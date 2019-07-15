«Приемный сын» Аллы Пугачевой поменял фамилию

Мальчика усыновили, осенью он пойдет в первый класс.

В этом году рыжеволосый Женька (очень уж похожий на Аллу Борисовну) идет в первый класс. Именно поэтому Алла Борисовна Пугачева решила защитить 7-летнего мальчугана от излишнего внимания посторонних людей. Внучатого племянника певицы Женьку Пугачева усыновила семья, которая последние несколько лет воспитывала мальчика. Алла Пугачева своих в беде не бросает — история Женьки тому подтверждение.

Старшая сестра

Алла Пугачева старше своего единственного брата Евгения всего лишь на год. Но именно она после смерти родителей стала главой семьи и всегда помогала любимому брату. Евгений Пугачев умер восемь лет назад, ему был всего 61 год. Когда Евгений Борисович болел, Алла Борисовна устраивала его в хорошую больницу, оплачивала лечение. Но после инфаркта его сердце не выдержало, и даже светила столичной медицины оказались бессильны.

Еще при жизни брата Алла Борисовна помогала спасать его младшего сына Влада от наркотической зависимости. После смерти отца племянник певицы продолжил куролесить. Вскоре в клинике, где мужчина боролся с наркозависимостью, он познакомился с Викторией Фадеевой. Избранница Влада Пугачева на тот момент была уже дважды судима — за угон автомобиля и грабеж. Влад и Виктория поженились. Семь лет назад у них родился сынишка Женя, но родители малыша так и не взялись за ум. Алла Борисовна обеспечивала внучатого племянника, передавала вещи и продукты. Поначалу певица и не подозревала, что родители мальчика употребляют запрещенные вещества.

Когда Владу Пугачеву было 29, он сделал себе неудачный укол — попал иглой в нерв, из-за чего у него отказали ноги. Алла Борисовна отправила его на лечение в одну из лучших клиник Израиля. Пока там парня возвращали к жизни, его жена оказалась в больнице после приема очередной дозы — впала в кому.

Влад решил, что на время его реабилитации сын будет жить у Аллы Борисовны. Четыре года назад певица оформила опекунство над Женей Пугачевым, иначе ребенок мог оказаться в приюте. Женю даже стали называть «приемным сыном Пугачевой».

Новая жизнь

Мальчик жил в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина и очень привязался к своей няне. Эта женщина — супруга помощника Аллы Борисовны. Взрослые, в свою очередь, тоже прикипели душой и полюбили мальчика. Женька стал называть няню мамой, а ее мужа — папой. В семье, к которой привязался Женя, дети есть, но они уже выросли и стали самостоятельными. Поэтому эти люди были счастливы воспитывать Женю. Алла Борисовна продолжала быть опекуном малыша, на выходные и праздники Женю привозили к тете в гости.

Тем временем Виктория Фадеева получала гонорары за интервью о Жене, а Влад после развода с ней устраивал личную жизнь. Недавно мужчина второй раз женился, но так и не устроился на работу и судьбой сына особо не интересовался. А ведь Алла Пугачева подарила Владу квартиру, в которой он и живет с новоиспеченной женой.

Так как мальчику в сентябре идти в школу, его новые родители решили усыновить ребенка, чтобы у Жени была новая фамилия и никто не вспоминал его не слишком счастливое прошлое.

Процесс усыновления уже завершен. Адвокат Пугачевой Марина Мурашова сообщила, что певица намерена прекратить поток информации о ребенке в прессе. Это будет просто незаконно, ведь существует тайна усыновления. А у Женьки все хорошо. К первому классу все готово, он набирается сил перед учебным годом.