«Она в сознании и не в реанимации»: режиссер рассказал о состоянии Чуриковой

Актриса Инна Чурикова упала по сцены театра «Русская песня» во время постановки «Старая дева». Произошло это накануне, 18 июля, когда труппа артистов из Санкт-Петербурга давала спектакль в Москве. Что произошло с Инной Михайловной, до сих пор неясно. Об обстоятельствах происшествия и состоянии народной артистки корреспондентам портала Teleprogramma.pro рассказал режиссер спектакля «Старая дева» Борис Мильграм.
Актриса упала во время танца
Борис Леонидович очень переживает за актрису и признаётся: до сих пор до конца не ясно, как произошло падение. В любом случае, актриса не смогла избежать травм и была госпитализирована в больницу. Однако речи о реанимации не идёт, по крайней мере, такая информация известна Борису Мильграму.
— По сюжету, уже ближе к финалу Инна исполняет что-то вроде танца на сцене прямо перед самым занавесом, когда происходит смена декораций. И вдруг Инна Михайловна или оступилась, или что-то произошло… Продюсер спектакля Наталья Колесник, с которой я разговаривал, точно не знает, потому что не присутствовала на постановке лично.
В общем, Чурикова упала в зал. Ее подхватил один из зрителей, поставил на ноги, а партнерша (имеется в виду актриса Екатерина Васильева. — Прим. ред.) увела за занавес. Вышел актер Александр Михайлов и сказал залу, что ее увезли в больницу, — прокомментировал Борис Мильграм.
«Она не в реанимации»
Несмотря на то, что в интернете появилась информация, будто Чурикова переведена в реанимацию, ее коллеги опровергают слухи. По данным Мильграма, Инна Михайловна находится в обычной палате.
— Как мне сказала продюсер, она в сознании, не в реанимации. Руки и ноги целы. Скорее всего, просто ушибы. Пока ощущение, что ничего страшного не произошло, — подытожил режиссер.
Гастроли не будут сорваны
Поклонники переживают, что из-за травмы Инна Михайловна выпадет из рабочего графика. Чурикова служит в Московском государственном театре «Ленком». В театре порталу Teleprogramma.pro сообщили, что сейчас артисты на каникулах. Постановка «Старая дева» принадлежит питерскому «Театру Дом».
— Накануне был последний спектакль в сезоне. До октября у театра перерыв, а постановка с Чуриковой планируется на ноябрь. Дай бог ей здоровья, — рассказала организатор гастролей «Театра Дом» Виктория Волошина.
Напомним, актриса Инна Чурикова в этом году отметила юбилей: ей исполнилось 75 лет. Несмотря на возраст, артистка играет в нескольких театрах, задействована в кинопроектах и посещает светские мероприятия.
Портал Teleprogramma.pro желает Инне Михайловне скорейшего выздоровления.