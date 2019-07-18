Что стало с актерами культового сериала «Элен и ребята» 25 лет спустя

Элен, например, воспитывает приемных детей из Эфиопии.

Мы тогда только начинали одним глазком заглядывать туда, за границу, конечно, в основном при помощи телевизора. И сериал о французской молодежи мгновенно привлек к себе всеобщее внимание. Красивые раскованные модные девушки и парни успевали и в Сорбонне учиться, и романы крутить, и вечеринки закатывать, и заниматься музыкой и спортом.

С тех прошло больше 25 лет. Наверное, многим зрителям интересно узнать: что же за это время произошло с нашими любимцами – Элен и Николя, Джоанной и Кристианом, а также с другими героями милого молодежного сериала?

Элен – Элен Ролле – воспитывает приемных детей из Эфиопии

Самой положительной и «правильной» девушке из сериала – Элен – сейчас уже 52 года. Ее первая слава пришла к девушке еще до «Элен и ребят» — после участия в подростковом ситкоме «Первые поцелуи». Зрители, очарованные удивительно харизматичной Элен Ролле с наивными глазами, потребовали уделить ее героине больше времени.

И тогда продюсеры запустили новый сериал с Элен Ролле в главной роли – «Элен и ребята». Успех был потрясающим. Его увидели и полюбили не только во Франции, но и во всем мире, в том числе – в России.

После того, как съемки в сериале были окончены, Элен посвятила все свое время музыке, которой увлекалась с детства. Она выпустила несколько альбомов и успешно гастролировала, отказавшись ради этого от съемок в продолжении «Элен» — сериале под названием «Грезы любви». Впрочем, уступив уговорам, она все же приняла участие в «Грезах…», но оно ограничилось парой десятков серий.

больше по теме От «Игры престолов» до «Годунова»: какие сериалы смотрят российские звездыВремени не хватает ни на что. Однако, большинство из нас находит часик для того, чтобы бездумно отдохнуть перед экраном, переживая за полюбившихся персонажей. Звезды – тоже люди, и им, как и любому человеку, нужен отдых после безумного дня. Так почему бы не посмотреть сериал… Но какой?

А еще Элен Ролле снималась в реалити-шоу «Первая рота» — его можно сравнить с нашим «Последним героем». Но все же музыка для нее — главное.

О своей личной жизни актриса и певица рассказывать не любит, однако известно, что она усыновила двоих детишек из Эфиопии и все свободное время посвящает им, а еще занимается гончарным делом, разводит цветы. Актриса, как говорят, так и не вышла замуж (по другим сведениям – разведена). Она нередко становится гостьей французских телешоу – в основном музыкальных. И сериал «Тайны любви» до сих пор показывают на французском ТВ.

Николя – Патрик Пюи деба – востребованный актер и увлеченный дайвер

Элен и Николя так понравились зрителям в качестве пары, что даже после окончания сериала их никто не воспринимал иначе, только как влюбленных. Элен Ролле даже признавалась потом, что именно это и помешало ей построить нормальную личную жизнь и выйти замуж.

Патрик Пюдеба тоже снимался во всех продолжениях сериала. Кроме того, актер вел различные шоу, пробовал себя в качестве сценариста и продюсера… И он, кстати, тоже свободен на данный момент. Поклонники не теряют надежды – может быть, они с Элен еще станут настоящей, а не только экранной парой?

И сегодня Патрик много работает на телевидении, а в свободное время занимается дайвингом и разведением овец.

Кати – Кати Андрие – вышла замуж за экранного партнера и стала моделью

Невероятно привлекательная внешность актрисы Кати Андрие позволила ей после ухода из сериала (она это сделала довольно рано) стать успешной моделью. А вот в личной жизни она повторила сценарий фильма – вышла замуж за Давида Пру, который сыграл ее бойфренда Этьена. У пары родилось двое детей, но вскоре актеры разошлись.

Во второй раз Кати заключила брак с успешным французским адвокатом. Во Франции она известна как модель, очаровательное личико Кати часто появляется на обложках глянцевых журналов.

Этьен – Давид Пру – модель и фотохудожник

Давид Пру тоже сделал карьеру модели – благо яркая внешность ему это позволила. Его участие в сериале «Элен и ребята» ограничилось 50 сериями, затем молодой человек ушел в модельный бизнес.

А еще Давид – талантливый фотохудожник, выставки которого пользуются во Франции успехом.

Джоанна – Рошель Редфилд – писательница, художница и музыкант

Взбалмошная, немножко сумасшедшая, веселая и заводная американка Джоанна в сериале стала даже более популярной, чем главная героиня – очень правильная, но слегка пресная Элен. Актриса Рошель Редфилд, исполнившая эту роль, сделала отличную карьеру в кино и на телевидении, снявшись во многих фильмах.

А еще Рошель написала книгу для детей, сама сделала для нее иллюстрации, записала музыкальный альбом, в котором исполняет джаз… Удивительно разносторонний и активный человек! Кроме того, Рошель стала мамой четверых детей. Сегодня она продолжает работать на телевидении.

Кристиан – Сатьен Рош – музыка на первом месте

Себастьен Рош, сыгравший смешного самолюбивого барабанщика Кри-Кри, – не столько актер, сколько музыкант, он всю жизнь серьезно занимается музыкой. Закончив сниматься в сериале, он выпустил несколько альбомов, и даже приезжал со своей группой на гастроли в Россию. Снялся Себастьен и в продолжении сериала – «Тайнах любви», а еще он довольно успешный театральный актер.

У Себастьена есть сын и дочь – от разных женщин, хотя официально он не был женат.

Бенедикт – Лор Гибер – стала дизайнером

В сериал нежная блондинка Лор Гибер попала случайно – она никогда не училась на актрису. Ее героиня Бенедикт, наивная, мягкая и добрая девушка, очень понравилась зрителям. Но продолжать актерскую карьеру Лор не захотела. Она стала дизайнером и художником, вышла замуж и родила двух дочек. Время, остающееся свободным от семьи и работы, Лор посвящает подводному плаванию.

Жозе – Филипп Вассер – ремонтирует дома

И этот кудрявый длинноволосый красавчик очутился на съемочной площадке случайно, однако задержался надолго, снявшись во всех продолжениях культового сериала. Успех окрылил Филиппа Вассера, и он попытался на этой волне «засветиться» и в других сериалах, но былой славы уже не получил.

Тогда Филипп без всякого сожаления ушел из кино. Он открыл свое дело и стал успешным предпринимателем. Его направление – ремонт домов и дизайн интерьеров. Он разведен, у него имеется взрослый сын.

Лали – Лали Миньян – торгует бельем и ведет программу на ТВ

До «Элен и ребят» Лали Меньян уже сделала карьеру в качестве манекенщицы и фотомодели. К этому делу она вернулась и после того, как окончила сниматься в сериале и его продолжениях. Кроме того, Лали вместе с Патриком Пюидеба ведет утреннюю программу на французском ТВ, а еще она владеет бутиком женского белья.

Лали замужем, у нее два сына, и она поддерживает дружеские отношения с партнерами по сериалу.

Себастьен – Себастьен Куриво

Себастьен Куриво – единственный из всей команды профессиональный актер. Он снимался в фильмах и сериалах и до, и после «Элен и ребят». Он был женат лишь однажды и недолго – всего 5 лет. Его женой стала актриса Вирджиния Карен, которая в 2001 году подарила Себастьену дочь Луну. А уже в 2004-м они развелись, и с тех пор Себастьен остается холостяком.

Конечно, за прошедшие годы все актеры сильно изменились, некоторых из них почти невозможно узнать. Но для зрителей они по-прежнему остаются юными легкомысленными студентами из любимого сериала, очаровательными и талантливыми.