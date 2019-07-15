Опубликованы новые картинки с мультяшками к «Игре престолов»

Знаменитую серию «Игра мультфильмов» от художника из Сыктывкара уже оценили Андрей Малахов, Тимур Родригес и Василий Уткин.

25-летний сотрудник Юношеской библиотеки Республики Коми Прокопий Уляшов в мае этого года внезапно стал знаменитостью. Герои советских мультиков, которых он «скрестил» с персонажами сериала «Игра престолов» и выложил в Сеть, своей простотой и гениальностью удивили многих. Даже многие российские звезды, увидев их, не удержались и поспешили поделиться этим шедевром со своими подписчиками.

Репост картинок серии «Игра мультфильмов» со страницы Прокопия делали шоумен Тимур Родригес, телеведущий Андрей Малахов, спортивный комментатор Василий Уткин и другие любители культового сериала канала HBO. Немало ценителей тонкого юмора подписалось на его страницы в соцсетях, дабы не упустить новых творений мастера.

И он продолжает творить. Предлагаем вам посмотреть вторую и третью серию его «Игры мультфильмов», о которой мы начали рассказывать в мае текущего года. Под каждой картинкой есть комментарий автора.

«Владыка Света в помощь! Знаменитая парочка из чудесного мультфильма «Жил-был Пёс» превратилась в героев Братства без знамён: Берика Дондарриона и Тороса из Мира».

«Казалось бы, Бонифаций — добряк и любимец детей, но всё-таки он лев и в гневе бывает страшен. Прямо как предводитель дотракийцев Кхал Дрого».

«Ещё одно идеальное попадание, предложенное в комментариях. Балу стал Ходором с малышом Браном Старком-Маугли на спине. А сопровождают парочку волчонок Рикон и Багира-Оша».

«… И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только ночь в покоях королевы». Бармалей — идеальный Эурон Грейджой. Кстати, это пока единственный герой в серии, созданный не на «Союзмультфильме», а на студии «Киевнаучфильм».

«Удав отлично справляется с ролью безупречного Серого Червя (хотя бы за счёт формы тела), а роль его возлюбленной Миссандеи играет Мартышка».

«Малыш Томмен, неожиданно для себя ставший королём, очень быстро попал под влияние разных сомнительных личностей, в том числе Его Воробейшества. Прямо как Котёнок Гав во всем беспрекословно следовал примеру уличного Кота».

«Одно из наиболее частых предложений в комментариях — сделать из Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» Серсею и Джейме Ланнистеров. Как тут отказать, тем более, что аналогия напрашивается сама собой и, по правде говоря, должна была войти ещё в первую часть, но не вошла по определённым причинам. Железный трон стилизован под «карточную» тематику из мультфильм».

«В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство. Действительно, космические путешественники Алиса Селезнёва, Профессор Селезнёв и Зелёный очень напоминают знаменитых северных скитальцев Игритт, Манса Налётчика и Тормунда. И не страшно, что из скафандров им пришлось переодеться в меха и шкуры».

«Спокойный и рассудительный Папа и любящая, но весьма боевая Мама из мультфильма «Трое из Простоквашино» — неплохие претенденты на роль Кейтилин и Неда Старков».

«Немного чёрного юмора. После потери одной важной части тела и Ослик Иа и Теон Грейджой были надолго выбиты из колеи. Правда, у Ослика всё закончилось более благополучно».

«Печкин — настоящая тёмная лошадка во вселенной «Простоквашино», особенно в самых первых сериях. Вроде бы посылку принёс, а вроде и не отдаёт. Вот так же и Петир Бейлиш расчётливо дёргал за ниточки, а многие фанаты упорно желали его видеть на Железном троне в финале сериала. Но не срослось. Ну и внешность, конечно же, весьма подходящая!»

«И Попугай Кеша, и Оберин Мартелл — оба самовлюблённые и любят болтать, и обоих эта болтовня довела до печального исхода».

«Луковый рыцарь Давос Сиворт подобно Капитану Врунгелю избороздил немало морей и из всех переделок выходил сухим».

«Обладающая магическими способностями и неравнодушная к красному цвету героиня мультфильмов «Подарок для Слона»и «Клад» Дюдюка Барбидокская — хороший претендент на роль Красной жрицы Мелиссандры».

«Однозначно самая боевая и волевая женщина всея «Союзмультфильма» Фрекен Бок отлично подходит на роль Бриенны Тарт. Единственное отличие — Фрекен Бок была более неравнодушна к рыжим мужчинам в самом расцвете сил».

«В компанию к другим персонажам «Тайны третьей планеты» из второй части картинок добавляется великан Громозека, превратившийся в одичалого великана Вун Вуна».

«Союзмультфильм» пригласил его в гости

Фантазию молодого художника-самоучки оценили и в самом «Союзмультфильме» — в июне парень заглянул в Москву и побывал на старейшей студии мультипликационных фильмов нашей страны.

— Мы там пробыли почти целый день, посмотрели новые мультфильмы, пообщались с режиссёрами и аниматорами, посмотрели детский развлекательный и образовательный центр, побывали в музее кукол. Там работают очень приятные люди, — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

Приятные люди не только всё рассказали и показали гостю из Республики Коми, но и позволили ему погрузиться в процесс создания мультфильмов при помощи технологии motion capture, которая активно используется в Голливуде и позволяет внедрять в фильмы самых невероятных героев. Надев специальный черный костюм с белыми метками, Прокопий смог вжиться в роль средневекового воина (и даже поскакать на коне, отбиваясь от воображаемого дракона) и Крокодила Гены.

— Гена оказался сложнее для исполнения, потому что морфология у него совершенно не человеческая: длинные руки, короткие ноги, вытянутая морда. Всё это накладывает определенные ограничения и создаёт правила, по которым этого героя нужно играть. Но, думаю, я вполне неплохо справился с новой для себя задачей и даже получил похвалу мастеров за своё исполнение, — признался Прокопий.

Пять лет назад соединил «Гриффинов» с «Джентльменами удачи»

Очевидно, корифеям «Союзмультфильма» талантливый парнишка тоже понравился до такой степени, что ему даже предложили сотрудничать. Детали Уляшов пока не раскрывает, однако можно ожидать, что студия, работающая с 1936 года, сможет помочь ему развиваться как художнику и учиться сложной науке мультипликации.

«Игра мультфильмов», напомним, не первый проект сыктывкарца. Он уже давно рисует комиксы, а в 2014 году пробовал соединить героев популярных американских мультсериалов «Гриффины» и «Футурама» с популярными советскими фильмами, такими как «Джентльмены удачи». Что из этого получилось, вы можете увидеть на странице Прокопия Уляшова в Instagram — @prokky93. Возможно, дальше он продолжит работать в том же направлении.

— Пока что не могу сказать, что будет следующим, но однозначно творчество забрасывать не планирую, — пообещал он.