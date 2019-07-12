Анастасия Волочкова: «Мне некогда читать негатив в Инстаграме»

Балерина объяснила порталу Teleprogramma.pro, зачем посоветовала хейтерам вымыть пол в подъезде.

Звезды часто сталкиваются с хамством в социальных сетях. Известная балерина Анастасия Волочкова давно нашла способ бороться с хейтерами — она закрыла комментарии к своим постам в Instagram. Но даже это не всегда помогает, поэтому балерина недавно дала совет хейтерам: мыть полы и посадить хотя бы одно дерево. Зачем? Об этом Анастасия Волочкова рассказала корреспондентам портала Teleprogramma.pro.

«Это был комментарий для СМИ»

Балерина призналась, что пост в Instagram — это ответ для СМИ. Оказалось, что к Волочковой обратились представители газеты и она ответила публично:

— Никакой негативной ситуации в последнее время не было. К нам обратились представители одной газеты и попросили прокомментировать ситуацию с хейтерами: нужно ли негативные комментарии в социальных сетях автоматически блокировать? Я разместила свой комментарий в виде поста, — призналась Волочкова.

«Репетирую по 10 часов в сутки»

Балерина рассказала и о своем способе борьбы с негативом. Во-первых, она старается не читать то, что может ее расстроить. Поэтому и комментарии в Instagram у нее закрыты. Во-вторых, если есть чем себя занять, то необходимость искать о себе информацию пропадает.

— Все мои мысли и чаяния заняты премьерой 21 июля (Анастасия готовится к премьере «Балерина в Зазеркалье цирка», которая состоится в зале «Мир». — Прим. ред.). Я по 10 часов провожу в зале, занимаюсь, репетирую. Постоянная занятость — это лекарство от негатива и в свой адрес, и в адрес других людей. Кто трудится, тому некогда этим заниматься.

И еще один секрет заключается в том, что мне неинтересно мнение чужих людей, особенно тех, кого я не знаю лично. Я занимаюсь своим любимым делом и мне некогда искать негативные комментарии и статьи о себе в интернете», — рассказала балерина.

Напомним, недавно Волочкова посоветовала хейтерам занять себя чем-то полезным, вместо того, чтобы критиковать других. В качестве альтернативы Настя предложила посмотреть на двор и подъезд, где они живут: высадить новые деревья и вымыть пол.