой Евгения Сардис (это ее настоящее имя) поселилась в Тбилиси. Сама она вовсе не грузинка, как считают многие. Ее отцом был Юваш Сардис – ассириец, приехавший в Союз из Ирана. Молодой ассириец так и остался жить в нашей стране, женился, стал работать в одном из колхозов Краснодарского края. Так что по происхождению Джуна – ассирийка, и ее бесспорный дар, как рассказывают, передался ей именно от отца.

В Тбилиси она вышла замуж за Виктора Давиташвили. Брак получился счастливым, супруги растили сына Вахтанга, мечтали о дочери… Но счастье было безоблачным лишь несколько лет.

Уже тогда о Джуне начали говорить как о талантливой целительнице. Эта слава дошла до Москвы, и один из высокопоставленных чиновников приказал привезти Джуну в столицу. Позднее она утверждала в интервью, что именно этот вынужденный переезд разлучил ее с мужем, и вся жизнь ее в корне изменилась.

Волшебница или шарлатанка?

До сих пор не прекращаются споры – кем же была Джуна Давиташвили на самом деле: обладающей уникальным даром целительницей или ловкой мошенницей, заставившей поверить в свою силу?

Как бы там ни было, к ней обращались за помощью не только поп-звезды, но и очень серьезные и знаменитые люди. Среди пациентов, которых лечила Джуна, были Владимир Высоцкий, София Ротару, Сергей Бондарчук. К ней обращались за помощью иностранные знаменитости – Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Джульетта Мазина. Даже Леонид Брежнев, в то время – Генеральный секретарь ЦК КПСС, не обошел целительницу своим вниманием.

Конечно, феномен Джуны изучали. Ей пришлось работать «подопытным кроликом» — каких только экспериментов с ней не проводили в засекреченных лабораториях!

Интересовалась Джуной и православная церковь. Известно, что с ней не раз беседовал Патриарх Пимен, и в конце концов он даровал ей благословение на добрые дела, то есть одобрил деятельность целительницы.

Сама она называла себя врачом и утверждала, что лечит людей силой своей биоэнергетики.

Гибель сына отняла ее дар

В 2001 году трагически погиб единственный сын Джуны – Вахтанг Давиташвили. Она пыталась исцелить покалеченного в страшной аварии сына. Но тот дар, который, как утверждали, ставил на ноги безнадежных больных, отказал ей.

Убитая горем женщина стала затворницей. Она больше никого не принимала и не лечила. Дар покинул ее. А в 2015 году не стало и самой Джуны. Она ушла, так и оставшись загадкой для мира.