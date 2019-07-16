Как сложилась судьба самых популярных актеров-близнецов

Они очень похожи друг на друга, - иногда это помогает прославиться, а иногда, наоборот, мешает. Одинаковые звезды – что может быть интереснее?

Близнецы – это уже само по себе привлекает внимание. А когда они делят одну судьбу на двоих, ведя жизнь под прицелом камер, — это вдвойне интереснее.

Татьяна и Елена Зайцевы – «звезды 90-х» теперь защищают бездомных собак

Эти две симпатичные улыбчивые блондинки стали часто появляться на экранах телевизоров в 1996 году. Тогда Татьяна и Елена Зайцевы прославились автобиографичной песней «Сестра», которую исполняли дуэтом. С детства они были неразличимы внешне. Более того: сестры всегда утверждали, что у них «одна душа на двоих», что они чувствуют друг друга на расстоянии и очень близки духовно.

Петь девочки начали еще в детстве – еще бы, ведь их мама была оперной певицей! Но особого успеха поодиночке им достичь не удалось. Тогда Татьяна и Елена решили создать дуэт – взяв за образец американский дуэт «Сестры Роуз». Их песня «Сестра» — о переживаниях двух сестер, живущих в разных странах, — быстро стала хитом. За ней последовали и другие песни. Зайцевы выпустили альбом, получили премию «Овация»…

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А потом они уехали в США – подписали 5-летний контракт на выступления в стране. Они пели на английском языке в сопровождении балета в несколько десятков человек и пользовались популярностью в 2000-х. Ничего удивительного: продюсером сестричек стал сам Чак Норрис, бизнес-партнер мужа Татьяны Зайцевой.

Потом Зайцевы вернулись в Россию, но о прежней популярности пришлось забыть. Теперь они изредка поют на частных вечеринках и активно занимаются устройством бездомных собак, организовывая питомники.

Джеймс и Оливер Фелпсы – рыжие близнецы из «Гарри Поттера»

Обыкновенные рыжеволосые мальчишки из британской глубинки, похожие, как две капли воды, возможно, так и жили бы в неизвестности. Вот только их мама однажды узнала о кастинге близнецов для съемок в фильме о Гарри Поттере. Двум «рыжикам», смущенным всеобщим вниманием, пришлось преодолеть конкуренцию в сотни пар близнецов. Они победили – и стали знаменитостями!

Киноэпопея о мальчике-волшебнике принесла Джеймсу и Оливеру Фелпсам всемирную славу, хотя у них там не главные роли. Они похожи до изумления. Единственное, что есть у младшего, Оливера, и нет у старшего (на 13 минут!), Джеймса, — это крошечная родинка на шее.

Татьяна и Ольга Арнтгольц – разные характеры, одинаковая жизнь

Татьяна Арнтгольц старше своей сестры Ольги на целых 20 минут. Может быть, именно поэтому у нее более «пробивной», общительный и веселый характер. А Ольга – более задумчивая и серьезная. Впрочем, разные характеры не мешают сестричкам оставаться задушевными подружками и востребованными актрисами. Татьяну чаще приглашают сниматься в сериалах, а Ольге больше подходят роли в полнометражных картинах.

А ведь поначалу им отказали сразу в нескольких театральных вузах – мол, в одинаковых актрисах не нуждаются. И только театральный институт имени Щепкина проявил гостеприимство, принеся девушкам удачу: их буквально с первого курса начали довольно активно снимать. И популярность сестер не идет на спад – они отлично вписываются в требования современного кинематографа и потому нарасхват у режиссеров.

Константин и Борис Бурдаевы – «Братья Грим» — прославились песней «Ресницы»

В 2005 году из «каждого утюга» доносилась новая песня – «Хлопай ресницами и взлетай», которую исполняли два отчаянно рыжих и совершенно одинаковых парня, Константин и Борис Бурдаевы, называвшие себя группой «Братья Грим». Надо сказать, они целых 5 лет добивались популярности, и только эта песня привлекла, наконец, внимание к колоритным и талантливым ребятам. Благодаря «Ресницам» Костя и Борис стали настоящими звездами.

Однако продержались на вершине «Братья Грим» недолго: уже в 2009 году они заявили о «бессрочном отпуске» и перестали появляться вместе, начав реализовывать самостоятельные проекты, — может быть, устали друг от друга? Как бы там ни было, а «Ресницы» так и остались самой яркой их композицией.

Мэри- Кейт и Эшли Олсен – богатые, дружные и знаменитые

Эти симпатичные девчонки появились на свет явно под счастливой звездой, — несмотря на то, что их день рождения приходится на пятницу, 13 июня 1986 года. Впервые очаровательных пухлые девчушки появились на экранах, когда им было всего 9 месяцев, — снялись в популярном американском сериале.

Девочки подрастали, их очарование становилось все ярче, и родители решили не теряться и ковать железо, пока горячо. Мэри-Кейт и Эшли Олсен очень много снимались в кино, затем основали собственный модный бренд, сами шили и продавали одежду… Словом, работали не покладая рук. Сегодня у сестричек – целая бизнес-империя. Они умудрились не только достичь успехов, выйдя из возраста очаровательных девочек-подростков, но и сохранить очень близкие отношения, не перессориться из-за доходов или мужчин.

Несмотря на проблемы (У Эшли в 2015 году выявили неизлечимую болезнь – клещевой боррелиоз, а Мэри-Кейт сделала неудачную пластику), сестры, надо думать, довольны своей жизнью. Во всяком случае, они всегда становятся друг для друга опорой, если возникает такая необходимость.

Полина и Ксения Кутеповы

Эти рыжеволосые девушки вот уже много лет остаются преданы Мастерской Петра Фоменко — сцену этого театра они не собираются менять ни на какую другую. Любители-театралы знают Полину и Ксению Кутеповых очень хорошо, на многие спектакли приходят именно для того, чтобы их увидеть.

А вот кинозрителям «солнечные фоменки», как их называют, знакомы меньше. Девушки очень разборчиво подходят к выбору фильмов, в которые их приглашают. В сериалах и рекламе они и вовсе не снимаются. Зато каждый фильм с участием любой из сестер Кутеповых становится заметным: «Орел и решка», «Штрафбат», «Пелагия и белый бульдог», «Белая гвардия», «Нашла коса на камень» и другие.

А вы тоже заметили, что многие знаменитые близнецы – рыжие? В этом что-то есть… В любом случае, наблюдать за жизнью известных близнецов очень интересно.