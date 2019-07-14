Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов 

14 июля – день рождения певицы с удивительно сильным и глубоким голосом, исполняющей романсы, фольклорные и авторские песни, - Пелагеи.

Кроме голоса, поклонники восхищаются и внешним видом артистки. Настоящая русская красота – густые русые волосы, ясные светлые глаза, натуральный румянец, – сделали Пелагею настоящим символом народной певицы.

От пышной «барышни-крестьянки» с аппетитными формами – к утонченной красотке

Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

Надо сказать, что родом Пелагея – из Сибири. А тамошние девушки всегда славились своей внушительной статью, полнотелые сибирячки – именно те, о которых писал поэт: «Коня на скаку…». Так что певица с детства была склонна к полноте. И в начале своей карьеры вовсе не стремилась сбросить вес – пухлые щечки, полная фигура вполне вписывались в образ народной артистки, как и платья в этно-стиле, и распущенные длинные волосы.

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Затем фигура Пелагеи изменилась вследствие беременности и родов – в январе 2017 года певица родила дочку Таисию, после чего все заметили, как певица поправилась. Но очень быстро взяла себя в руки и, к восхищению поклонников, за короткое время сбросила полтора десятка килограммов. При росте 163 сантиметра Пелагея старается не выходить за рамки 59 килограммов, и многим интересно: как похудела Пелагея?

Пелагея и правильное питание

Сама певица вовсе не скрывает своих способов сохранить нормальный вес. Главное, по ее убеждению, — вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Артистка старается регулярно посещать спортзал, заниматься фитнесом и вообще вести активную жизнь.

А что касается питания – она, конечно, во многом себя ограничивает. Впрочем, для праздничных дней и дружеских застолий Пелагея делает исключение: должны же быть в жизни и такие радости! Все-таки довольно трудно напрочь отказаться от семейных традиций и привычных вкусов.

Ради фигуры Пелагея придерживается гречневой диеты. Как она считает, это очень хорошая диета: гречневая крупа стоит дешево и доступна любому, а кроме того, каша из нее очень полезная для здоровья и не имеет почти никаких противопоказаний.

Главное – не голодать!

Если выполнять советы Пелагеи, то за две недели без особого труда можно избавиться от 12 килограммов. При этом главное, как утверждает артистка, — ни в коем случае не доводить себя до чувства голода! В противном случае можно легко сорваться и переесть. Певица питается во время диеты гречневой крупой, сочетая ее с полезными добавками.

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Вполне допустимо добавлять в рацион молочные продукты и фрукты, так что страдать от однообразия не придется. Однако запрет должен быть наложен на соль, специи и сахар, а еще – на продукты, богатые белком: мясо, птицу и рыбу.

Какую кашу надо есть

Простая пакетированная гречневая каша (только не быстрого приготовления!) – то, что надо. Пелагея советует не варить кашу, а заливать кипятком и настаивать, причем без соли и масла. При этом в одной порции такой каши содержится от 70 до 170 кКал: если вы будете употреблять ее с фруктами или молочными продуктами, количество килокалорий повышается, но все равно остается низким.

Так что, если даже питаться довольно часто, больше 1000 кКал в день вы вряд ли съедите. При этом нужно постараться ничего не есть за 4 часа до сна.

Противопоказания гречневой диеты

С медицинской точки зрения, отказаться от гречневой диеты придется тем, кто страдает гипертонией и сахарным диабетом, беременным и кормящим мамам, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта, депрессии и высоких нагрузках.

День 1

С вечера надо залить 0,5 кг гречки 1,5 литрами кипятка и закутать на ночь в одеяло. Можно приготовить кашу в термосе – тогда она будет готова уже спустя 30 минут. Наутро слейте лишнюю воду. Перед тем, как съесть первую порцию, желательно выпить отвар ягод Годжи. В кашу можно добавить курагу и орехи (варианты – чернослив + кунжут, цукаты + молоко или обезжиренный кефир).

День 2

Каша готовится так же. Ее можно запивать овощными или фруктовыми соками и фрэшами, а выжимки добавлять в крупу. Для более эффективного похудения рекомендуется выбирать сок грейпфрута, других цитрусовых. Яблоко тоже подойдет.

День 3

Кроме каши, позволено выпить до 1 литра обезжиренного кефира в день. В кашу можно положить немного меда, а запивать ее надо зеленым чаем или простой негазированной водой. Молоко, сухофрукты, фрукты, овощи и соки – тоже разрешены.

Пелагея рекомендует повторять с 1-го по 3-й день, но не сидеть на гречневой диете больше 2 недель. Обычно этого хватает, чтобы стать заметно стройнее. При необходимости повторить такую диету можно через месяц.

Об эффективности гречневой диеты можно судить по внешнему виду Пелагеи: певица выглядит действительно очень привлекательно, ее фигура стала стройной и подтянутой.

Мы поздравляем Пелагею с днем рождения и желаем всегда оставаться такой же красивой, позитивной и улыбчивой! Новых песен, новых достижений и новых радостей!