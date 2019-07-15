Звездные истории Опубликованы новые картинки с мультяшками к «Игре престолов»
Звездные истории

Опубликованы новые картинки с мультяшками к «Игре престолов»

Мария Горская

Знаменитую серию «Игра мультфильмов» от художника из Сыктывкара уже оценили Андрей Малахов, Тимур Родригес и Василий Уткин.

25-летний сотрудник Юношеской библиотеки Республики Коми Прокопий Уляшов в мае этого года внезапно стал знаменитостью. Герои советских мультиков, которых он «скрестил» с персонажами сериала «Игра престолов» и выложил в Сеть, своей простотой и гениальностью удивили многих. Даже многие российские звезды, увидев их, не удержались и поспешили поделиться этим шедевром со своими подписчиками.

Репост картинок серии «Игра мультфильмов» со страницы Прокопия делали шоумен Тимур Родригес, телеведущий Андрей Малахов, спортивный комментатор Василий Уткин и другие любители культового сериала канала HBO. Немало ценителей тонкого юмора подписалось на его страницы в соцсетях, дабы не упустить новых творений мастера.

И он продолжает творить. Предлагаем вам посмотреть вторую и третью серию его «Игры мультфильмов», о которой мы начали рассказывать в мае текущего года. Под каждой картинкой есть комментарий автора.

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Берик и Торос — волк и пёс. Фото: instagram.com/prokky93

«Владыка Света в помощь! Знаменитая парочка из чудесного мультфильма «Жил-был Пёс» превратилась в героев Братства без знамён: Берика Дондарриона и Тороса из Мира».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Кхал Дрого — лев Бонифаций. Фото: instagram.com/prokky93

«Казалось бы, Бонифаций — добряк и любимец детей, но всё-таки он лев и в гневе бывает страшен. Прямо как предводитель дотракийцев Кхал Дрого».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Бран, Ходор, Оша и Рикон — герои мультика «Маугли». Фото: instagram.com/prokky93

«Ещё одно идеальное попадание, предложенное в комментариях. Балу стал Ходором с малышом Браном Старком-Маугли на спине. А сопровождают парочку волчонок Рикон и Багира-Оша».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Эурон Грейджой — просто Бармалей. Фото: instagram.com/prokky93

«… И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только ночь в покоях королевы». Бармалей — идеальный Эурон Грейджой. Кстати, это пока единственный герой в серии, созданный не на «Союзмультфильме», а на студии «Киевнаучфильм».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Серый Червь и Миссандея. Фото: instagram.com/prokky93

«Удав отлично справляется с ролью безупречного Серого Червя (хотя бы за счёт формы тела), а роль его возлюбленной Миссандеи играет Мартышка».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Томмен Баратеон и Его Воробейшество. Фото: instagram.com/prokky93

«Малыш Томмен, неожиданно для себя ставший королём, очень быстро попал под влияние разных сомнительных личностей, в том числе Его Воробейшества. Прямо как Котёнок Гав во всем беспрекословно следовал примеру уличного Кота».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Серсея и Джейме Ланнистеры — трубадур и принцесса. Фото: instagram.com/prokky93

«Одно из наиболее частых предложений в комментариях — сделать из Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» Серсею и Джейме Ланнистеров. Как тут отказать, тем более, что аналогия напрашивается сама собой и, по правде говоря, должна была войти ещё в первую часть, но не вошла по определённым причинам. Железный трон стилизован под «карточную» тематику из мультфильм».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Тормунд, Игритт и Манс Наездник. Фото: instagram.com/prokky93

«В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство. Действительно, космические путешественники Алиса Селезнёва, Профессор Селезнёв и Зелёный очень напоминают знаменитых северных скитальцев Игритт, Манса Налётчика и Тормунда. И не страшно, что из скафандров им пришлось переодеться в меха и шкуры».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Кейтилин и Нед Старки — родители Дяди Федора. Фото: instagram.com/prokky93

«Спокойный и рассудительный Папа и любящая, но весьма боевая Мама из мультфильма «Трое из Простоквашино» — неплохие претенденты на роль Кейтилин и Неда Старков».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Теон Грейджой — Ослик Иа. Фото: instagram.com/prokky93

«Немного чёрного юмора. После потери одной важной части тела и Ослик Иа и Теон Грейджой были надолго выбиты из колеи. Правда, у Ослика всё закончилось более благополучно».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Петир Бейлиш — почтальон Печкин. Фото: instagram.com/prokky93

«Печкин — настоящая тёмная лошадка во вселенной «Простоквашино», особенно в самых первых сериях. Вроде бы посылку принёс, а вроде и не отдаёт. Вот так же и Петир Бейлиш расчётливо дёргал за ниточки, а многие фанаты упорно желали его видеть на Железном троне в финале сериала. Но не срослось. Ну и внешность, конечно же, весьма подходящая!»

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Оберин Мартелл — попугай Кеша. Фото: instagram.com/prokky93

«И Попугай Кеша, и Оберин Мартелл — оба самовлюблённые и любят болтать, и обоих эта болтовня довела до печального исхода».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Давос Сиворт — капитан Врунгель. Фото: instagram.com/prokky93

«Луковый рыцарь Давос Сиворт подобно Капитану Врунгелю избороздил немало морей и из всех переделок выходил сухим».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Мелиссандра — Дюдюка Барбидокская. Фото: instagram.com/prokky93

«Обладающая магическими способностями и неравнодушная к красному цвету героиня мультфильмов «Подарок для Слона»и «Клад» Дюдюка Барбидокская — хороший претендент на роль Красной жрицы Мелиссандры».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Бриенна Тарт — Фрекен Бок. Фото: instagram.com/prokky93

«Однозначно самая боевая и волевая женщина всея «Союзмультфильма» Фрекен Бок отлично подходит на роль Бриенны Тарт. Единственное отличие — Фрекен Бок была более неравнодушна к рыжим мужчинам в самом расцвете сил».

Игра мультфильмов - герои "Игры престолов" в советских мультиках
Вун-Вун — Громозека. Фото: instagram.com/prokky93

«В компанию к другим персонажам «Тайны третьей планеты» из второй части картинок добавляется великан Громозека, превратившийся в одичалого великана Вун Вуна».

«Союзмультфильм» пригласил его в гости

Фантазию молодого художника-самоучки оценили и в самом «Союзмультфильме» — в июне парень заглянул в Москву и побывал на старейшей студии мультипликационных фильмов нашей страны.

— Мы там пробыли почти целый день, посмотрели новые мультфильмы, пообщались с режиссёрами и аниматорами, посмотрели детский развлекательный и образовательный центр, побывали в музее кукол. Там работают очень приятные люди, — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

Приятные люди не только всё рассказали и показали гостю из Республики Коми, но и позволили ему погрузиться в процесс создания мультфильмов при помощи технологии motion capture, которая активно используется в Голливуде и позволяет внедрять в фильмы самых невероятных героев. Надев специальный черный костюм с белыми метками, Прокопий смог вжиться в роль средневекового воина (и даже поскакать на коне, отбиваясь от воображаемого дракона) и Крокодила Гены.

— Гена оказался сложнее для исполнения, потому что морфология у него совершенно не человеческая: длинные руки, короткие ноги, вытянутая морда. Всё это накладывает определенные ограничения и создаёт правила, по которым этого героя нужно играть. Но, думаю, я вполне неплохо справился с новой для себя задачей и даже получил похвалу мастеров за своё исполнение, — признался Прокопий.

Пять лет назад соединил «Гриффинов» с «Джентльменами удачи»

Очевидно, корифеям «Союзмультфильма» талантливый парнишка тоже понравился до такой степени, что ему даже предложили сотрудничать. Детали Уляшов пока не раскрывает, однако можно ожидать, что студия, работающая с 1936 года, сможет помочь ему развиваться как художнику и учиться сложной науке мультипликации.

«Игра мультфильмов», напомним, не первый проект сыктывкарца. Он уже давно рисует комиксы, а в 2014 году пробовал соединить героев популярных американских мультсериалов «Гриффины» и «Футурама» с популярными советскими фильмами, такими как «Джентльмены удачи». Что из этого получилось, вы можете увидеть на странице Прокопия Уляшова в Instagram — @prokky93. Возможно, дальше он продолжит работать в том же направлении.

— Пока что не могу сказать, что будет следующим, но однозначно творчество забрасывать не планирую, — пообещал он.

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"Игра Престолов"Прокопий Уляшовсериал «Игра престолов»сериалы

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Опубликованы новые картинки с мультяшками к «Игре престолов»
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