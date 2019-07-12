Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»

По мнению шоумена, певица вышла замуж за мужчину на 12 лет младше в очень тяжелый период жизни.

Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака. О том, что подтолкнуло пару к разводу, сейчас говорят на самых популярных телешоу, об этом пишут газеты и сплетничают старушки на лавочках.

Разница в возрасте между Лолитой и ее мужем Димой составляет 12 лет. Когда-то все называли его «молодым мужем», но сейчас мужчине уже 43 года и внешне разница в возрасте между ним и певицей, такой яркой и энергичной, уже не особо заметна. И тем не менее, брак подошел к концу. Как сама Милявская объяснила на своей странице в Instagram, в последнее время они «стали ровно относиться друг к другу», Дмитрий же заявил, что просто устал от попыток её переделать.

Поклонники считают, что из-за всего этого не стоит разводиться, но сама звезда, как выяснилось, так не думает. Она осталась без мужчины рядом и сейчас наслаждается тишиной и покоем.

Дима оказался рядом в сложный период жизни?

Своим мнением о том, что сейчас происходит в жизни Лолиты, с порталом Teleprogramma.pro поделился бывший участник проекта «Дом 2», шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев. По его мнению, брак звезды с молодым парнем изначально был ошибкой.

— Дело в том, что Лолита выходила замуж, будучи под веществами, расширяющими сознание. Я прекрасно помню тот период ее жизни. Она о нем долго, нудно и тягостно рассказывала во всех интервью, ничего не скрывая и не пытаясь накинуть какую-то пелену на слово «наркотики».

Позже она с этим завязала, но период был тяжелый, тем более для женщины. Попробуй справься, когда рядом никого нет.

Любя Лолиту всем сердцем и очень её уважая, я предполагаю, что именно в тот момент искусственного счастья она и вошла в отношения с этим человеком. У Дмитрия в то время еще была симпатичная мордашка, фигура. Допускаю и то, что ему хотелось, как всем приезжим, припарковаться в Москве. Он это сделал и сошелся с Лолитой. Хотя мне кажется, что думал и мечтал он совсем о другом — наверняка ему хотелось молодости во всех ее проявлениях, а в итоге он получил женщину гораздо старше, чем он.

Для того, чтобы жить с Лолитой, любить ее и выносить, надо быть очень большим эстетом, надо любить и обожать её просто до трещин в пяточках, — считает Солнцев.

Лолита всегда выглядела измученной

Рустам напомнил, что Дима всё же был не совсем идеальным и порой доставлял жене поводы для беспокойства. В 2016 году стало известно, что он угодил в секту, где мужиков заставляли ходить в лосинах и пытались отлучить от семей. Но Милявская, к счастью, вовремя забила тревогу и смогла спасти любимого.

— Она с этим мирилась как могла. При этом никогда не упускала случая с кем-нибудь поругаться, со скандалами на весь интернет, и это, конечно, говорит о том, что проблемы в личной жизни у них были очень серьезные. Я думаю, что у нее, как у женщины, личная жизнь просто отсутствовала.

Счастливой бабой она не выглядела. Если проанализировать ее фотографии, то это всегда измученный «Нарзаном» человек. В конце концов она стала идеальным объектом для насмешек. То напялит на себя какой-то ужас, то перед Мизулиной на колени бухнется, то еще что-то.

Конечно, здесь дали свой отпечаток и проблемы с семьей – то, что её мама и дочка живут в другой стране, и эта страна показала свое недружественное отношение к хорошей, профессиональной артистке, и хорошему, по моему мнению, человеку. Но основная проблема, скорее всего, лежала именно в отсутствии секса – когда он у женщины есть, она себя ведет более разумно.

Помириться с мужем — сесть в те же сани

Между тем на развод Лолита с супругом до сих пор не подали. Может быть, пройдет время и они передумают, но Солнцев считает, что певице не стоит повторять свои ошибки — лучше продолжить поиски счастья где-то в другом месте или для разнообразия побыть одной.

— Если она хочет помириться со своим мужем, пусть мирится. Но если Лолита думает, что это будут иные сани, она заблуждается. Это будет старая ржавая фуфлыжина, в которую она опять усядется. К несчастью, она глубоко советский человек и хорошо пожила при Советском Союзе, у нее есть одна формула в голове: баба должна быть замужем, быть не замужем просто неприлично. Она не может быть одна, как Долина, ей нужен штамп в паспорте.

С таким менталитетом она не разведется или разведется и вскоре снова выйдет замуж. Ей предлагают брак какие-то фрики с нашего телевидения, но думаю, что ей хватит ума не соглашаться — фриков в ее жизни уже достаточно.

Под «фриком с телевидения» Рустам подразумевает своего однофамильца Гогена Солнцева. Тот и впрямь заявил о готовности бросить свою жену-пенсионерку ради Лолиты. Будем надеяться, что Милявская всё же не станет разрушать чужую семью и сама сможет организовать личное счастье. Оставайтесь с нами, портал Teleprogramma.pro внимательно следит за развитием событий.