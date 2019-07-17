Звездные истории Друг Алибасова: «Состояние Бари ухудшается, он может захлебнуться слюной»
Звездные истории

Друг Алибасова: «Состояние Бари ухудшается, он может захлебнуться слюной»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Врач считает, что окружение Бари Каримовича будет зарабатывать на нем «до последнего венка».

Отравление Бари Алибасова продолжают сопровождать скандалы. Сейчас продюсер, по словам его окружения, ополчился на звездного диетолога Марият Мухину. Сама врач не в обиде на друга и пациента, она уверена, что он не отдает отчета своим словам и действиям, а вот состояние здоровья создателя группы «На-На» ухудшается день ото дня. Об этом Мухина рассказала корреспондентам портала Teleprogramma.pro.

«Мне мстят за правду»

Марият уверена, что стала «козлом отпущения», потому что решила отстаивать Бари Алибасова, а не стала поддерживать его родственников и сотрудников. Сына продюсера врач называет «циничным» и уверяет, что сейчас Бари Каримович не нужен никому — ни Бари-младшему, ни супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасову стало хуже
Марият считает, что продюсер не в себе. Фото: globallookpress.

У нас есть проект «Открытое сердце», где мы действительно помогаем любому человеку, попавшему в трудную ситуацию. Бари мы тоже предоставили помощь. Не только как другу, но и как человеку, потому что ему это было необходимо.

Но мои действия шли вразрез с планами окружения Алибасова. Помощники отказались от Бари. Лилия Николаевна Федосеева-Шукшина заявила, что ей нужно подумать о себе, потому что она слишком много думала о Бари. Теперь у нее давление и она в больнице. Бари никому не нужен и сейчас продолжается вот эта агония. Теперь мне мстят за то, что я говорила правду.

Бари не понимает, пресс-релизы не читает. Интервью он способен дать после ста рекомендаций. Эту ложь распространяет его сын, который узурпировал власть. Бари-младший — человек, который в итоге в каждом интервью показывает свой цинизм. Просто издеваются над больным человеком, — прокомментировала Марият Мухина.

Алибасову стало хуже
Доктор назвала наследника продюсера циничным человеком.Фото: globallookpress.

«Пищевод Бари сузился»

По словам собеседницы портала Teleprogramma.pro, сейчас состояние Алибасова ухудшается. Она прогнозировала это еще несколько недель назад, но тогда Марият никто не слушал. Возможно, что не услышат и теперь.

Алибасову стало хуже
Медики выявили сужение пищевода. Фото: @alibasov_nana.

По исследованиям видно, что пищевод у Бари сузился до 1 сантиметра и 1 миллиметра. Это вторая степень сужения из четырех. Его состояние ухудшается, потому что ему не делали гормональный укол, в общем, не лечили должным образом.

Что значит четвертая степень сужения? Что он захлебнется слюной во сне, потому что даже слюна не пройдет! Осталось две степени, но у него регресс за месяц — вместо первой степени вторая. Еще четыре миллиметра — и он не сможет глотать твердую пищу.

Человека можно убить быстро, а можно вот так — не оказывая должного лечения — заявила звездный диетолог.

Алибасову стало хуже
Марият уверена, что Бари-младший наживается на больном отце. Фото: globallookpress.

Мухина намекнула, что у Бари может быть болезнь Альцгеймера

Марият не говорит прямо, но намекает, что еще до отравления средством для прочистки труб «Крот» легендарный продюсер мог страдать несколькими заболеваниями. Во-первых, речь идет об алкоголизме. Во-вторых, о более страшном диагнозе — болезни Альцгеймера, при котором пациенты теряют память.

В принципе, сейчас мы и наблюдаем провалы в памяти. После выписки это можно было списать на «побочный эффект» после комы. Однако время идет, а сознание не возвращается к Алибасову.

Алибасову стало хуже
По мнению доктора, Бари Алибасов не контролирует свои действия. Фото: globallookpress.

Напомним, Бари Алибасов отравился средством для чистки труб «Крот», перепутав его с соком. Несколько дней он провел в коме и из реанимации был выписан домой. Звездный диетолог и близкая подруга Бари Алибасова, Марият Мухина начала бить тревогу. По словам женщины, музыкального продюсера забрали из реанимации под расписку, а дома его не лечат.

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Друг Алибасова: «Состояние Бари ухудшается, он может захлебнуться слюной»
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