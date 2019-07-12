«Ради будущей жизни»: Рынска намекнула, что суррогатная мать вынашивает ребенка

По мнению адвоката, это наследие покойного основателя НТВ у вдовы точно никто не отнимет.

История борьбы журналистки и блогера Божены Рынски за наследство и светлую память ее покойного мужа Игоря Малашенко, похоже, набирает обороты. На своей странице в Facebook 44-летняя Божена намекнула на то, что ребёнок, которого она так хотела родить от любимого медиамагната, всё же появится на свет.

Напомним, Игорь Малашенко, один из основателей НТВ, 25 февраля 2019 года свел счеты с жизнью в своем доме в Испании. Еще до случившегося Рынска в соцсетях рассказывала подписчикам, что беднягу пытается свести в могилу его первая жена Елена Пивоварова, намеревающаяся стать владельцем всех его богатств – элитной недвижимости, банковских счетов и прочего.

После смерти Игоря Евгеньевича между его женами и детьми разгорелась война за наследство. Возможно, хваткость американских адвокатов не позволит Божене стать долларовой миллионершей, однако у нее оставалось нечто куда более важное – замороженные эмбрионы, их с Малашенко будущие детки, которые могут появиться на свет даже после его смерти.

Мечты о материнстве разрушила депрессия

Ранее детей у Божены не было и её, как и Ксению Собчак до рождения Платона, эти шумные существа несколько раздражали. Всю любовь и заботу она отдавала лишь мужу, любимому корги по кличке Люсик и кошкам.

Сейчас журналистке уже 44 года. Для материнства возраст далеко не идеальный. К тому же, после смерти мужа ее здоровье, равно как и психоэмоциональное состояние, пошатнулось и осложнилось затяжной депрессией.

Эмбрионы, подсаженные ей самой, не приживались, и мечты о счастье медленно таяли. В конце июня Рынска сообщила подписчикам, что готова раздать нуждающимся лекарственные препараты, которые у нее остались. Самой-то уже не пригодятся…

Суррогатная мать уже беременна?

Эмоции обычно заставляют людей говорить даже то, что хотелось бы держать в тайне. Судя по всему, это произошло и с Рынской. 7 июля на своей странице она поведала о неожиданной встрече в одном из столичных ресторанов с Еленой Пивоваровой — та пришла пообедать с подругами в местечко, где любил отведать шурпу покойный Игорь Евгеньевич.

По признанию Божены, она еле поборола в себе желание напасть на эту женщину.

— Боже мой, как тесно и тяжко мне с ней на одной земле. <…> Я была вся — боль и ярость. Я была берсерком. Но я не имела права <…> ради будущей жизни, не моей, но уже существующей…

Эту фразу можно было бы расценить как намек на оставшиеся эмбрионы. Но её комментарий сразу под публикацией, дает понять, что дело всё же сдвинулось с мертвой точки, и ребенок Малашенко — это уже не просто проект, а реальность.

— Я мечтала о встрече. Правда, я мечтала быть подготовленной к этому. Судьба дала мне шанс сделать с ней все, что я хочу. Еще бы месяц назад я бы не стала сдерживаться.

Друзья журналистки тут же всё поняли и принялись поздравлять её с такой удачей, однако сама она на вопросы о ребенке и на поздравления отвечать не стала. На комментарии, не касающиеся этой темы, она отвечала, а на эти — нет.

Какой же вывод мы делаем из происходящего? Судя по загадочным фразам светской львицы, один из эмбрионов всё же начал развиваться менее месяца назад. Но сама Божена родить ребенка не сможет (возраст, здоровье, антидепрессанты), значит, она воспользовалась услугами суррогатной матери, как это делают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

У Рынски могли забрать её эмбрионы?

Тема грядущего материнства Божены уже горячо обсуждается в соцсетях. И многие считают, что Елена Пивоварова и дети медиамагната могли помешать его вдове осуществить задуманное, заявив, что эмбрионы, содержащие гены Малашенко — это тоже часть его наследства.

Возможно ли такое в нашей стране? На этот вопрос порталу Teleprogramma.pro ответил адвокат Андрей Сарычев.

По его словам, в системе права Российской Федерации это никак не урегулировано и в случае появления претензий всё решалось бы через суд. Если речь идет именно об эмбрионах, содержащих генетический материал двух законных супругов, то после смерти мужа вряд ли суд станет лишать женщину права на их использование для собственного ЭКО или для подсадки суррогатной матери.

— Если кто-то попытается заявить свои права на эмбрионы как на часть наследственной массы, скорее всего ему откажут со стандартной формулировкой, что в соответствии с действующим законодательством подобного рода субстанции к числу объектов гражданского права не относятся.

Объяснить в нашем суде, что эмбрион является имуществом, будет довольно-таки проблематично. В Америке действует англосаксонская система права и там в суде можно пытаться обосновать то, чего не было. У нас же правовая система европейская и она более консервативна: если в законе не прописано, что эмбрионы — это имущество, значит суд, скорее всего, откажет.

Ребенок может родиться в марте 2020 года

Сейчас Божена Рынска вместе с псом Люсиком находятся в Юрмале. Она по-прежнему скучает по мужу, за которым «не уследила», и страдает от одиночества в пустой квартире, где они когда-то были счастливы вместе.

Но, возможно, всё изменится, если некая суррогатная мать уже носит ее будущего ребенка. Он будет орать в самолетах, мешать посетителям ресторанов своей беготней, таскать за хвост кошку и пса. И он же наверняка растопит сердце светской львицы, сделав её, наконец, счастливой.

Ориентируясь на время возможной подсадки — конец июня или начало июня — можно предположить, что последний из детей Малашенко может родиться в марте следующего года. Портал Teleprogramma.pro внимательно следит за этой историей и вместе с вами ждет новых подтверждений того, что план Божены сработал.