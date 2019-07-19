Звездные истории «Она в сознании и не в реанимации»: режиссер рассказал о состоянии Чуриковой
Звездные истории

«Она в сознании и не в реанимации»: режиссер рассказал о состоянии Чуриковой

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Обстоятельства падения актрисы со сцены театра «Русская песня» до сих пор остаются неясны.

Актриса Инна Чурикова упала по сцены театра «Русская песня» во время постановки «Старая дева». Произошло это накануне, 18 июля, когда труппа артистов из Санкт-Петербурга давала спектакль в Москве. Что произошло с Инной Михайловной, до сих пор неясно. Об обстоятельствах происшествия и состоянии народной артистки корреспондентам портала Teleprogramma.pro рассказал режиссер спектакля «Старая дева» Борис Мильграм.

Актриса упала во время танца

Борис Леонидович очень переживает за актрису и признаётся: до сих пор до конца не ясно, как произошло падение. В любом случае, актриса не смогла избежать травм и была госпитализирована в больницу. Однако речи о реанимации не идёт, по крайней мере, такая информация известна Борису Мильграму.

Инна Чурикова упала со сцены
Актрису подхватил зритель. Фото: globallookpress.

— По сюжету, уже ближе к финалу Инна исполняет что-то вроде танца на сцене прямо перед самым занавесом, когда происходит смена декораций. И вдруг Инна Михайловна или оступилась, или что-то произошло… Продюсер спектакля Наталья Колесник, с которой я разговаривал, точно не знает, потому что не присутствовала на постановке лично.

В общем, Чурикова упала в зал. Ее подхватил один из зрителей, поставил на ноги, а партнерша (имеется в виду актриса Екатерина Васильева. — Прим. ред.) увела за занавес. Вышел актер Александр Михайлов и сказал залу, что ее увезли в больницу, — прокомментировал Борис Мильграм.

Инна Чурикова упала со сцены
Чуриковой потребовалась госпитализация в больницу. Фото: globallookpress.

«Она не в реанимации»

Несмотря на то, что в интернете появилась информация, будто Чурикова переведена в реанимацию, ее коллеги опровергают слухи. По данным Мильграма, Инна Михайловна находится в обычной палате.

— Как мне сказала продюсер, она в сознании, не в реанимации. Руки и ноги целы. Скорее всего, просто ушибы. Пока ощущение, что ничего страшного не произошло, — подытожил режиссер.

Гастроли не будут сорваны

Поклонники переживают, что из-за травмы Инна Михайловна выпадет из рабочего графика. Чурикова служит в Московском государственном театре «Ленком». В театре порталу Teleprogramma.pro сообщили, что сейчас артисты на каникулах. Постановка «Старая дева» принадлежит  питерскому «Театру Дом».

Инна Чурикова упала со сцены
Коллеги уверены, что Инна Михайловна отделалась ушибами. Фото: globallookpress.

— Накануне был последний спектакль в сезоне. До октября у театра перерыв, а постановка с Чуриковой планируется на ноябрь. Дай бог ей здоровья, — рассказала организатор гастролей «Театра Дом» Виктория Волошина.

Напомним, актриса Инна Чурикова в этом году отметила юбилей: ей исполнилось 75 лет. Несмотря на возраст, артистка играет в нескольких театрах, задействована в кинопроектах и посещает светские мероприятия.

Портал Teleprogramma.pro желает Инне Михайловне скорейшего выздоровления.

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«Она в сознании и не в реанимации»: режиссер рассказал о состоянии Чуриковой
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