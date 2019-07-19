Чем новый Шерлок Матвеев отличается от Ливанова и Кэмбербэтча

Мы решили сравнить двух самых знаменитых экранных Холмсов с Шерлоком-новичком - Максимом Матвеевым.

Удивительно, но факт: два совершенно разных Холмса — советский и английский, как оказалось, родились в один день — 19 июля. Правда, в разные годы. Ливанов — в 1935-м, а Кэмбербетч — в 1976-м. Еще удивительнее то, что самый «новенький» из Холмсов — российский актер Максим Матвеев — также скоро отпразднует день рождения. Тоже в июле, но 28 числа. Напомним, сериал под названием «Шерлок Холмс в России» снимается в Санкт-Петербурге, и по сценарию английский сыщик приедет в Россию, чтобы найти здесь лондонского убийцу – Джека-Потрошителя.

Сегодня, в честь дня рождения двух Холмсов — Ливанова и Кэмбербетча, мы решили сравнить двух актеров, гениально исполнивших роль Шерлока, а также еще одного — Максима Матвеева, которого мы скоро увидим в новой версии.

Разный возраст, но одинаково хорошая физическая форма

Холмс в исполнении 44-летнего Ливанова (именно в таком возрасте актер начал сниматься в сериале) – уже поживший, опытный, уверенный и обстоятельный английский джентльмен. Камбербэтчу на 10 лет меньше – к моменту начала съемок ему исполнилось 34. Однако оба актера находятся в великолепной физической форме – и это хорошо видно на экране.

Немалая часть шарма Ливанова-Холмса – это его боксерские спарринги с Ватсоном и схватка с Мориарти на берегу водопада. Пусть сегодня эти физические упражнения выглядят довольно наивно, — они отлично работают на образ Холмса.

Что касается Камбербэтча, он не сидит почти все время в любимом кресле, как наш Холмс, — нет, современный сыщик из XXI века постоянно находится на ногах, он неутомимо преследует преступников, не гнушаясь при случае необходимости затеять бой.

Максиму Матвееву сейчас – 36 лет, и его физическая форма ни у кого не вызывает сомнений. Он много занимается спортом, благодаря чему радует поклонников мускулистой и поджарой фигурой, придерживается правильного питания и занимается йогой. Так что, похоже, новый Холмс потрясет нас своими достижениями.

Одежда: охотничий плащ и кепка против модного твидового пальто и синего шарфа

Холмс в исполнении Василия Ливанова практически на протяжении всех серий появляется перед зрителем в охотничьей кепке и плаще-крылатке. Интересно, что эти вещи сам Артур Конан Дойл нигде не описывал – так одевался актер Уильям Джиллетт, первым воплотивший образ легендарного сыщика в театральных постановках.

На самом деле во времена Дойла почти никто не ходил в таком виде по улицам Лондона – плащ и кепка служили сугубо для выезда на охоту, они надежно защищали охотников от дождя и ветра.

Что касается Бенедикта Камбербэтча, то его Холмс уделяет своему костюму очень много внимания – он, безусловно, настоящий модник. Выходя из дома, этот Холмс набрасывает на плечи элегантное двубортное пальто из твида и дополняет его стильным синим шарфом от Hugo Boss. Такой наряд – плюс соседство невысокого доктора Ватсона – однозначно добавляют ему роста, делают более внушительной фигуру.

Добавьте сюда костюмы Spencer Hart, шикарные рубашки Dolce&Gabbana и ультрамодные ботинки. А вот охотничью кепочку он терпеть не может, но вынужден иногда в ней позировать, чтобы соответствовать имиджу великого сыщика, созданному Ватсоном в его блоге.

Во что будет одет Шерлок Холмс Максима Матвеева – пока неясно, однако, по всей видимости, создатели будут придерживаться классической версии: белоснежные сорочки, строгие жилетки, консервативные плащи.

Психологические различия: истинный джентльмен, грубоватый манипулятор и уверенный в себе профессионал

Холмс в исполнении Ливанова достаточно близок к образу, созданному Дойлом. Это слегка замкнутый, но, тем не менее, готовый прийти на помощь джентльмен, всегда твердо придерживающийся своих гражданских позиций.

Он не кичится уникальным даром сыщика, он скромен, никогда не нарушает принятых в обществе правил поведения. Да, он затворник, но в то же время не против пообщаться с немногими людьми, которых искренне любит. С ними он позволяет себе ироническую улыбку или даже громкий смех.

Холмс-Камбербэтч – это персонаж, невыносимый характер которого создатели сериала и актер довели до абсурда. Как справедливо полагают сценаристы «Шерлока», чем более противоречивый образ получится – тем лучше: зрителю будет интереснее. Таковы правила «века сериалов».

В Шерлоке-Камбербэтче легко уживаются высочайший интеллект и ужасающая неспособность к сочувствию другим людям, он производит впечатление грубого манипулятора и даже психопата. Настоящие человеческие эмоции ему просто недоступны – такие впечатление складывается у зрителя в первых сериях. И лишь потом разным событиям и людям удается вытащить наружу из Холмса эти эмоции.

Что же касается Шерлока в исполнении Матвеева, то, судя по сюжету, это крепкий профессионал, закаленный в борьбе с преступниками, а также с теми, кто не верит в его уникальный дар. А еще он – очень самолюбив и не в силах стерпеть вызов, брошенный ему Джеком-Потрошителем. Ради победы над ним талантливый сыщик не поленился прибыть в холодный и неприветливый Санкт-Петербург.

Вредные привычки: массивная трубка против никотинового пластыря

«Советский» Холмс с упоением дымит колоритной трубкой – массивной, вычурной изогнутой формы. Конечно, об увлечении кокаином, о котором упоминал Дойл, в фильме советских времен не было и намека.

Шерлок в исполнении Камбербэтча активно использует никотиновый пластырь, чтобы навсегда покончить с пагубной привычкой. Все, что он себе позволяет, — это пассивное курение вблизи некоторых курильщиков.

Будут ли вредные привычки у Холмса-Матвеева – даже интересно. Сумеют ли создатели фильма совместить трубку из первоисточника – книги Конана Дойла – и запрет на рекламу курения? Или решат сделать Холмса некурящим?

Голоса: разные, но такие притягательные

Своеобразный глуховатый тембр голоса появился у Василия Ливанова в результате съемок на 40-градусном морозе: в сцене из фильма «Неотправленное письмо» его герой долго старается перекричать завывание ледяного ветра. Актер тогда сильно повредил голосовые связки. Зато его голос приобрел уникальное звучание, Ливанов позднее озвучивал многих героев мультфильмов – Карлсона, Удава, Крокодила Гену и других. И образ Холмса в сознании тех, кто родился в СССР, неразрывно связан с этим глуховатым тембром.

Но и Камбербэтч не лыком шит: по версии радио ВВС его голос считается самым сексуальным в стране. Он тоже много работал над озвучиванием – его закадровый голос звучит в документальных фильмах, рекламных роликах. Голосом Камбербэтча говорит Дракон из «Пустоши Смауга», Волк из «Пингвинов Мадагаскара», Шерхан из «Книги джунглей».

Не отстает от коллег и Максим Матвеев: у него красивый бархатный тембр, зрители канала «Культура» имели возможность насладиться им, когда Матвеев читал вслух отрывки из «Войны и мира».

Награда за труд – официальное признание

Василий Ливанов в 2005 году стал кавалером Ордена Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству» в качестве лучшего иностранного актера, который воплотил образ Холмса на экране.

Точно такой же орден в 2015 году был вручен Бенедикту Камбербэтчу – его наградили «за актерскую и благотворительную деятельность»

.Максим Матвеев в прошлом году получил звание Заслуженного артиста РФ.

Что ж, будем с нетерпением ждать нового Шерлока, а пока поздравим с днем рождения непревзойденного Василия Ливанова и блистательного Бенедикта Камбербэтча!