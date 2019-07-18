Цой о лишнем весе: «Сахар не ем, только ложку меда в день»

Певица практически голодает, но лишние килограммы не уходят!

Если вы думаете, что знаменитости всегда красивые и худые, то мы вас разочаруем. У звезд с лишним весом дела обстоят так же, как и у их поклонников. Например, с проблемой лишних килограммов, которые не уходят, недавно столкнулась певица Анита Цой. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко она призналась, что не может похудеть.

«Я никак не могу сбросить вес!»

Певица рассказала, что безуспешно ведет борьбу с лишним весом. Обычные методы похудения — питание и спорт — Аните не помогают. Удается скинуть максимум 2-3 килограмма, которые неожиданно возвращаются, не объясняя причины…

— Мне 48 лет и я столкнулась с такой ситуацией: шалят гормоны, идет перестройка организма. В общем это возрастная история, из-за которой я никак не могу сбросить вес!

Питаюсь правильно. Сахара нет в моей жизни: максимум — ложечка меда в день. Сейчас я ем по 980 килокалорий в сутки. Это настолько мало, что меня ругают диетологи. Говорят: «Анита, так нельзя!». Я стараюсь увеличивать физические нагрузки, но ничего не помогает, — рассказала Цой порталу Teleprogramma.pro.

«Рано или поздно будет эффект»

Несмотря на неравный бой с лишними килограммами, Анита не опускает руки и не запускает себя. Она не признает принцип: «Раз все равно толстею, значит, можно есть все подряд». По мнению певицы, в итоге правильное питание и спорт помогут ей «прийти в себя».

— Я просто такая большая для своего роста. При росте 158 сантиметров я стараюсь удерживать вес в диапазоне от 63 до 65 килограммов. Пока не могу ничего сделать с лишними килограммами, но я не теряю надежды. Рано или поздно все придет в норму и появится эффект. Поможет то, что я не даю себе чересчур сильно разрастаться вширь. Нужно просто переждать.

Всем поклонницам и женщинам моего возраста я рекомендую: «Девчонки, держитесь! Будет на нашей ушице праздник. Мы вернем свои прекрасные формы. Все будет хорошо», — подытожила исполнительница.

Напомним, певица призналась, что недавно обнаружила рекордную цифру на весах — 75 килограммов. Поклонницы поддерживают любимую звезду, уверяя, что это нормально и «значит, организму так надо».

Однако не все звезды ведут борьбу с лишним весом. Например, телеведущая Анфиса Чехова считает, что глупо прожить жизнь в непрерывной борьбе со своим телом. Порталу Teleprogramma.pro знаменитость рассказала, что думает не про вес, а про здоровье. Кстати, выглядит Анфиса потрясающе!