Ирина Безрукова дала эффективные советы по уходу за собой

Приветствую читателей портала Teleprogramma.pro. Сегодня поговорим о секретах красоты. В моих социальных сетях вы часто просите вам их поведать. Если честно, то никаких волшебных секретов я не знаю. Но раз вы просите, то попробуем разобраться в этой «секретной» теме поподробнее.

При рождении мы получаем генетику от папы с мамой, потом уже все в наших руках. Я не знаю ни одной зрелой красавицы, юные прелестницы не в счет, которые являются такими только оттого, что им повезло с генетикой. За видимой внешней красотой всегда стоит труд, регулярный уход за своим лицом, волосами, телом. И основное слово — регулярный. А также чувство меры, самодисциплина и знания.

Режим дня и питание

Чтобы хорошо выглядеть — очень важен полноценный сон, правильное питание и вода. Если не получается лечь спать до 22.00, так как мелатонин (его называют гормоном молодости) вырабатывается только в полной темноте, можно сделать шторы в спальне светонепроницаемыми. И убрать из нее все светящиеся предметы. У меня нет телевизора в спальне и часов со светящимся циферблатом.

Врачи обычно рекомендуют пить воду из расчета 30 мг воды на 1 килограмм веса. Именно чистую воду без газа, другие жидкости не в счет. Они являются уже «растворами», вода с лимоном, соки, чай, суп, кофе и пр. Позволяю себе пару небольших чашек кофе в день или чая. Но с миндальным или соевым молоком. Пью «парагвайский чай» — мате. Исключаю пакетированные соки, «газировки» сладкие, молоко.

Я никогда не курила, не ем фастфуд, жареное и сдобное. Не пью молоко и крепкие напитки. Питание я предпочитаю раздельное. Белки и углеводы стараюсь не сочетать в один прием пищи. И последний раз кушать лучше за три часа до сна. Фрукты, ягоды лучше есть до 18.00. А вечером мясо, птицу, рыбу, либо овощные салаты с цельнозерновым бездрожжевым хлебом.

Практикую 1-2 раза в месяц — 12-14 часовое голодание. Дается это легко. Если вы поужинали рано, а утром вместо завтрака, постепенно, между делами, выпить 0,5-1 литр теплой воды, вы как раз проголодаете эти 12-14 часов. Обедать можно в обычное для вас время.

Проконсультируйтесь со специалистом!

В домашних условиях можно сделать почти все. Но вначале лучше сходить на консультацию и посоветоваться с косметологом и подобрать индивидуально средства для ухода за кожей, волосами. Это избавит вас от соблазна купить новый дорогущий «чудодейственный» и неподходящий для вас крем или еще что-то. У меня средств ухода немного, но они подобраны лично для меня.

Как ухаживаю за лицом и телом



— Два раза в день (утром и вечером) — очищение, тонизирование и увлажнение кожи. Посоветую также использовать патчи для глаз и маски для лица, 2-3 в неделю.

— Один раз в неделю можно делать «скраб» всего тела. Прекрасно подходит кофейный, из «жмыха кофе», его можно взять бесплатно в любом кафе.

— Теплые 20-минутные ванны с обычной крупной солью перед сном очень полезны. Они помогают снять дневной стресс, поддерживать кожу тела упругой.

— Несколько раз в год делаю курс лимфодренажных и антицеллюлитных массажей.

— При наличии свободного времени хожу в сауну, баню и бассейн.

— Два раза в год можно сделать анализ на предмет нехватки витаминов и микроэлементов, его делают по волосам, это доступная и достаточно недорогая процедура. И если есть необходимость в каком-то микроэлементе — принимаю его какое-то время. Лишние добавки и препараты пить неи к чему.

— Движение – это жизнь, поэтому стараюсь проходить пешком в день 5-6 км.

Советы на лето

Сейчас лето и лучше беречь свою кожу от пересушивания, от появления пигментных пятен, от солнечных ожогов. Длительное пребывание на солнце приводит к фотостарению. Лучше с 12.00 до 15.00 не появляться на солнце, прятаться в тени. Если вы находитесь на отдыхе, то необходимо использовать солнцезащитные крема, головные уборы. Не забывайте брать с собой средства после пребывания на солнце. Мне нравятся натуральные гели с алое вера. Увлажняют кожу и спасают ее если вы немного «обгорели».

Если внимательно посмотреть на эти советы, в них нет ничего сложного или нереально «дорогого». И это все в комплексе «работает». Проверено мной лично! Я не сторонник диет и полного отказа от вкусностей. Изредка могу позволить себе и сладкое, темный шоколад, иногда домашней картошечки с салатом, бокал легкого вина, кусочек тортика. Но это именно изредка, для поднятия настроения и в приятной компании. Меня окружают приятные, доброжелательные люди, я люблю свою работу! И это главное.