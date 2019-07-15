Как сложились судьбы актеров-мужчин из фильма «Москва слезам не верит» 

«Москва слезам не верит» давно стал для нас культовым фильмом.

Как живут актрисы, сыгравшие трех подруг-провинциалок, приехавших покорять столицу, всем известно: Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова – знаменитые и успешные актрисы. А вот что сталось с актерами-мужчинами? С теми самыми, которые играли московских «женихов», приглашенных на смотрины в профессорскую квартиру, помните? И с остальными – которых не приглашали…

Рудольф-Родион Рачков – Юрий Васильев – страдал от невостребованности

Юрий Васильев считался одним из красивейших актеров советской эпохи. Недаром ведь Катерина в кино так безоглядно в него влюбилась! Однако помимо красоты он обладал ярким актерским талантом, преподаватели предсказывали ему большое будущее в профессии. И не ошиблись.

Правда, поначалу в театре ему доставались роли второго плана – просто потому, что Васильев от природы был скромным и интеллигентным, не умел «работать локтями». Впрочем, и его второстепенные персонажи надолго запоминались зрителям.

А вот в кино он быстро стал звездой. Еще в 1960 году, выпускником театрального вуза, он сыграл главную роль в фильме «Ловцы губок». Затем была звездная роль в «Журналисте» Сергея Герасимова. Затем последовали роли князя Орловского в оперетте «Летучая мышь», персонажи в фильмах «Коней на переправе не меняют», «Валентин и Валентина», «Мы из джаза»…

больше по теме Старшая дочь Алексея Баталова не в обиде, что наследство отца досталось его второй семье Все вопросы Надежда уладила мирным путем с супругой актера Гитаной Леонтенко.

Но, конечно, самой яркой так и осталась его работа в фильме «Москва слезам не верит», где герой Васильева соблазнил доверчивую провинциалку, а потом бросил ее с ребенком. В 90-х в стране почти не снимали кино, и Васильев перестал появляться на экране. Он никогда никому не жаловался на востребованность – переживал все в себе.

Позднее он воспрянул духом, занявшись театральной режиссурой вместе с Юрием Соломиным. Казалось, впереди еще много интересного, но в 59 лет у актера внезапно остановилось сердце.

Николай – Борис Сморчков – жизнь «второго плана»

Сыгравший роль жениха, а потом мужа Тоси, образцового семьянина Николая, Борис Сморчков и в жизни мог бы быть таким «правильным» мужем. Он женился довольно рано. И был счастлив с любимой – но недолго. Жена эмигрировала в Канаду, а актер не захотел покидать Родину и так и остался один на всю жизнь.

Сморчков сыграл порядка 80 ролей второго плана. Долгое время выходил на сцену театра «Современник». Но… Так и не стал знаменитым. В одном из интервью актер признался, что за полтора года, что длились съемки «Москвы…», ему заплатили всего 600 рублей.

Зато в кадре они пили настоящую водку! И вообще, как вспоминал Сморчков, на съемочной площадке сложилась очень теплая атмосфера. Он подружился с Раисой Рязановой, они еще долго потом общались. Почти всю жизнь он прожил в актерском общежитии. Собственное жилье у него появилось лишь за пару лет до смерти. Умер Борис Сморчков в 2008 году, прожив всего 63 года.

Сергей Гурин – Александр Фатюшин – стал заложником одного образа

Интересно, что Александр Фатюшин, как и его герой – хоккеист Гурин – с детства очень увлекался спортом. Только играл не в хоккей, а в футбол, знал многих знаменитых футболистов, состоял в футбольной сборной московских артистов.

Образ спивающегося спортсмена настолько прочно приклеился к Фатюшину после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», что долгое время режиссеры так его и воспринимали: «Фатюшин? А, этот хоккеист-алкаш…».

В жизни Александра преследовали всевозможные болезни. Он мог сыграть большую роль в «Служебном романе» — Эльдар Рязанов хотел видеть его в роли мужа секретарши Верочки. Но актер получил тяжелую травму глаза и надолго «выпал из обоймы». Кроме того, он с детства страдал хронической пневмонией, которая дала осложнения на сердце. И умер сравнительно молодым – всего в 52 года. Фатюшин сыграл много ролей в кино, но ни одна из них не запомнилась настолько, как «спившийся хоккеист» Гурин.

Владимир, любовник Катерины – Олег Табаков, не прощенный дочерью

Представлять Олега Табакова в нашей стране никому не надо. Его герой в фильме – женатый мужчина, позволяющий себе роман с незамужней Катериной. Эта роль известна Табакову и в жизни. Он долгое время встречался с юной актрисой Мариной Зудиной, будучи женатым, и только спустя 12 лет развелся с женой, чтобы оформить отношения с Зудиной.

Его взрослые дети от первого брака сочли такой поступок отца предательством. Правда, сын Антон потом все же возобновил общение с Олегом Павловичем, а вот дочь Александра так и не простила папу. Она не появилась даже на его похоронах в марте 2018 года (актер умер в возрасте 82 лет).

В новом браке у Табакова родились сын Павел и дочь Маша. Павел стал актером.

Круглов – Владимир Басов – гений «отрицательного обаяния»

Владимир Басов запомнился зрителям множеством ярких интересных ролей. Он обладал каким-то особым «отрицательным обаянием», позволявшим ему играть негодяев и злодеев, но не простых – глубокомысленных, с философским складом ума, как, например, Волк из сказки «Про Красную Шапочку».

В «Москве…» Басов сыграл заместителя начальника главка – одного из потенциальных столичных «женихов», приглашенных героиней Ирины Муравьевой в профессорскую квартиру. И хотя это был всего лишь эпизод с несколькими фразами, забыть его персонажа невозможно.

Басов трижды был женат – причем на первых красавицах советского кино: Розе Макагоновой, Наталье Фатеевой и Валентине Титовой. И в каждом браке его мучила страшная ревность. Актер погружался в депрессию, начинал пить…

Два его сына – Владимир и Александр – стали успешными кинорежиссерами. А дочь Елизавета после окончания Вагановского училища в Ленинграде (она балерина) вышла замуж за гражданина Греции и вскоре переехала в Париж.

Владимир Басов умер в 1987 году после второго инсульта. Ему было 64 года.

Гоша – Алексей Баталов – признанный талант с дочерью-инвалидом

Величайший артист с неподражаемым бархатным голосом, о котором его коллеги говорили, что голос Алексея Баталова нужно давать слушать пациентам больниц, — чтобы те быстрее выздоравливали. Алексей Владимирович уже к 40 годам стал народным артистом, играл не только в кино, но и театре, преподавал во ВГИКе – и студенты буквально боготворили его.

Баталов прожил в браке со своей женой Гитаной 60 лет. Их счастье было бы полным, если бы не злая насмешка судьбы: единственная дочь Баталова, Мария, в результате ошибки врачей стала инвалидом с самого рождения. Актер и его супруга сделали все возможное, чтобы Маша жила, чувствуя себя полноценным человеком.

больше по теме Воля случая: как в фильме «Москва слезам не верит» Гошей мог быть Меньшов, а Катериной — Маргарита Терехова21 февраля свой день рождения празднует Вера Алентова — актриса, сыгравшая множество ролей в театре и кино, но навсегда оставшаяся для наших зрителей Катей Тихомировой из знаменитой картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Девочка полюбила книги, получила дистанционное образование, научилась работать на компьютере. С особой гордостью актер рассказывал о том, что вышла книга сказок Марии, которую он сам иллюстрировал. Словом, Баталов смирился с этим испытанием, которое, как он считал, было послано свыше.

15 июня 2017 года народного артиста СССР Алексея Баталова не стало. Он ушел в возрасте 88 лет.

Яркие, талантливые, обаятельные… К сожалению, все перечисленные актеры, запомнившиеся нам по фильму «Москва слезам не верит», уже ушли из жизни. Но их будут помнить до тех пор, пока смотрят настоящее кино.