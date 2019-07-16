Звездные истории Как сложилась судьба самых популярных актеров-близнецов
Звездные истории

Как сложилась судьба самых популярных актеров-близнецов

Ольга Моисеева

Они очень похожи друг на друга, - иногда это помогает прославиться, а иногда, наоборот, мешает. Одинаковые звезды – что может быть интереснее? 

Близнецы – это уже само по себе привлекает внимание. А когда они делят одну судьбу на двоих, ведя жизнь под прицелом камер, — это вдвойне интереснее. 

Татьяна и Елена Зайцевы – «звезды 90-х» теперь защищают бездомных собак 

Сестры Зайцевы. Фото
Сестры Зайцевы. Фото: Wikipedia.

Эти две симпатичные улыбчивые блондинки стали часто появляться на экранах телевизоров в 1996 году. Тогда Татьяна и Елена Зайцевы прославились автобиографичной песней «Сестра», которую исполняли дуэтом. С детства они были неразличимы внешне. Более того: сестры всегда утверждали, что у них «одна душа на двоих», что они чувствуют друг друга на расстоянии и очень близки духовно. 

Петь девочки начали еще в детстве – еще бы, ведь их мама была оперной певицей! Но особого успеха поодиночке им достичь не удалось. Тогда Татьяна и Елена решили создать дуэт – взяв за образец американский дуэт «Сестры Роуз». Их песня «Сестра» — о переживаниях двух сестер, живущих в разных странах, — быстро стала хитом. За ней последовали и другие песни. Зайцевы выпустили альбом, получили премию «Овация»… 

А потом они уехали в США – подписали 5-летний контракт на выступления в стране. Они пели на английском языке в сопровождении балета в несколько десятков человек и пользовались популярностью в 2000-х. Ничего удивительного: продюсером сестричек стал сам Чак Норрис, бизнес-партнер мужа Татьяны Зайцевой. 

Потом Зайцевы вернулись в Россию, но о прежней популярности пришлось забыть. Теперь они изредка поют на частных вечеринках и активно занимаются устройством бездомных собак, организовывая питомники. 

Джеймс и Оливер Фелпсы – рыжие близнецы из «Гарри Поттера» 

                                                               Джеймс и Оливер Фелпсы    Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005 г.                                                 Джеймс и Оливер Фелпсы    Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005 г.
Джеймс и Оливер Фелпсы    Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005 г.

Обыкновенные рыжеволосые мальчишки из британской глубинки, похожие, как две капли воды, возможно, так и жили бы в неизвестности. Вот только их мама однажды узнала о кастинге близнецов для съемок в фильме о Гарри Поттере. Двум «рыжикам», смущенным всеобщим вниманием, пришлось преодолеть конкуренцию в сотни пар близнецов. Они победили – и стали знаменитостями! 

Киноэпопея о мальчике-волшебнике принесла Джеймсу и Оливеру Фелпсам всемирную славу, хотя у них там не главные роли. Они похожи до изумления. Единственное, что есть у младшего, Оливера, и нет у старшего (на 13 минут!), Джеймса, — это крошечная родинка на шее. 

Татьяна и Ольга Арнтгольц – разные характеры, одинаковая жизнь

Ольга Арнтгольц. Кадр из сериала «Родственные связи», 2018 г. Татьяна Арнтгольц. Кадр из сериала «Двойная жизнь», 2008 г.
Ольга Арнтгольц. Кадр из сериала «Родственные связи», 2018 г. Татьяна Арнтгольц. Кадр из сериала          «Двойная жизнь», 2008 г.

Татьяна Арнтгольц старше своей сестры Ольги на целых 20 минут. Может быть, именно поэтому у нее более «пробивной», общительный и веселый характер. А Ольга – более задумчивая и серьезная. Впрочем, разные характеры не мешают сестричкам оставаться задушевными подружками и востребованными актрисами. Татьяну чаще приглашают сниматься в сериалах, а Ольге больше подходят роли в полнометражных картинах. 

А ведь поначалу им отказали сразу в нескольких театральных вузах – мол, в одинаковых актрисах не нуждаются. И только театральный институт имени Щепкина проявил гостеприимство, принеся девушкам удачу: их буквально с первого курса начали довольно активно снимать. И популярность сестер не идет на спад – они отлично вписываются в требования современного кинематографа и потому нарасхват у режиссеров. 

Константин и Борис Бурдаевы – «Братья Грим» — прославились песней «Ресницы» 

Группа «Братья Грим». Фото
Группа «Братья Грим». Фото:  Wikipedia. 

В 2005 году из «каждого утюга» доносилась новая песня – «Хлопай ресницами и взлетай», которую исполняли два отчаянно рыжих и совершенно одинаковых парня, Константин и Борис Бурдаевы, называвшие себя группой «Братья Грим». Надо сказать, они целых 5 лет добивались популярности, и только эта песня привлекла, наконец, внимание к колоритным и талантливым ребятам. Благодаря «Ресницам» Костя и Борис стали настоящими звездами.

Однако продержались на вершине «Братья Грим» недолго: уже в 2009 году они заявили о «бессрочном отпуске» и перестали появляться вместе, начав реализовывать самостоятельные проекты, — может быть, устали друг от друга? Как бы там ни было, а «Ресницы» так и остались самой яркой их композицией. 

Мэри-Кейт и Эшли Олсен – богатые, дружные и знаменитые 

Кадр из фильма «Паспорт в Париж», 1999 г. 
Кадр из фильма «Паспорт в Париж», 1999 г.

Эти симпатичные девчонки появились на свет явно под счастливой звездой, — несмотря на то, что их день рождения приходится на пятницу, 13 июня 1986 года. Впервые очаровательных пухлые девчушки появились на экранах, когда им было всего 9 месяцев, — снялись в популярном американском сериале.  

Девочки подрастали, их очарование становилось все ярче, и родители решили не теряться и ковать железо, пока горячо. Мэри-Кейт и Эшли Олсен очень много снимались в кино, затем основали собственный модный бренд, сами шили и продавали одежду… Словом, работали не покладая рук. Сегодня у сестричек – целая бизнес-империя. Они умудрились не только достичь успехов, выйдя из возраста очаровательных девочек-подростков, но и сохранить очень близкие отношения, не перессориться из-за доходов или мужчин.  

Несмотря на проблемы (У Эшли в 2015 году выявили неизлечимую болезнь – клещевой боррелиоз, а Мэри-Кейт сделала неудачную пластику), сестры, надо думать, довольны своей жизнью. Во всяком случае, они всегда становятся друг для друга опорой, если возникает такая необходимость. 

Полина и Ксения Кутеповы 

Ксения Кутепова. Кадр из фильма «Путешествие с домашними животными», 2007 г.Полина Кутепова. Кадр из фильма «Настя», 1993 г.
Ксения Кутепова. Кадр из фильма «Путешествие с домашними животными», 2007 г.Полина Кутепова.      Кадр из фильма «Настя», 1993 г.

Эти рыжеволосые девушки вот уже много лет остаются преданы Мастерской Петра Фоменко — сцену этого театра они не собираются менять ни на какую другую. Любители-театралы знают Полину и Ксению Кутеповых очень хорошо, на многие спектакли приходят именно для того, чтобы их увидеть. 

А вот кинозрителям «солнечные фоменки», как их называют, знакомы меньше. Девушки очень разборчиво подходят к выбору фильмов, в которые их приглашают. В сериалах и рекламе они и вовсе не снимаются. Зато каждый фильм с участием любой из сестер Кутеповых становится заметным: «Орел и решка», «Штрафбат», «Пелагия и белый бульдог», «Белая гвардия», «Нашла коса на камень» и другие. 

А вы тоже заметили, что многие знаменитые близнецы – рыжие? В этом что-то есть… В любом случае, наблюдать за жизнью известных близнецов очень интересно. 

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Полина и Ксения КутеповыТатьяна и Елена ЗайцевыТатьяна и Ольга Арнтгольц

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