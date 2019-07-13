Как цыганка напророчила Михаилу Пуговкину богатую личную жизнь

Он мог сыграть короля или солдата, работягу или чиновника, и был одинаково убедителен в любой из ролей. 13 июля – день рождения «короля комедии» - Михаила Пуговкина.

Еще в молодости на его пути встретилась цыганка, которая нагадала будущему знаменитому артисту трех жен. Он ей тогда не поверил. Посмеялся и сказал: «Ты мне лучше скажи, сколько тебе заплатить, только не ври!».

Однако гадалка оказалась права. Как потом вспоминал сам артист, первый брак был «раем в шалаше» и продлился 12 лет. Со второй женой Пуговкин прожил 32 года и после ее смерти долго не мог прийти в себя. А в третий раз женился на женщине, которая проявила большую настойчивость.

Актером решил стать в 10 лет

Семья, в которой родился и вырос Михаил (Минька – по-домашнему), была довольно бедной. Жили в деревне, и мальчику удалось окончить лишь 3 класса. Зато он твердо решил стать актером после того, как посмотрел свой первый фильм в сельском клубе.

Родные и друзья подняли мальчишку на смех, но он не передумал. Всего через 7 лет, когда Пуговкины переехали в Москву, Михаил нашел себе работу в одном из театров. Его приняли актером вспомогательного состава. А вскоре началась война, Михаил ушел на фронт, получил ранение и был комиссован. Только тогда он поступил в МХАТ.

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Характерного актера с лукавым взглядом скоро приметили кинорежиссеры. Его начали снимать в фильмах, а после «Солдата Ивана Бровкина» и «Свадьбы в Малиновке» Пуговкина стали узнавать на улицах.

Затем последовали комедии Леонида Гайдая, в которых у Пуговкина были не главные, а второстепенные, но очень запоминающиеся роли.

Первая жена – актриса, не смирившаяся с тяготами «рая в шалаше»

Впервые Михаил женился на однокурснице Надежде Надеждиной. Два актера в одной семье – это непросто, однако потом Михаил Иванович вспоминал, что они с женой любили друг друга. В семье родилась дочь Елена. Вместе с Надеждой они прожили 12 лет. Все эти годы приходилось справляться с нищетой – супруги едва могли прокормиться, а годовалую дочь вообще пришлось отдать на воспитание бабушке с дедом, с которыми Лена жила до 15 лет.

У семьи не было своего жилья, они скитались по съемным углам. На все эти проблемы наложились частые гастроли порознь, взаимная ревность, обиды и непонимание… Словом, супруги расстались.

Потом СМИ писали, что Елена так и не простила отца и не общалась с ним до самой его смерти. Сама она, впрочем, рассказывала в интервью, что очень переживала после развода родителей, но общаться с отцом не переставала. Когда приехала учиться в Москву, часто приходила к нему и его новой семье, Пуговкин помогал ей деньгами, несмотря на скромный достаток.

Второй брак – с певицей на 11 лет старше , которая бросила ради него семью

В ту пору всем было известно имя эстрадной певицы Александры Лукьянченко. Однажды Михаил Пуговкин возвращался с гастролей и узнал, что знаменитая певица едет в одном с ним вагоне. Он набрался смелости и пошел в ее купе – чтобы выразить уважение к ее таланту. И получилось так, что Михаил, тоже уже известный артист, сразил эстрадную диву наповал – подтянутый, с военной выправкой, внимательный и деликатный, он не оставил равнодушной женщину, которая была на 11 лет старше.

Александра Лукьянченко решилась на ответственный шаг – она оставила мужа и ушла к артисту. Двое детей от первого брака были тогда уже взрослыми. Певица не пожалела о том, что потеряла безбедную сытую жизнь в шикарной квартире в центре столицы, с домработницей. Она поселилась в крохотной коммунальной комнатке вместе с Пуговкиным, и супруги счастливо прожили 32 года.

Потом Елена Михайловна, дочь Пуговкина, рассказывала, что Александра Николаевна очень сильно любила ее отца, буквально посвятила ему всю свою жизнь. Она помогла ему справиться с привычкой к выпивке. Благодаря второй жене Пуговкин сыграл большинство своих ролей. Он был по-настоящему счастлив рядом с этой самоотверженной и заботливой женщиной, оставившей ради него сцену.

В 1991 году Александры Николаевны не стало. Актер очень тяжело переживал ее уход. Все в столице напоминало о ней, и тогда, уехав на съемки в Ялту, Пуговкин там и остался, не захотев возвращаться в Москву.

Третья жена получила все наследство артиста

Он мечтал обрести на берегу Черного моря покой и тишину, но из этого ничего не вышло: стоило знаменитому артисту выйти прогуляться на набережную, к нему тут же подходили люди, все узнавали его в лицо, хотели пообщаться, просили автограф…

Здесь, в Ялте, его нашла Ирина Лаврова – администратор Союзконцерта. Настойчивая женщина приложила все усилия для того, чтобы Пуговкин нанял ее в качестве своего администратора. Дочь актера рассказывала, что Лаврова не останавливалась ни перед чем, даже пыталась подливать артисту алкоголь, чтобы только сблизиться с ним.

Их совместная работа вскоре переросла в личные отношения. Михаил Иванович женился на Ирине Лавровой. По мнению Елены Михайловны, целью Лавровой было подобраться поближе к наследству: она прекрасно понимала, что у известного артиста имеется кое-какая собственность.

Скоро Пуговкин вновь перебрался в Москву – его друг Александр Абдулов, очень любивший и уважавший Михаила Ивановича, помог ему получить в столице квартиру и дал роль в своем фильме. Кроме того, правительство Москвы подарило Пуговкину дачный участок в престижном районе.

25 июля 2008 года Михаила Пуговкина не стало. Ему было 85 лет. По словам дочери народного артиста СССР, все имущество Михаила Пуговкина после его смерти унаследовала его третья жена. Ни единственной родной дочери, ни внуку не досталось ничего. В свою очередь, Ирина Лаврова жалуется на нищету и обвиняет дочь артиста в том, что она не навещала больного отца при жизни. Кто из двух женщин прав – понять, наверное, уже невозможно.

Бесспорно одно: помнить талантливого артиста с лукавыми и в то же время печальными глазами мы будем еще долго.