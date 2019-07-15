Звездные истории Как сложились судьбы актеров-мужчин из фильма «Москва слезам не верит» 
Звездные истории

Как сложились судьбы актеров-мужчин из фильма «Москва слезам не верит» 

Ольга Моисеева

«Москва слезам не верит» давно стал для нас культовым фильмом.  

Как живут актрисы, сыгравшие трех подруг-провинциалок, приехавших покорять столицу, всем известно: Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова – знаменитые и успешные актрисы. А вот что сталось с актерами-мужчинами? С теми самыми, которые играли московских «женихов», приглашенных на смотрины в профессорскую квартиру, помните? И с остальными – которых не приглашали… 

Рудольф-Родион Рачков  Юрий Васильев – страдал от невостребованности 

Юрий Васильев. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г. 
Юрий Васильев. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.

Юрий Васильев считался одним из красивейших актеров советской эпохи. Недаром ведь Катерина в кино так безоглядно в него влюбилась! Однако помимо красоты он обладал ярким актерским талантом, преподаватели предсказывали ему большое будущее в профессии. И не ошиблись. 

Правда, поначалу в театре ему доставались роли второго плана – просто потому, что Васильев от природы был скромным и интеллигентным, не умел «работать локтями». Впрочем, и его второстепенные персонажи надолго запоминались зрителям. 

А вот в кино он быстро стал звездой. Еще в 1960 году, выпускником театрального вуза, он сыграл главную роль в фильме «Ловцы губок». Затем была звездная роль в «Журналисте» Сергея Герасимова. Затем последовали роли князя Орловского в оперетте «Летучая мышь», персонажи в фильмах «Коней на переправе не меняют», «Валентин и Валентина», «Мы из джаза»…  

Но, конечно, самой яркой так и осталась его работа в фильме «Москва слезам не верит», где герой Васильева соблазнил доверчивую провинциалку, а потом бросил ее с ребенком. В 90-х в стране почти не снимали кино, и Васильев перестал появляться на экране. Он никогда никому не жаловался на востребованность – переживал все в себе.  

Позднее он воспрянул духом, занявшись театральной режиссурой вместе с Юрием Соломиным. Казалось, впереди еще много интересного, но в 59 лет у актера внезапно остановилось сердце. 

Николай – Борис Сморчков – жизнь «второго плана» 

Борис Сморчков. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.
Борис Сморчков. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.

Сыгравший роль жениха, а потом мужа Тоси, образцового семьянина Николая, Борис Сморчков и в жизни мог бы быть таким «правильным» мужем. Он женился довольно рано. И был счастлив с любимой – но недолго. Жена эмигрировала в Канаду, а актер не захотел покидать Родину и так и остался один на всю жизнь.  

Сморчков сыграл порядка 80 ролей второго плана. Долгое время выходил на сцену театра «Современник». Но… Так и не стал знаменитым. В одном из интервью актер признался, что за полтора года, что длились съемки «Москвы…», ему заплатили всего 600 рублей.  

Зато в кадре они пили настоящую водку! И вообще, как вспоминал Сморчков, на съемочной площадке сложилась очень теплая атмосфера. Он подружился с Раисой Рязановой, они еще долго потом общались. Почти всю жизнь он прожил в актерском общежитии. Собственное жилье у него появилось лишь за пару лет до смерти. Умер Борис Сморчков в 2008 году, прожив всего 63 года. 

Сергей Гурин – Александр Фатюшин – стал заложником одного образа 

Александр Фатюшин. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г. 
Александр Фатюшин. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.

Интересно, что Александр Фатюшин, как и его герой – хоккеист Гурин – с детства очень увлекался спортом. Только играл не в хоккей, а в футбол, знал многих знаменитых футболистов, состоял в футбольной сборной московских артистов. 

Образ спивающегося спортсмена настолько прочно приклеился к Фатюшину после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», что долгое время режиссеры так его и воспринимали: «Фатюшин? А, этот хоккеист-алкаш…». 

В жизни Александра преследовали всевозможные болезни. Он мог сыграть большую роль в «Служебном романе» — Эльдар Рязанов хотел видеть его в роли мужа секретарши Верочки. Но актер получил тяжелую травму глаза и надолго «выпал из обоймы». Кроме того, он с детства страдал хронической пневмонией, которая дала осложнения на сердце. И умер сравнительно молодым – всего в 52 года. Фатюшин сыграл много ролей в кино, но ни одна из них не запомнилась настолько, как «спившийся хоккеист» Гурин. 

Владимир, любовник Катерины – Олег Табаков, не прощенный дочерью 

Олег Табаков. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г. 
Олег Табаков. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.

Представлять Олега Табакова в нашей стране никому не надо. Его герой в фильме – женатый мужчина, позволяющий себе роман с незамужней Катериной. Эта роль известна Табакову и в жизни. Он долгое время встречался с юной актрисой Мариной Зудиной, будучи женатым, и только спустя 12 лет развелся с женой, чтобы оформить отношения с Зудиной. 

Его взрослые дети от первого брака сочли такой поступок отца предательством. Правда, сын Антон потом все же возобновил общение с Олегом Павловичем, а вот дочь Александра так и не простила папу. Она не появилась даже на его похоронах в марте 2018 года (актер умер в возрасте 82 лет). 

В новом браке у Табакова родились сын Павел и дочь Маша. Павел стал актером. 

Круглов – Владимир Басов – гений «отрицательного обаяния» 

Владимир Басов. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.
Владимир Басов. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 гВладимир Басов. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.

Владимир Басов запомнился зрителям множеством ярких интересных ролей. Он обладал каким-то особым «отрицательным обаянием», позволявшим ему играть негодяев и злодеев, но не простых – глубокомысленных, с философским складом ума, как, например, Волк из сказки «Про Красную Шапочку». 

В «Москве…» Басов сыграл заместителя начальника главка – одного из потенциальных столичных «женихов», приглашенных героиней Ирины Муравьевой в профессорскую квартиру. И хотя это был всего лишь эпизод с несколькими фразами, забыть его персонажа невозможно. 

Басов трижды был женат – причем на первых красавицах советского кино: Розе Макагоновой, Наталье Фатеевой и Валентине Титовой. И в каждом браке его мучила страшная ревность. Актер погружался в депрессию, начинал пить… 

Два его сына – Владимир и Александр – стали успешными кинорежиссерами. А дочь Елизавета после окончания Вагановского училища в Ленинграде (она балерина) вышла замуж за гражданина Греции и вскоре переехала в Париж. 

Владимир Басов умер в 1987 году после второго инсульта. Ему было 64 года. 

Гоша – Алексей Баталов – признанный талант с дочерью-инвалидом 

Алексей Баталов. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.
Алексей Баталов. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980 г.

Величайший артист с неподражаемым бархатным голосом, о котором его коллеги говорили, что голос Алексея Баталова нужно давать слушать пациентам больниц, — чтобы те быстрее выздоравливали. Алексей Владимирович уже к 40 годам стал народным артистом, играл не только в кино, но и театре, преподавал во ВГИКе – и студенты буквально боготворили его. 

Баталов прожил в браке со своей женой Гитаной 60 лет. Их счастье было бы полным, если бы не злая насмешка судьбы: единственная дочь Баталова, Мария, в результате ошибки врачей стала инвалидом с самого рождения. Актер и его супруга сделали все возможное, чтобы Маша жила, чувствуя себя полноценным человеком.

  

Девочка полюбила книги, получила дистанционное образование, научилась работать на компьютере. С особой гордостью актер рассказывал о том, что вышла книга сказок Марии, которую он сам иллюстрировал. Словом, Баталов смирился с этим испытанием, которое, как он считал, было послано свыше. 

15 июня 2017 года народного артиста СССР Алексея Баталова не стало. Он ушел в возрасте 88 лет. 

Яркие, талантливые, обаятельные… К сожалению, все перечисленные актеры, запомнившиеся нам по фильму «Москва слезам не верит», уже ушли из жизни. Но их будут помнить до тех пор, пока смотрят настоящее кино. 

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Тэги:

Александр ФатюшинАлексей БаталовБорис СморчковВладимир БасовОлег ТабаковЮрий Васильев

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Как сложились судьбы актеров-мужчин из фильма «Москва слезам не верит» 
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