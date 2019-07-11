Липовые концерты: как мошенники наживаются на знаменитостях

Мы выяснили, как аферисты всех мастей наживаются на звёздах отечественного шоу-бизнеса.

Имя известной телеведущей Екатерины Стриженовой использует неизвестный мошенник. Сейчас звезда Первого канала бьет во все колокола, чтобы найти и наказать афериста. Об это корреспондентам портала Teleprogramma.pro рассказала сама Екатерина Стриженова.

Схема мошенничества, жертвой которой стала Екатерина Владимировна, стара как мир. Аферист представляется в социальных сетях агентом звездной телеведущей и предлагает проведение мероприятий с ее участием. Когда клиент клюет, то липовый агент просит внести предоплату и пропадает.

— Нам нужно немного времени, чтобы до конца разобраться… Как только будет ясна вся схема, сразу вам расскажем, чтобы предупредить людей. Спасибо за понимание, — прокомментировала телеведущая порталу Teleprogramma.pro.

К слову, Стриженова не первая, и, к сожалению, не последняя, на ком наживаются нечестные на руку дельцы. Портал Teleprogramma.pro вспомнил и других знаменитостей, кто попался на удочку мошенников.

Липовый концерт Лолиты в Волгограде

Певица Лолита Милявская не раз становилась жертвой мошеннических схем. 25 октября 2016 года в Волгограде продавали билеты на концерт с ее участием. Звезда узнала об этом задолго до липового мероприятия и предупредила поклонников.

А в феврале 2019 года Лолита записала видео, в котором рассказала, что некие люди от ее имени разыгрывают призы за прохождение опросов. К этому Милявская тоже не имела никакого отношения.

Валерия якобы похудела благодаря ягодам

Певица Валерия выглядит просто потрясающе. Ну разве скажешь, что этой женщине 51 год? Конечно, нет. Этим и решили воспользоваться мошенники. В феврале 2019 года они разместили на сайтах по продаже ягод годжи (ботаники называют растение, которое используется в азиатской медицине, «дереза обыкновенная». — Прим. ред.) интервью со звездой. В нем певица рассказала, как похудела благодаря чудесным ягодам. Правда, Валерия эта интервью не давала и ягоды годжи не пробовала, о чем и рассказала поклонникам.

Организатор концертов Лободы пропал с деньгами

Даже звезд такого уровня, как певица Светлана Лобода, мошенники ухищряются кинуть на деньги. Во время гастрольного тура по Прибалтике в 2019 году, организатор концертов суперзвезды пропал. Разумеется, он успел прихватить все деньги.

В Риге и Таллине Лобода выступила бесплатно, потому что там были оплачены сцена и аппаратура, а поклонников певицы в Вильнюсе ждало разочарование — концерт был отменен. Оказалось, что там петь негде. Светлана была готова устроить концерт даже на площади, но администрация города отказала… Поклонников, которые купили билеты на сорванное мероприятия, звезда пригласила посетить ее выступление в Минске совершенно бесплатно.

Свидание с Аксеновой за миллион

Мошенники испортили репутацию звезды сериала «Мажор» Любови Аксеновой. В мае 2019 года человек, называющий себя менеджером актрисы, продал ужин с ней за 1 миллион рублей. Покупателем выступил московский бизнесмен, который понял, что его обманули, когда замужняя Аксенова не пришла на свидание.