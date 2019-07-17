Как Камилла Паркер-Боулз разрушила семью леди Дианы 

17 июля в британской королевской семье будут праздновать день рождения Камиллы, герцогини Корнуольской, супруги принца Чарльза.

Этот титул и это место – рядом с наследным принцем Великобритании – дались Камилле непросто. Ее путь к королевскому дворцу был долгим и извилистым, ей пришлось испытать на себе ненависть целой страны, и все же эта женщина взяла свое.

«Будь она проклята!»

В ночь на 31 августа 1997 года погибла принцесса Диана – законная жена принца Чарльза. Ее заклятая соперница – многолетняя возлюбленная Чарльза Камилла Паркер-Боулз – в ту же минуту сделалась самой ненавистной персоной во всем королевстве.

Ее обвиняли в гибели народной любимицы: если бы не близкие отношения Камиллы с принцем, толкнувшие Диану на измену, принцесса не оказалась бы в ту ночь в машине с посторонним мужчиной и не попала бы в страшную аварию.

Камиллу проклинали на все лады, ей пришлось испытать на себе, что значит стать изгоем в родной стране. Потом она напишет в своей автобиографической книге, насколько это были тяжелые времена для нее. Камилла старалась никуда не выходить из дома, а чтобы хоть как-то избавиться от депрессии, много читала и даже пыталась учиться рисовать: это помогло ей пережить нелегкие времена.

А начался их роман с Чарльзом еще в 1970 году, задолго до того, как наследник познакомился с Дианой Спенсер.

Раскованная и свободная девушка

В молодости Камилла, как это подтверждают все, кто ее тогда знал, не чуралась веселых компаний, вела себя весьма раскованно и свободно, курила, не скрываясь, и не отказывалась от выпивки. Они познакомились на какой-то вечеринке. Камилла сама проявила инициативу, и между ними быстро завязался роман.

В то время принц Чарльз то и дело заводил легкие интрижки, ни о чем не задумываясь: все равно придется жениться на той, кого выберет ему семья, так какая разница, с кем встречаться до свадьбы? Но отношения с Камиллой, вопреки ожиданиям, быстро переросли в нечто большее…

Чарльз всерьез вознамерился жениться на Камилле – он буквально потерял голову от любви. Однако королевская семья решительно воспротивилась: еще чего! У Камиллы была нехорошая слава – о ней говорили, как об особе, часто меняющей кавалеров, а в венценосную семью таких не допускали.

Стал крестным ее сына

Чарльз покорился своей семье. Он оставил Камиллу и отправился на военную службу – так решила королева-мать. Камилла в отчаянии вышла замуж за прежнего ухажера – Эндрю Паркера-Боулза – и родила мужу двоих детей. Однако семейного счастья ей в этом браке не довелось испытать: Эндрю принялся изменять жене чуть ли не с самого первого дня.

Вскоре вернулся принц Чарльз. Чувства к Камилле, вопреки надеждам королевы-матери, стали только более крепкими и глубокими. Он по-прежнему встречается с Камиллой, а чтобы как-то объяснить эти встречи, Чарльз становится крестным ее сына Тома.

Женили против воли

К тому времени королевская семья подыскала для непокорного сына невесту. Диана была моложе Камиллы, с безупречной репутацией и родословной, чистой и наивной девушкой. Словом, лучшей кандидатурой для того, чтобы родить королевских наследников. А большего от нее никто не ждал.

Само собой, Камилла, узнав о скорой свадьбе любимого, была расстроена. Однако в день своей женитьбы на другой Чарльз отправил возлюбленной дорогой браслет, на котором были выгравированы их инициалы: ясное свидетельство того, что он продолжает ее любить и не собирается разрывать связь.

Борьба Дианы и Камиллы

Красивая, скромная Диана сразу понравилась и королеве-матери, и подданным. Возможно, Диана Спенсер питала какие-то иллюзии по отношению к своему браку. Однако Чарльз с самого начала не обещал ее любить. Все было предельно ясно: во дворец ввели девушку, предназначение которой – стать матерью наследников.

Почти сразу после свадьбы Чарльз рассказал молодой жене о своих отношениях с Камиллой. Разумеется, для Дианы известие стало ударом. Но, как и полагается благовоспитанной леди, она ничем не показывала своего разочарования. На людях Чарльз и Диана выглядели, как счастливая семейная пара: улыбались, соблюдали все приличия…

Но, возвращаясь со светских мероприятий, на которых частенько присутствовала и Камилла, Диана, не в силах сдержаться, закатывала Чарльзу истерики. Да и кто бы на ее месте сдержался? Отношения Чарльза и Камиллы становились все нежнее. А народ видел то, что хотел видеть: счастливую королевскую семью, милую улыбку Дианы, ее скромность, воспитанность и безусловную харизматичность.

Между тем Камилла не собиралась сдаваться. Обидевшись на то, что ее не пригласили на свадьбу Чарльза, находчивая любовница подбросила в чемодан Чарльза, с которым он отправлялся в свадебное путешествие, свои фотографии. Их увидела Диана, последовал громкий скандал… И подобных эпизодов было множество.

Разрыв с женой

Несмотря на красивую картинку, которую изо дня в день демонстрировали подданным, отношения между Чарльзом и Дианой становились все более напряженными. Окончательно они испортились после рождения второго сына, Гарри. Леди Диана переехала вместе с детьми в Кенсингтонский дворец, а Чарльз поселился в загородном поместье.

Встречи с Камиллой стали еще более частыми, влюбленные практически перестали скрываться. Чарльз все больше влюблялся в Камиллу, ему было плевать на отчаяние Дианы, недовольство матери, риск разоблачения газетчиками…

Диана между тем страдала по-настоящему. У нее и раньше случались приступы булимии, и после разрыва с мужем болезнь вновь ее настигла. Но время шло, и она стала понимать: по-другому уже никогда не будет.

Любовники Леди Ди

И леди Диана, на которую молились подданные, считая ее образцом добродетели, завела себе первого любовника. За ним – еще одного, и еще… Так она мстила неверному малодушному мужу. Всего, как писали ее биографы, в период замужества у Дианы было 11 любовников.

Разоблачение

А потом все выплыло наружу. Был подслушан откровенный телефонный разговор Чарльза и Камиллы, в прессе появились материалы об их связи. Диана дала развернутое интервью, в котором рассказала о настоящем положении дел. Сохранять и дальше видимость идеального брака стало незачем. И Чарльз добился от королевы-матери разрешения на развод.

Долгожданная свадьба

Может быть, мечта Камиллы – выйти замуж за принца – сбылась бы очень быстро, ведь она развелась со своим мужем еще раньше. Только вот Диана снова помешала ей – в последний раз, но очень серьезно. Она трагически погибла, и в ее смерти простой народ обвинил Камиллу – «разрушительницу семьи», «разлучницу». Камилла стала самой ненавистной личностью в стране. И ей пришлось забыть о новой свадьбе. На долгих 8 лет.

Только в 2005 году состоялось бракосочетание принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Свадьба, о которой Камилла мечтала 35 лет.

Постепенно ненависть подданных ослабла. Появляясь на мероприятиях, Чарльз и Камилла и сегодня выглядят по-настоящему счастливыми: они смотрят друг на друга с любовью и нежностью, то и дело улыбаются друг другу, трогательно держатся за руки…

Может быть, секрет их счастья – характер Камиллы? Она – достаточно уверенная в себе и самодостаточная женщина, не нуждающаяся в опоре и постоянных доказательствах любви. В то же время она всегда поддерживает своего мужа, он без нее – как без рук. Камилла успевает патронировать 90 благотворительных фондов, она много времени проводит со своими 5 внуками, и при этом всегда, когда нужно, она оказывается рядом с мужем.

С днем рождения, герцогиня Корнуольская, — женщина, дождавшаяся своего счастья.