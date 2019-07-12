Директор Шатунова: «Вторую операцию выдумала «желтая пресса»

Представитель певца рассказал Teleprogramma.pro о его состоянии и о том, почему не нужно верить Андрею Разину.

Многочисленных фанатов певца Юрия Шатунова на минувшей неделе очень расстроила новость о том, что любимый артист госпитализирован и перенес операцию. «Доработал концерт на обезболивающих», «срочная операция», «консилиум врачей» — эти фразы из газет действительно пугали и намекали на серьезность ситуации. Масла в огонь подлил и небезызвестный продюсер Андрей Разин, который на своей странице в Instagram объявил о том, что вопрос здоровья Шатунова взяла под свой личный контроль министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В пятницу со ссылкой на всё того же Разина СМИ сообщили, что Юрию предстоит пережить еще одну операцию. Чтобы узнать более точную информацию, портал Teleprogramma.pro связался с Аркадием Кудряшовым — директором Шатунова. И оказалось, что о второй операции тот ничего не слышал.

Шатунова выпишут на следующей неделе

По словам Аркадия, причиной неприятностей стало то, что их команда решила изменить своему правилу не ездить на гастроли в летние месяцы.

— Обычно летом мы не работаем, потому что очень жарко. Но решили в этом году попробовать и организовали тур, что стало большой ошибкой. На улице стояла жара, в помещениях работали кондиционеры, именно они и стали причиной этой простуды с осложнениями. Шатунов не стал подводить своих поклонников и доработал все концерты. Пил ибупрофен и выходил на сцену.

По завершении тура Юра вернулся в Москву, перенес лишь одну операцию и сейчас восстанавливается после нее. Ему делают промывания, уколы, он получает необходимый в таких случаях уход. Обычно после операции должна пройти как минимум неделя, и уже известно, что на следующей неделе его выпишут из больницы.

Кудряшов признался, что из всего случившегося они сделали нужные выводы и больше никаких летних концертов не будет.

— Летом надо проводить время в отпусках со своими семьями, а не ездить на гастроли, — сказал он.

Согласно графику на сайте www.shatunov.com, cледующий концерт певца пройдет 10 октября в городе Псков, затем послушать любимые песни своей юности и новые композиции в исполнении Юрия Шатунова смогут жители Великого Новгорода и Петрозаводска.

Разин верит всему, что пишет желтая пресса

В беседе с нашим корреспондентом Кудряшов посетовал на то, что после госпитализации Шатунова многие журналисты придумывали новости буквально на ходу и тиражировали слухи из желтой прессы вместо того, чтобы узнавать ее из официальных источников. Точно так же поступал, по его мнению, продюсер Андрей Разин, который не работает с Юрием аж с 1992 года. Тогда, 27 лет назад, Шатунов и Разин заключили соглашение, согласно которому бренд «Ласковый май» остался у Разина, а Юрий отправился в свободное плавание.

— Сейчас они находятся в хороших дружеских отношениях, но к творчеству Шатунова Разин с 1992 года не имеет отношения. Об этом, кстати, можно прочитать в официальной биографии Юрия на официальном сайте. Не в «Википедии», где информацию могут править все, кому не лень, а на сайте www.shatunov.com. Эта биография подтверждена документами, и я на ее составление потратил три месяца. Поднял все архивы, нашел все документы, по датам. Так что это самая точная биография.

Несмотря на то, что Разин не является представителем Шатунова, именно к нему, так сказать, по старой памяти, часто обращаются за комментариями представители СМИ. И он, вероятно, делится с ними тем, что вычитал в других газетах, хотя порой это всего лишь слухи.

Так, к примеру, с его подачи все узнали, что глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова якобы лично контролирует ситуацию с Шатуновым. «Чтобы не было как с Началовой», — писали многие издания, черпающие новости со страницы Разина в Instagram. Кудряшов же утверждает, что министр к этому делу не причастна, а Разин или сам это придумал ради пиара, или вычитал в желтой прессе.

— Его можно понять. Он стал блогером, подсел на эту иглу. Что он ни напишет – все это публикуют. Ему это нравится. Сам Шатунов не занимается пиаром, это все наверняка поняли. Когда он заболел и его прооперировали, я ответил на все вопросы о том, как это случилось. И всё, никаких инфоповодов из пальца высасывать, как это делали Алибасовы, мы не собираемся.

Таролог: «Вижу, что Шатунов будет долгожителем»

Портал Teleprogramma.pro желает Юрию Шатунову скорейшего выздоровления и сил для творчества. А о том, не грозят ли ему в ближайшем будущем новые неприятности со здоровьем, мы решили спросить таролога Марианну Абравитову.

— В этот раз все обошлось. Но кармически по судьбе у него выходит целая серия проблем со здоровьем, причем довольно предсказуемых. Ему следует более внимательно следить за своим здоровьем и прислушиваться к сигналам организма. Если что-то заболит, лучше сразу отправляться к врачу и обследоваться.

Мужчины в этом возрасте крайне хрупкие. Если что-то сделать не так и не вовремя, то дорожка поведет не к выздоровлению, а к новым проблемам. В целом я вижу, что он будет долгожителем. По картам и по судьбе у него есть некие развилки, на которых линию жизни можно продлить благодаря правильному лечению. Минуя определенные рубежи, он идет дальше по жизни, наслаждаясь своей работой.

Главное пожелание Юрию: быть внимательным к себе. Он должен просто запомнить, что любой сигнал своего организма нужно сразу воспринимать всерьез и тогда все у него будет отлично.