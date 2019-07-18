«Пригласил всех из записной книжки WhatsApp»: как Агутин отпраздновал день рождения

Музыкант отметил свой 51-й день рождения презентацией новой книги «Безграничная музыка», на которую собрались его лучшие друзья и коллеги.

Леонид Агутин отпраздновал свой день рождения выпуском новой книги. В одном из столичных ресторанов яблоку негде было упасть от количества гостей. Одним из первых приехал отец именинника Николай Петрович Агутин.

— Мне самому не верится, что сыну уже 51 год, — поделился с Teleprogramma.pro Николай Петрович. — Но я знаю по своему опыту, что после «полтинника» все очень быстро движется вперед, годы начинают просто лететь. Так и Леня очень быстро повзрослел и возмужал за год, с прошлого юбилея. Он все время в движении, много работает и для меня загадка, как он все успевает. Поэтому лучший подарок для Лени, когда ему дают немного отдохнуть. Очень надеюсь, что у него, наконец, появятся эти минуты для счастливого отдыха.

Новая книга создана в соавторстве Леонида Агутина с продюсерами Владимиром Логвинченко и Алексом Сино и записана по их воспоминаниям писателем Алексеем Логвинченко. Книга повествует о двух важнейших этапах в жизни артиста: создании англоязычного альбома Cosmopolitan Life в дуэте с легендарным гитаристом Ал Ди Меолой, а также о международном проекте Havana Calling, снятом на Кубе.

— Несмотря на возрастные ограничения 18+, заверяю, что постельных сцен в книге не будет, — говорит Агутин. — Просто мы разговариваем там по-взрослому, на языке порой непечатном, с присутствием ненормативной лексики. Есть такой момент, немного стесняюсь, что мама, прочитав, может сказать: «Леня, а почему я этого не знала?!» «Безграничная музыка» — первая в мире интерактивная книга, которая содержит QR-коды ссылок на фото и видеоархивы, никто еще таких не выпускал. Вы можете взять телефон, навести камеру на QR-коды в книге и увидеть много интересных фотографий и видео тех событиях, о которых вы читаете».

Леонид признался, что отправил приглашения на вечеринку всем, кто записан у него в телефоне в WhatsApp. Поздравить Агутина в числе прочих пришли Николай Фоменко, Михаил Грушевский, Игорь Николаев, Любовь Успенская, Арман Давлетьяров, Эмин Агаларов и многие другие, включая любимую спутницу жизни Анжелику Варум. Тамадой вечера был Отар Кушанашвили, который в разгар мероприятия отправил Леонида и всех присутствующих на улицу. Именинника там ждал необычный подарок – пятилетний бело-рыжий пони по кличке Максик (Максимус) с гривой, заплетенной в косичку.

— Мне впервые в жизни подарили лошадку, это приятно и удивительно, — растрогался Леонид. — Позже мы с ним познакомимся поближе, найдем общий язык. Уже придумал, где оборудуем ему конюшню на даче. Главное, чтобы он собак не боялся!

Порталу Teleprogramma.pro артист рассказал, что, несмотря на возраст, продолжает верить в чудеса, и они происходят в его жизни постоянно.

— У меня захватывает дух от чудес и свершений, которые происходят в моей жизни, но которые не должны были случиться, — делится Леонид. — Потому что я с детства знаю: все, за что бы ты ни брался, дается не просто так. Экзамен сдал — счастье, в армию пошел — выжил, музыку написал — она стала востребованной, нашла отклик… Все это меня будоражит, потому что могло бы и не случиться. Я с юности предполагал, что буду играть, петь, может быть работать в театре, писать спектакли… Всякое предполагал, но даже представить не мог, что моя жизнь будет настолько полна чудес! А эти чудеса все происходят и происходят! Последнее чудо случилось, когда я был у моей дочери Лизы на рок-концерте. Выступал этот маленький цыпленок, красивый, тонкий и обаятельный, с тихим, но прекрасно оформленным голосом и англоязычной поэзией. А все люди вокруг пели вместе с ней, выбегали на сцену, целовали, брали автографы и орали «Лиза давай!». Это был настоящий восторг и счастье!