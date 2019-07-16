Как бы выглядели знаменитости, будь они в 2-3 раза моложе

Портал Teleprogramma.pro «омолодил» Пугачеву, Боярского и других звезд.

Открывая Instagram, мы всё чаще видим там друзей, родственников и знаменитостей в неожиданном виде: люди публикуют свои фотографии то в пожилом возрасте, то едва ли не в младенческом. Сделать это им помогает приложение для смартфонов под названием FaceApp.

Мы решили пойти дальше и, взяв нынешние фотографии уже немолодых звезд российского шоу-бизнеса, посмотреть, как «волшебное» приложение сможет их омолодить. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Эдита Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха помолодела лицом, но прическа у нее осталась «бабушкиной». В реальности волосы певицы в юные годы были темными, взгляд не таким уставшим, да и очков она тогда не носила.

Борис Грачевский

Ах, какой замечательный пацан получился из Бориса Грачевского. Молодой, красивый, с улыбкой до ушей. Впрочем, этот веселый и позитивный человек в любом возрасте остается таким мальчишкой.

Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная когда-то была настоящим секс-символом. В свои 79 лет она модно одевается и выглядит так же ярко, как и раньше. Но годы, к сожалению берут свое, и сейчас даже «молодильное» приложение не может сделать ее той красоткой из фильма «Бриллиантовая рука».

Александр Серов

В таком виде Александр Серов мог бы быть кумиром миллионов современных девчонок. У него растрепанные волосы, задорный блеск в глазах и более свежий цвет лица. Всё портит лишь седая щетина, которая приложению оказалась не по зубам.

Татьяна Догилева

Любуемся помолодевшей без крема и пластических операций Татьяной Догилевой. Здесь она всё такая же яркая и веселая, но возрастных морщин возле глаз уже нет и кожа выглядит более гладкой и нежной. Отличная работа, FaceApp!

Александр Градский

69-летнего Александра Градского приложение FaceApp превратило в забавного румяного пупса. Поверить в эту картинку очень сложно, ведь все мы знаем, что Градский был весьма стройным и очень серьезным молодым человеком.

Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева у нас получилась тоже не совсем правдоподобной. На самом деле таких пухлых щечек у Аллы Борисовны, как и у Градского, в молодости не было. Здесь она скорее напоминает актрису Валентину Мазунину, но ей, скажем откровенно, такая круглая форма лица очень идет.

Михаил Боярский

Сделав Михаила Боярского вновь молодым, приложение подарило ему робко пробивающиеся над верхней губой усики студента первого курса мехмата. Стоит отметить, что интеллигентный образ — с очками, шляпой и «зенитовским» шарфом — идет Михаилу Сергеевичу в любом возрасте.

Регина Дубовицкая

Лицо бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой на правом фото кажется неествественно гладким, будто женщина делала уколы ботокса у не слишком хорошего врача. Да и прическа а-ля принцесса Диана сюда не очень-то подходит.

Олег Газманов

Помолодевший лет на 40 певец Олег Газманов выглядит просто потрясающе. Пухлые губы, брови и выражение лица делают его похожим… нет, вовсе не на Родиона Газманова, а на голливудского актера Райана Филлиппа — звезду фильмов «Студия 54» и «Жестокие игры».

Напомним, ранее мы уже проводили подобные эксперименты с FaceApp. Приложение помогло нам узнать, как выглядели бы в старости Николай Басков, Анастасия Волочкова и другие звёзды.