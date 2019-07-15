Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды

Портал Teleprogramma.pro «состарил» звезд при помощи популярного приложения Face App.

Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь — с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина — волосы. Но ботокс и краска бессильны перед приложениями, которые способны любого отправить на 20 лет вперед. Портал Teleprogramma.pro «состарил» звезд с помощью программы Face App. Хотите посмотреть, что получилось? Поехали!

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева в 2019 году отметила юбилей (звезде исполнилось 70 лет — Прим. Ред.). Несмотря на возраст, язык не поворачивается назвать Примадонну пенсионеркой: она бодрая и активная мама двух непоседливых близнецов (Гарри и Елизавете по пять лет — Прим. Ред.).

Но, если верить приложению, то годы все-равно в итоге возьмут свое. Седина украсит шевелюру певицы, а ее лицо с возрастом потеряет четкие контуры.

Максим Галкин

43-летний телеведущий и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в молодости, по версии программы, был настоящим красавчиком. Но с возрастом его щеки могут обвиснуть, вокруг рта образуется широкие носогубные складки, а очки, которые делали «молодого» Галкина стильным, в «старости» добавят лишних годов.

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров, которому сейчас 52 года, лет эдак через 20 рискует превратиться в Оле-Лукойе. Помните этого доброго старичка-волшебника из сказки Андерсена? Ну, одно лицо же!

Николай Басков

А вот так Face App «поработал» над внешностью исполнителя Николая Баскова. Если в молодости певец похож на Кена, то в старости превратился в типичного старичка с заостренными носом, потерявшими контур губами и посеребренными волосами.

Ольга Бузова

Певицу Ольгу Бузову приложение представляет в молодости типичной кореянкой. Причем невероятно красивой! Большие глаза, четкие брови и скулы. К «старости» от корейской внешности у Бузовой не остается и следа. Ее лицо, шею и грудь покрыла мелкая паутина морщин, но, если честно, Оля — симпатичная бабушка.

Анастасия Волочкова

Между «молодой» и 43-летней балериной Анастасией Волочковой практически нет никакой разницы. Хорошо сохранилась! Но к старости Face App не оставляет шансов на красоту даже Волочковой, которая является приверженцем здорового образа жизни. Насте морщины явно не к лицу.

Ксения Собчак

В случае с 37-летней телеведущей Ксенией Собчак впору устраивать конкурс «Найти пять отличий». Если честно разница между «молодой», реальной и «старой» Ксенией Анатольевной практически не заметна. Может Собчак покажет нам всем, как стареть красиво?