Меган близка к нервному срыву: герцогиню затравили таблоиды

Со стороны это становится похоже на игру: «Найди ошибку Маркл и вылей на нее ушат грязи».

С тех пор, как американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала частью британской королевской семьи, прошло полтора года. Она успела произвести на свет очередного наследника престола, подружиться с королевой Елизаветой II, получить сперва изрядную дозу похвалы, а потом ушат критики в свой адрес.

По мнению королевского репортера Виктории Арбитер, сейчас, когда герцогиня Сассексская уже натворила немало дел и объем негатива в ее адрес начал зашкаливать, она оказалась практически на грани нервного срыва.

Представьте только. Бедняга 2,5 месяца назад родила ребенка и теперь не высыпается по ночам, наслаждаясь всеми прелестями материнства. При этом она продолжает нервничать из-за своего отца Томаса Маркла, который безумно огорчил её, не приехав на свадьбу, а затем заставил краснеть из-за его странных заявлений в прессе, кидающих тень на всю монаршую семью.

Игра: «Найди ошибку Меган Маркл»

Это уже неслабо бьет по нервной системе, но решающий удар по ней наносят вездесущие СМИ. Если Меган захочет включить какой-то из местных каналов, полистать один из популярных таблоидов или открыть страницу с местными новостями, там она узнает немало интересного о себе и своей семье.

Ее «заклевали» за $3 миллиона долларов, потраченные на ремонт коттеджа Фрогмор, подвергли критике за тайные крестины Арчи и сокрытие имен крёстных родителей. Когда на Уимблдон она явилась в джинсах и попросила охранников оградить ее от любителей фотографировать, народ вновь начал шептаться о высокомерии герцогини. Популярный телеведущий даже рекомендовал ей вернуться в США, раз королевские обязанности ей в тягость.

Примечательно, что явные признаки депрессивного состояния из-за всего происходящего наблюдатели разглядели вовсе не у Меган, а у принца Гарри. Мол, в последнее время он мало улыбается и выглядит подавленным. Поговаривают, что младший сын принцессы Дианы порядком устал от жизни королевской особы. Он предпочел бы не иметь отношения к престолу и вести нормальную жизнь 34-летнего парня: гулять с семьей по улицам, не отбиваясь от репортеров, устраивать вечеринки и веселиться с друзьями.

Критика обернётся проблемами в семье?

Напомним, что в юности принц баловался запрещенными веществами, а потому кто знает, чем он начнет «лечиться» в условиях стресса. Меган, по словам её американской подруги Лиззи Канди, до замужества тоже не была святой: она очень любила пропустить с подружками по бокалу вина, посплетничать и перемыть косточки парням.

Как же поведет себя герцогиня в случае нервного срыва, предсказанного Викторией Арбитер? Возможно, весь накопленный внутри нее негатив обернется напряжением в отношениях с Гарри. Или уже обернулся, если вспомнить «кислую» физиономию принца во время его недавнего выхода в свет.

— Я видел и читал много негативных комментариев относительно этой королевской четы, но слава им за то, что они игнорируют всё это и выглядят абсолютно счастливыми. Надеюсь, что их союз будет длиться всю жизнь, несмотря на все стрессы и давление на них. Это будет нелегко, но они сильные, — пишет один из подписчиков их страницы в Instagram.

Поклонники пары всё же надеются, что Арбитер распространяет недостоверную информацию и стрессоустойчивость герцога и герцогини Сассексских находится на уровне, достаточном для противостояния всем недоброжелателям. Несмотря ошибки Меган и на то, как её прихоти бьют по карману налогоплательщиков, королевская семья всё же остается одним их главных символов Великобритании, который надо беречь, будто ценную историческую реликвию.