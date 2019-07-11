Звездные истории

Ирина Безрукова дала эффективные советы по уходу за собой

Актриса выглядит потрясающе, согласитесь. Думаете, она тратит на свою внешность большие деньги? Ничего подобного!

Ирина Безрукова дала эффективные советы по уходу за собой
Ирина Безрукова. Фото: Инстаграм

Приветствую читателей портала Teleprogramma.pro. Сегодня поговорим о секретах красоты. В моих социальных сетях вы часто просите вам их поведать. Если честно, то никаких волшебных секретов я не знаю. Но раз вы просите, то попробуем разобраться в этой «секретной» теме поподробнее.

При рождении мы получаем генетику от папы с мамой, потом уже все в наших руках. Я не знаю ни одной зрелой красавицы, юные прелестницы не в счет, которые являются такими только оттого, что им повезло с генетикой. За видимой внешней красотой всегда стоит труд, регулярный уход за своим лицом, волосами, телом. И основное слово — регулярный. А также чувство меры, самодисциплина и знания.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: Инстаграм

Режим дня и питание

Чтобы хорошо выглядеть — очень важен полноценный сон, правильное питание и вода. Если не получается лечь спать до 22.00, так как мелатонин (его называют гормоном молодости) вырабатывается только в полной темноте, можно сделать шторы в спальне светонепроницаемыми. И убрать из нее все светящиеся предметы. У меня нет телевизора в спальне и часов со светящимся циферблатом.

Врачи обычно рекомендуют пить воду из расчета 30 мг воды на 1 килограмм веса. Именно чистую воду без газа, другие жидкости не в счет. Они являются уже «растворами», вода с лимоном, соки, чай, суп, кофе и пр. Позволяю себе пару небольших чашек кофе в день или чая. Но с миндальным или соевым молоком. Пью «парагвайский чай» — мате. Исключаю пакетированные соки, «газировки» сладкие, молоко.

Я никогда не курила, не ем фастфуд, жареное и сдобное. Не пью молоко и крепкие напитки. Питание я предпочитаю раздельное. Белки и углеводы стараюсь не сочетать в один прием пищи. И последний раз кушать лучше за три часа до сна. Фрукты, ягоды лучше есть до 18.00. А вечером мясо, птицу, рыбу, либо овощные салаты с цельнозерновым бездрожжевым хлебом.

Практикую 1-2 раза в месяц — 12-14 часовое голодание. Дается это легко. Если вы поужинали рано, а утром вместо завтрака, постепенно, между делами, выпить 0,5-1 литр теплой воды, вы как раз проголодаете эти 12-14 часов. Обедать можно в обычное для вас время.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: Инстаграм

Проконсультируйтесь со специалистом!

В домашних условиях можно сделать почти все. Но вначале лучше сходить на консультацию и посоветоваться с косметологом и подобрать индивидуально средства для ухода за кожей, волосами. Это избавит вас от соблазна купить новый дорогущий «чудодейственный» и неподходящий для вас крем или еще что-то. У меня средств ухода немного, но они подобраны лично для меня.

Как ухаживаю за лицом и телом

— Два раза в день (утром и вечером) — очищение, тонизирование и увлажнение кожи. Посоветую также использовать патчи для глаз и маски для лица, 2-3 в неделю.

— Один раз в неделю можно делать «скраб» всего тела. Прекрасно подходит кофейный, из «жмыха кофе», его можно взять бесплатно в любом кафе.

— Теплые 20-минутные ванны с обычной крупной солью перед сном очень полезны. Они помогают снять дневной стресс, поддерживать кожу тела упругой.

— Несколько раз в год делаю курс лимфодренажных и антицеллюлитных массажей.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: Инстаграм

— При наличии свободного времени хожу в сауну, баню и бассейн.

— Два раза в год можно сделать анализ на предмет нехватки витаминов и микроэлементов, его делают по волосам, это доступная и достаточно недорогая процедура. И если есть необходимость в каком-то микроэлементе — принимаю его какое-то время. Лишние добавки и препараты пить неи к чему.

— Движение – это жизнь, поэтому стараюсь проходить пешком в день 5-6 км.

Советы на лето

Сейчас лето и лучше беречь свою кожу от пересушивания, от появления пигментных пятен, от солнечных ожогов. Длительное пребывание на солнце приводит к фотостарению. Лучше с 12.00 до 15.00 не появляться на солнце, прятаться в тени. Если вы находитесь на отдыхе, то необходимо использовать солнцезащитные крема, головные уборы. Не забывайте брать с собой средства после пребывания на солнце. Мне нравятся натуральные гели с алое вера. Увлажняют кожу и спасают ее если вы немного «обгорели».

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: Инстаграм

Если внимательно посмотреть на эти советы, в них нет ничего сложного или нереально «дорогого». И это все в комплексе «работает». Проверено мной лично! Я не сторонник диет и полного отказа от вкусностей. Изредка могу позволить себе и сладкое, темный шоколад, иногда домашней картошечки с салатом, бокал легкого вина, кусочек тортика. Но это именно изредка, для поднятия настроения и в приятной компании. Меня окружают приятные, доброжелательные люди, я люблю свою работу! И это главное.

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Ирина Безрукова дала эффективные советы по уходу за собой
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