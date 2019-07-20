Семь советских режиссеров, сделавших из своих жен кинозвезд

Знаменитые режиссеры часто снимают в главных ролях собственных жен.

Что это: использование служебного положения, уступка слабому полу или гениальное предчувствие успеха? Судить зрителям, однако часто такое сотрудничество приносит поистине уникальные плоды, даря публике непревзойденные фильмы.

Григорий Александров и Любовь Орлова

Григорий Александров искал исполнительницу главной роли для своего фильма «Веселые ребята», а нашел жену, Любовь Орлову. Сразу после окончания работы над фильмом они поженились. Всего режиссер снял свою жену в 5 картинах – за «Веселыми ребятами» последовали «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна». Каждый из этих фильмов становился хитом.

Рассказывали, что сам Сталин – то ли в шутку, то ли всерьез – заявлял, что посадит Александрова, если он перестанет снимать любимую актрису Иосифа Виссарионовича – Любовь Орлову. Александров и Орлова прожили вместе 40 лет, и все эти годы обращались друг к другу исключительно на «вы». Их творческий тандем стал легендой, а их имена – синонимами оглушительного успеха.

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева

Ирина Скобцева стала третьей женой известного советского режиссера и актера Сергея Бондарчука. Он снимал ее не во всех своих фильмах, но в самых крупных и значимых работах своего звездного мужа она обязательно появлялась.

Во всех этих случаях Ирина Скобцева играла не просто хорошо, а на пределе своих возможностей. Она прекрасно понимала: стоит ей допустить малейшую небрежность, как тут же начнутся разговоры – мол, Бондарчук «продвигает» жену, у которой не хватает таланта. Именно поэтому фильмы Бондарчука, в которых играла Скобцева, и сегодня смотрятся на одном дыхании: «Война и мир», «Ватерлоо», «Степь», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон»…

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова

Будущий гений советской комедии и будущая актриса познакомились, будучи студентами ВГИКа. Леонид Гайдай, студент режиссерского факультета, попросил маленькую хрупкую Нину Гребешкову сняться в одной из его первых короткометражек. Так начался их роман, переросший в прочное сотрудничество и крепкую семью.

Несмотря на то, что Гайдай отдавал своей жене только второстепенные роли, в его жизни она всегда играла самую главную роль. Леонид Иович всегда ценил мнение жены, она стала его незаменимой помощницей на съемочной площадке. А на роли второго плана мудрая женщина никогда не обижалась: благодаря своему таланту она умела сыграть даже простую медсестру или соседку так ярко, что ее персонаж запоминался надолго. Например, в фильме Гайдая «Не может быть!» Гребешкова сыграла жену Горбушкина, в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — медсестру психбольницы, в «12 стульях» ей досталось сразу две небольшие роли — жены инженера Брунса (Мусика) и царицы Тамары из видений отца Федора, в фильме «Спортлото-82» Гребешкова сыграла тетю главного героя — Клавдию Антоновну.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова

До встречи с режиссером Глебом Панфиловым Инне Чуриковой предлагали только эпизодические роли каких-нибудь чудачек, нескладных девчонок, смешных и откровенно некрасивых. Вспомните ее Марфушеньку-душеньку в «Морозко», странных девушек в «Старшей сестре» и «Я шагаю по Москве»…

А Панфилов, по словам Чуриковой, сумел разглядеть в ней то, что было глубоко спрятано, сумел освободить ее от неуверенности в себе, помог раскрыться. История их творческого тандема почти с документальной достоверностью показана в фильме «Начало»: все происходило очень похоже. Их первой совместной работой стала картина «В огне брода нет». И затем уже Панфилов снимал Инну во всех своих фильмах, и по жизни они так и пошли вместе, не мысля друг без друга ни одного дня.

Владимир Басов и Валентина Титова

Режиссер и актер Владимир Басов не отличался красотой, зато умел очаровать женщин с первого взгляда. У него было три жены – одна красивее другой, первые красавицы советского кинематографа. Одну из них, юную Валентину Титову, он встретил на киностудии и сразу предложил сняться в своем фильме «Метель». Так Титова получила роль, сделавшую ее известной, и мужа, который был на 18 лет старше.

Они прожили вместе 14 лет. Басов снимал жену во всех своих фильмах этого периода — «Щит и меч», «Возвращение к жизни», «Опасный поворот», «Нейлон 100%», «Дни Турбиных», и сам черпал в этой любви вдохновение: Титова стала для него настоящей музой.

Владимир Меньшов и Вера Алентова

Владимир Меньшов долго не мог найти актрису на главную роль в своем фильме «Москва слезам не верит». Кто-то отказывался, кто-то не подходил… Попробовать снять собственную жену он решил от отчаяния – пора было начинать съемки, а главной героини не было. Результат известен всем – престижный «Оскар» и народная любовь зрителей нескольких поколений.

Вера Алентова – не только любимая жена и верная помощница, но и муза режиссера. Он снял ее еще в одном своем фильме, ставшем символом советской эпохи закрытости и закомплексованности, — «Зависть богов». Талант режиссера в их паре гармонично сочетается с талантом актрисы, благодаря чему зрители имеют возможность наслаждаться замечательными фильмами.

Сергей Соловьев и Татьяна Друбич

Роман между юной Таней Друбич и взрослым режиссером Сергеем Соловьевым разгорелся во время съемок фильма «Сто дней после детства». 14-летняя Татьяна вовсе не планировала становиться актрисой. Однако Соловьева так захватила ее игра, что он не только снимал ее на протяжении 10 лет в своих фильмах, но и вдохновлялся красотой и талантом Татьяны, создавая все новые шедевры.

Татьяна Друбич снялась в таких знаковых фильмах своего мужа, как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и других.

Они пробыли супругами не так уж долго – всего 6 лет. Однако сумели сохранить добрые отношения и после расставания.

Такова особенность человеческой натуры: нам особенно интересно смотреть фильм, если мы знаем, что его режиссера и одну из актрис связывают супружеские узы. Возможно, теперь вы пересмотрите некоторые картины другими глазами, оценивая: действительно ли героини так талантливы, как считали их мужья?