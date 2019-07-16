Звездные истории Как бы выглядели знаменитости, будь они в 2-3 раза моложе
Звездные истории

Как бы выглядели знаменитости, будь они в 2-3 раза моложе

Мария Горская

Портал Teleprogramma.pro «омолодил» Пугачеву, Боярского и других звезд.

Открывая Instagram, мы всё чаще видим там друзей, родственников и знаменитостей в неожиданном виде: люди публикуют свои фотографии то в пожилом возрасте, то едва ли не в младенческом. Сделать это им помогает приложение для смартфонов под названием FaceApp.

Мы решили пойти дальше и, взяв нынешние фотографии уже немолодых звезд российского шоу-бизнеса, посмотреть, как «волшебное» приложение сможет их омолодить. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Эдита Пьеха

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Эдита Пьеха. Фото: Instagram / @wolfieha

Эдита Станиславовна Пьеха помолодела лицом, но прическа у нее осталась «бабушкиной». В реальности волосы певицы в юные годы были темными, взгляд не таким уставшим, да и очков она тогда не носила.

Борис Грачевский

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Борис Грачевский. Фото: Instagram

Ах, какой замечательный пацан получился из Бориса Грачевского. Молодой, красивый, с улыбкой до ушей. Впрочем, этот веселый и позитивный человек в любом возрасте остается таким мальчишкой.

Светлана Светличная

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Светлана Светличная Фото: Instagram / @ivamayoli

Актриса Светлана Светличная когда-то была настоящим секс-символом. В свои 79 лет она модно одевается и выглядит так же ярко, как и раньше. Но годы, к сожалению берут свое, и сейчас даже «молодильное» приложение не может сделать ее той красоткой из фильма «Бриллиантовая рука».

Александр Серов

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Александр Серов. Фото: Instagram / @alexander_serov_official

В таком виде Александр Серов мог бы быть кумиром миллионов современных девчонок. У него растрепанные волосы, задорный блеск в глазах и более свежий цвет лица. Всё портит лишь седая щетина, которая приложению оказалась не по зубам.

Татьяна Догилева

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Татьяна Догилева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любуемся помолодевшей без крема и пластических операций Татьяной Догилевой. Здесь она всё такая же яркая и веселая, но возрастных морщин возле глаз уже нет и кожа выглядит более гладкой и нежной. Отличная работа, FaceApp!

Александр Градский

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Александр Градский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

69-летнего Александра Градского приложение FaceApp превратило в забавного румяного пупса. Поверить в эту картинку очень сложно, ведь все мы знаем, что Градский был весьма стройным и очень серьезным молодым человеком.

Алла Пугачева

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева у нас получилась тоже не совсем правдоподобной. На самом деле таких пухлых щечек у Аллы Борисовны, как и у Градского, в молодости не было. Здесь она скорее напоминает актрису Валентину Мазунину, но ей, скажем откровенно, такая круглая форма лица очень идет.

Михаил Боярский

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Михаил Боярский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сделав Михаила Боярского вновь молодым, приложение подарило ему робко пробивающиеся над верхней губой усики студента первого курса мехмата. Стоит отметить, что интеллигентный образ — с очками, шляпой и «зенитовским» шарфом — идет Михаилу Сергеевичу в любом возрасте.

Регина Дубовицкая

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Регина Дубовицкая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лицо бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой на правом фото кажется неествественно гладким, будто женщина делала уколы ботокса у не слишком хорошего врача. Да и прическа а-ля принцесса Диана сюда не очень-то подходит.

Олег Газманов

Приложение FaceApp состарило звезд отечественного шоу-бизнеса
Олег Газманов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помолодевший лет на 40 певец Олег Газманов выглядит просто потрясающе. Пухлые губы, брови и выражение лица делают его похожим… нет, вовсе не на Родиона Газманова, а на голливудского актера Райана Филлиппа — звезду фильмов «Студия 54» и «Жестокие игры».

Напомним, ранее мы уже проводили подобные эксперименты с FaceApp. Приложение помогло нам узнать, как выглядели бы в старости Николай Басков, Анастасия Волочкова и другие звёзды.

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Тэги:

FaceAppАлександр ГрадскийАлександр СеровАлла ПугачеваБорис ГрачевскийОлег ГазмановРегина ДубовицкаяСветлана Светличная

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Как бы выглядели знаменитости, будь они в 2-3 раза моложе
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