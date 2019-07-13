Решетова и компания: шесть звезд, которые скоро станут мамами

Бэби-бум продолжается и в российском шоу-бизнесе, и в Голливуде.

В 2018 году в шоу-бизнес пришел самый настоящий бэби-бум! Мамами стали телеведущая Лера Кудрявцева, певицы Нюша, Рита Дакота, Ханна, Светлана Лобода, актриса Ева Лонгория и многие другие. В 2019-м звезды продолжили радовать поклонников пополнениями в семьях: герцогиня Меган Маркл родила наследника Арчи принцу Гарри, светская львица Ким Кардашян и рэпер Канье Уэстом стали родителями в четвертый раз!

Портал Teleprogramma.pro вспомнил знаменитостей, которые только готовятся встретить аиста.

Анастасия Решетова и Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые станет мамой. Она активно делиться со своими подписчиками в Instagram подробностями интересного положения. Настя рассекретила беременность 5 июня 2019 года — опубликовала фотографию с округлившимся животиком. Отцом малыша является рэпер Тимати.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

В семье журналистки Маргариты Симоньян и кинорежиссера Тиграна Кеосанян тоже ожидается прибавление. Пара не скрывает беременность, но и не распространяется о подробностях. На вопрос корреспондента портала Teleprogramma.pro Екатерины Нестеренко о поле малыша Тигран Эдмондович ответила так: «Я уже 29 лет не говорю о личной жизни. С того момента, как появились первые журналисты, пишущие про шоу-бизнес. И сейчас не буду».

Это будет третий совместный ребенок пары: они воспитывают пятилетнюю дочь Марьяну и четырехлетнего сына Баграта. Родить третьего малыша Маргарита решилась в 39 лет.

Кира Найтли и Джеймс Райтон

Актриса и музыкант ожидают появление второго малыша (Найтли и Райтон воспитывают дочь Иди — Прим. Ред.) . Кира не комментировала многочисленные слухи о своей беременности. Вместо этого 2 июня 2019 года она вместе с мужем появилась на коктейле Chanel в Париже. Шикарное платье подчеркнуло округлившиеся формы артистки.

Бывшая подружка Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева

В конце мая 2019 года стало известно о беременности Татьяны Гудзевой — бывшей подружки исполнителя Прохора Шаляпина. Он бросил девушку ради пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Татьяна уверена, что отцом малыша является Прохор, а он отрицает. Шаляпин уже год состоит в отношениях с Виталиной: по срокам не сходится, так как на момент расставания Таня не была беременна.

Екатерина Архарова и Артем Илясов

Бывшая жена Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова тоже в интересном положении. Она ждет малыша от нынешнего супруга — управляющего рестораном Артема Илясова. Архаровой 44 года и ребенок будет для нее первым. Он появится на свет в Италии, которую так любит актриса.

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Известный российский режиссер Валерия Гай Германика станет мамой в третий раз. По слухам, отцом малыша является бизнесмен Денис Молчанов. Пара появилась вместе на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Якобы влюбленные уже тайно поженились в Новокузнецке. Валерия воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Октавию и трехлетнюю Северину.